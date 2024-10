Dacia Logan MCV: Frontgetrieben voran in die Zukunft

Modelle von Dacia fallen nicht selten etwas aus dem Format und zeichnen sich vor allem durch das für ihre Fahrzeugklasse der Kombis typische, großzügige Platzangebot aus. Dacia hat die Optik des Logan MCV etwas verfeinert, Front und Heck sind sehr gelungen gestaltet. Im Jahr 2005 verlässt der Dacia erstmals seine Produktionsstätte und beginnt seinen Siegeszug mit einer Vielzahl an Extras. Die Form folgt der Funktion, ein Kombi soll praktisch und als Dacia auch besonders schön sein. Der Logan leidet nicht unter den ästhetischen Ansprüchen seiner Kundschaft und schafft den Spagat zwischen praktischem Nutzen und einer feinen Linienführung mit Bravour. Der markentypische Kühlergrill sorgt mit sportiver Prägung für einen gelungenen Auftritt.

Was sind die technischen Daten des Dacia Logan MCV?

Der 1,6-Liter-Vierzylinder steuert reichlich Power bei. Sparsamer fährt man mit dem 0,9-Liter-Dreizylinder. Das Modell bietet bis zu 105 PS unter der Motorhaube und in der Grundmotorisierung geht der Dacia Logan immerhin schon mit 68 PS an den Start. Der agile und drehfreudige Motor lässt den Logan in 10,2 Sekunden aus dem Stand auf 100 km/h sprinten. Dabei wird er bis zu 183 km/h schnell. Beim kleineren Antrieb sind es aber immerhin schon stolze 150 km/h Spitze. Drehmoment wird reichlich geboten: 97 Newtonmeter bei einer maximalen Drehzahl von 4250 U/min. Und das in der Basisversion. In der Topmotorisierung sehen die Werte wie folgt aus: 220 Newtonmeter mit einer maximalen Drehzahl von 4250 U/min. Der Benziner zeigt sich sehr souverän. Er erlaubt sowohl das kommode Dahingleiten auf der Autobahn als auch den Sprint zum Überholen auf der Landstraße. Die Geräuschentwicklung im Innenraum blieb auch bei größeren Geschwindigkeiten im angenehmen Rahmen. So verhält sich auch der Verbrauch. Maximal muss man 7,8 Liter in Kauf nehmen. Der Dacia Logan fährt neben seinen Austattungsvarianten mit konventionellen Antrieben auch mit Autogas (LPG). Der Verbrauch liegt dabei bei 4,9 Litern auf hundert Kilometern. Das ergibt einen CO2-Ausstoß von 185g pro 100 Kilometer.

Wie bequem reist man im Dacia Logan MCV?

Gemessen am Niveau des Fahrzeug-Segments, dem sich der Logan zugehörig fühlt, fällt auch die Ausstattung umfangreich aus. Die beinhaltet von Multifunktionslenkrad, Klimaanlage beziehungsweise bis USB-Anschluss alles, was man in dieser Preisklasse erwartet. Sitze und Fahrverhalten sind sportlich-komfortabel gehalten - typisch Dacia eben. Der Kofferraum schluckt bei voller Bestuhlung 198 Liter - ein ordentlicher Wert für 4,53 Meter Fahrzeuglänge. Mit umgeklappter Rückbank sind es 2.350 Liter Stauraum. Das Gewicht von 1,73 Tonnen geht für einen Kombi wie dem Dacia Logan vollkommen in Ordnung. Der Schalthebel gleitet weich durch die Gassen und sorgt für exakte Wechsel der fünf Gänge. Die beiden oberen sind relativ lang übersetzt und weisen den Dacia vor allem als Kombi aus. Darüber hinaus gibt es neben der Handschaltung eine Fünf-Stufen-Automatik. Standardmäßig wird der Dacia Logan nur mit Frontantrieb angeboten.

Suchen Sie ein sicheres Auto des Kalibers Dacia Logan MCV?

Mit einer maximalen Laufleistung von höchstens 150.000 km und einem Fahrzeugalter von maximal acht Jahren verkauft auto.de nur Kraftfahrzeuge, die alle relevanten Safety-Features inklusive ABS und ESP sowie Airbag innehaben. Gleiches gilt für den Dacia Logan MCV als Neuwagen oder Gebrauchtwagen. Die elektronischen Assistenzsysteme um ABS und ESP halten Sie auch bei brenzligen Situationen im Straßenverkehr sicher auf der Bahn. Vor dem Verkauf über auto.de wird jedes Fahrzeug zusätzlich einer fachmännischen Qualitätskontrolle unterzogen, um die Sicherheit unserer Kunden und neuen Autobesitzer zu gewährleisten.

Wo kann man den Dacia Logan MCV günstig kaufen?

Bei uns auf auto.de finden Sie faire Preise für Ihr Traumauto. Wählen Sie ihre bevorzugte Zahlungsart aus. Sie haben die Möglichkeit Ihren neuen Dacia bar zu kaufen, zu leasen oder zu finanzieren. Bei Leasing oder Finanzierung können wir die Konditionen wie Rate und Anzahlung individuell auf ihre Bedürfnisse anpassen. Wir beraten Sie gerne zu den Details.

Günstige Vergleichspreise: Kaufen, leasen oder finanzieren Sie Ihren Dacia Logan MCV

Der Dacia Logan MCV für nur 8.749 €

Unser erstes Angebot des Dacia Logan MCV hat einen Kaufpreis von 8.749 €. Rate, Laufzeit, Anzahlung und Kilometerleistung können individuell auf Ihr Portemonnaie angepasst werden. Wer eine Finanzierung oder ein Leasing sucht, profitiert von unseren günstigen Angeboten. Beim Logan kann man ein echtes Schnäppchen machen. Wir helfen Ihnen gerne dabei, ein passendes Angebot zu finden. Neben Finanzierung und Barkauf ist dieses Angebot auch als günstiges Leasing verfügbar. Stellenweise kann ein Leasing günstiger sein als eine Finanzierung, besonders dann, wenn man die Option hat, den Dacia Logan zu erstehen, wenn der Leasingvertrag endet. Informieren Sie sich dazu ganz unverbindlich bei unseren Beratern.

Zum Sparpreis einsteigen und losfahren: Dacia Logan MCV

Wer einen Ratenkauf mittelssucht, kann von den günstigen Angeboten aufprofitieren. Ein Kombi wie der Logan entpuppt sich bei einer Finanzierung als echtes, bei dem man nicht lange zögern sollte, da das Angebot schnell vergriffen sein kann. Angebote ohne Anzahlung sind auch möglich. Unsere Kundenberater helfen Ihnen gerne weiter. Bei einem Leasing können Sie die Option nutzen, das Leasingfahrzeug käuflich zu erwerben, nachdem der Leasingvertrag ausgelaufen ist. Fragen Sie uns, wir beraten Sie gerne.

Der Dacia Logan MCV wirkt weiterhin frisch und modern. Das Interieur gefällt ebenso wie das Infotainment, welches alle klassentypischen Ansprüche meistert. Das Angebot an Motoren bietet jedem Fahrertyp ein freudiges Fahrerlebnis. Das Ausstattungskonzept lässt den Einstiegspreis zweifelsohne vertretbar erscheinen. Zusammen mit den empfehlenswerten Paketen klettert der Preis aber auch nicht über einen Betrag, der nicht mehr gerechtfertigt wäre, zumal wir den Logan zu sehr günstigen Konditionen anbieten: im Leasing, als Barkauf oder Finanzierung.