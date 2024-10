Peugeot 308: Der Löwe seht für Fortschrift

Der flinke Peugeot 308 überzeugt mit dynamischem Design, kraftvoller Leistung und mit geräumigen Innenraum. Vierzehn Jahre ist es her, als er zum ersten Mal mit fünf Türen vom Band lief. Der Peugeot 308 ist ein Alltagsauto mit hoher Individualität und ausgereiftem, praktischem Nutzen. Das individuelle Design setzt das Auto gelungen in Szene und verleiht dem Peugeot eine gefällige Präsenz mit einer sportlichen Note. Die gute Verarbeitung sowie der sparsame sowie durchzugsstarke Antrieb und die gute Ausstattung wie etwa die butterweiche Vier-Stufen-EAT8-Automatik machen die Limousine zu einem begehrten und gefragten Allrounder auf dem Asphalt.

Welche Leistungsdaten liefert der Peugeot 308?

Die größten Neuerungen finden sich jedoch unter der Motorhaube. Wie bisher startet der 308 mit einem 1,4-Liter-Motor. Die Leistung der Topmotorisierung kann um 82 PS auf 174 PS angehoben werden, wenn man bei diesem Modell ein Mehr an Power wünscht. Der Benziner zeigt sich sehr souverän. Er erlaubt sowohl das kommode Dahingleiten auf der Autobahn als auch den Sprint zum Überholen auf der Landstraße. Die Geräuschentwicklung im Innenraum blieb auch bei größeren Geschwindigkeiten im angenehmen Rahmen. So verhält sich auch der Verbrauch.

Wie groß ist der Wohlfühlfaktor im Peugeot 308?

Serienmäßig mit an Bord sind eine Sitzheizung, ein Navigationssystem, eine Zentralverriegelung mit Fernbedienung, eine Bluetooth-Schnittstelle sowie eine Klimaanlage beziehungsweise Klimaautomatik. In der Praxis profitieren besonders die Hinterbänkler, die mit kommoder Beinfreiheit angenehmen Reisekomfort genießen. Das geht trotzdem nicht zu Lasten des Kofferraums,. Seine Kraft überträgt der Motor entweder mittels einer Sechs-Gang-Handschaltung auf die Straße oder optional mit einer Automatik. Die Ausstattungsoptionen umfassen aber auch eine Vier-Stufen-EAT8-Automatik. Die Kraft des 308 wirdnur über das Getriebe an die Vorderräder abgegeben.

Wie sieht es mit der Fahrsicherheit beim Peugeot 308 aus?

Die Limousine bietet zahlreiche, nützliche Fahrerassistenzsysteme für sicheres und gelassenes Fahren. Mit dem Spurhalteassistent ist der 308 gut aufgestellt. Zu Ihrer Sicherheit durchlaufen alle Neuwagen und Gebrauchtwagen bei auto.de einen fachmännischen Qualitätscheck. Dabei wird sichergestellt, dass die Fahrzeuge ein Alter von acht Jahren nicht überschreiten und einen Kilometerstand von allerhöchstens 150.000 km aufweisen. In der Folge erhält jedes Auto 12 Monate Garantie, die ab dem Kauf beginnt. Beim Peugeot 308 sind serienmäßig außerdem folgende Sicherheitssysteme mit an Bord: ABS, ESP und Airbag. Mit dieser Technik gelingt schnelles Anfahren ohne Schlupfverlust genauso gut wie abruptes Abbremsen mit Beibehaltung der Manövrierbarkeit.

Wo gibt es hohe Rabatte für den Peugeot 308?

In Sachen Finanzierung arbeitet auto.de mit zuverlässigen und etablierten Partnern zusammen. Unsere Kunden profitieren von flexiblen Laufzeiten und individuell angepassten Anzahlungsbeträgen. Auch bieten wir einen niedrigen Zinssatz. Die Monatsraten von einem Finanzierungs- oder Leasingkredit sind bei uns oftmals günstiger als bei einer gewöhnlichen Hausbank. Wenn nicht genügend Barkapital vorhanden ist, können sich unsere Kunden auch für eine Ratenfinanzierung entscheiden - bei Bedarf sogar ohne Anzahlung.

Preisvergleich: Peugeot 308 günstig finanziert, geleast oder gekauft

Der Peugeot 308 für nur 27.348 €

Wer sich für den Peugeot 308 entscheidet, kann bei uns ein echtes Schnäppchen machen. Mit einem Kaufpreis von nur 27.348 € spart man 7.402 € gegenüber dem Listenpreis, der bei 34.750 € liegt. Das ist ein Preisnachlass von 21 %. Darüber hinaus vermitteln wir auch Top-Finanzierungsangebote. Außerdem kann man sich bei uns über ein günstiges Leasing informieren. Für den 308 können wir folgendes Angebot machen: Bei einer Anzahlung von 5.400 €, einer Rate von 244 € monatlich und einer Laufzeit von 48 Monaten sowie einer Kilometerlaufleistung von 10.000 Kilometern ist die Limousine günstig bei uns zu haben. Unsere Berater freuen sich auf Ihren Anruf.

Alternativangebot des Peugeot 308 für 27.348 €

Unser zweites Angebot zum Kauf des Peugeot 308 können wir für 27.348 € unterbreiten. Der Rabatt beