Perfekte Mischung aus Fahrspaß und Nutzen

Kombis genießen ungebrochen Erfolg und Sympathie

Skoda Octavia Combi - Bestes Preis-Leistungsverhältnis

Fiat Tipo Kombi - günstigster Einstieg

Toyota Corolla Touring - frisches Design gepaart mit Hybrid

Peugeot 308 SW - stimmige Optik, gute Verarbeitung und fairer Preis

Ford Focus Turnier - automobile Fahrerscheinung

Kia Ceed Sportswagon Plug-in Hybrid - Sparen und gleiten

Opel Astra Sports Tourer - Blitz mit großem Kofferaum

VW Golf Variant - Der Klassenprimus

VW Passat Variant - Mehr Kombi geht nicht

BMW 3er Touring - Die große Hecktür

Volvo V60 - Eleganter Familien-Schwede

Audi A6 Avant - Für gehobene Ansprüche

Mercedes-Benz E-Klasse T-Model - Premiumkombi

Sie bestechen mit verschiedensten Motorisierungen, Front- , Heckantrieb und Allrad . Viele sind mit einer sehr großen Auswahl an Motoren erhältlich, darunter als sparsamer Hybrid und Modelle mit rasanter Leistung, die sich Sportkombi nennen. Wenn das nach dem richtigen Auto für Sie klingt, Sie aber nicht wissen, wo Sie anfangen sollen, sich für einen Kombi zu entscheiden, helfen wir Ihnen gerne weiter.Kombis sind als Allrounder bei nahezu allen Herstellern und allen Preisklassen bei uns im Angebot. Kombis wie der Volkswagen Golf Variant punkten mit viel Platz, guter Ausstattung, Sicherheit und hohem Fahrkomfort. Im Vergleich zur Limousine sind Kombis als Neuwagen meist etwas kostspieliger, erweisen sich jedoch als Gebrauchtwagen beim Wiederverkauf als deutlich wertstabiler. Wir haben für Sie eine kleine Übersicht zusammenstellt, mit welchen Kombis Sie viel Auto für ihr Geld bekommen. Auch bei den Kombi Gebrauchtwagen finden sich bei uns immer gute Angebote mit denen Sie ordentlich Sparen können.Der Skoda Octavia Combi ist nicht der größte Kombi, der zum Verkauf steht, aber er ist sicherlich einer der praktischsten. In seinem geräumigen 610-Liter-Kofferraum bietet er Platz für fünf Erwachsene und eine beeindruckende Menge an Gepäck. Der Innenraum komfortabel und mit vielen praktischen Staufächern ausgestattet. Mit der vierten Generation gefällt der Skoda Octavia Kombi auch mit einem progressiveren Design. Auch sein größerer Bruder Skoda Superb Combi ist ein wahres Platzwunder in seiner Klasse und potenter Herausforderer für den Passat.Der Fiat Tipo Kombi ist ein Grund auf ehrlicher Kombi. Er will nicht mehr sein als er ist: Ein günstiger Kombi, der sich auf seine Qualitäten konzentriert was einen Kombi in seinem Segment ausmacht, was ihn sehr günstig macht. Allerdings muss man bei Ausstattung, Leistung und Verarbeitung Abstriche machen. Wer mehr sucht, sollte nach anderen Herstellern Ausschau halten.Suchen Sie einen Kombi, aber ein Diesel kommt für Sie nicht in Frage? Dann sollten Sie vielleicht einen Blick auf den Toyota Corolla Touring Sports werfen. Er wird mit einer Auswahl von zwei Hybrid-Versionen geliefert, so dass er sich als günstig im Verbrauch erweisen sollte. Der Kofferraum ist in Ordnung, aber wenn der Platz im Kofferraum Ihr wichtigster Faktor ist, gibt es viele Alternativen.Der Peugeot 308 ist ein alter Bekannter auf dem Kombi-Markt. Der kompakte Franzose konzentriert sich auf seine Kernkompetenzen ohne viel Schnickschnack und eignet sich daher sehr für Autofahrer, die einen ehrlichen Kombi suchen, ohne dabei zu viel ausgeben wollen. Sein größerer Bruder Peugeot 508 SW bietet neben seinem Nutzen ein sportliche-attraktives Äußeres.Der Ford Focus Turnier ist der Kombi, bei dem auch der Fahrspaß nicht zu kurz kommt. Innenraums bietet alles was in dieser Fahrzeugklasse Standard ist. Auch sonst wird der Ford Focus Kombi den Anforderungen des Alltags gerecht und spielt auch seine Rolle als Raumwunder mit Bravour. Wer einen größeren Ford Kombi sucht, wird im Ford Mondeo Kombi fündig, den es auch mit Hybrid-Antrieb gibt.Beim Kia Ceed Kombi bekommt man vergleichsweise viel Auto für sein Geld. Moderne Technik und ein günstiger Preis lassen den Kompakt-Koreaner als ersten Wettbewerber auftreten. Als Plug-in-Hybrid kann man außerdem 60 Kilometer rein elektrisch zurücklegen und von staatlichen Fördermittel profitieren. Bei Kia erhält man außerdem sieben Jahre Herstellergarantie.Der Opel Astra Kombi war schon immer eine feste Größe im Segment der Kompakt-Kombi. Mit frischen Design und innovativem Raumangebot hat sich der Rüsselsheimer wieder zu neuem Glanz gefunden und ist wieder eine feste Größe im Kombi-Segment. Durch seinen günstigen Preis steht der Opel Astra Sports Tourer in der Zulassungsstatistik weit vorn.Alles, was den Golf ausmacht ist die ausgezeichnete Verarbeitung, die umfassende Ausstattung plus das überzeugende Fahrverhalten. Als Variant kommt ein noch größerer Kofferraum hinzu. Der Volkswagen Golf Variant ist der ultimative Kombi der Kompaktklasse.Der Volkswagen Passat Variant ist ein komfortabler, leiser und geräumiger Kombi. Das Interieur ist aus hochwertigen, gut aufeinander abgestimmten Materialien gefertigt. Im Design versteht sich der Passat Variant auf Understatement. Der Kofferraum ist groß und praktisch. Wem der Passat Variant zu klein ist, der sollte auf die Markteinführung des Volkswagen Arteon Shooting Brake warten, der neben viel Platz auch jede Menge Luxus zurückbringt.Der BMW 3er Reihe Touring war schon immer eine gute Wahl, wenn Sie auf der Suche nach einem praktischen Familien-Kombi sind. Der Münchner ist aber auch voller Hightech und gehört in den Bereich der Premium-Modelle bei den Mittelklasse-Kombis. Der Kofferraum ist größer als bei der Mercedes-Benz C-Klasse T-Modell oder dem Volvo V60. Leider hat der BMW 3er Touring eine sehr lange Ausstattungsliste.Der Volvo V60 ist ein geräumiger Kombi mit einem schönen, luxuriösen Interieur. Auch der Kofferraum ist groß und praktisch. Allerdings gehört er, wie BMW und Mercedes-Benz zu den kostenintensiveren Modellen am MarktDer Audi A6 Avant ist ein sehr praktischer, sehr hochtechnologischer Kombi mit futuristischem Innenraum. Er gehört bereits zu gehobenen Mittelklasse, was sich in seinem üppigen Platzangebot aber auch im Preis niederschlägt. Der Kofferraum des Audi A6 Kombi ist groß genug, um problemlos einen Satz Golfschläger und Ähnliches mitzunehmen. Allerdings bieten Mercedes-Benz E-Klasse T-Model und der BMW 5er Reihe Touring noch mehr Platz.Das Mercedes-Benz E-Klasse T-Modell spielt seine Karten selbstbewusst aus. Seine Vorteile sind sein luxuriöser, geräumiger Innenraum und sein riesiger Kofferraum. Bei umgeklappten Rücksitzen ist er in Sachen Platzangebot der Klassenprimus in seinem Segment. Aber auch sein kleinerer Bruder, der Mercedes C-Klasse Kombi, der unter den Kombis mit Stern die Zulassungsstatistik anführt.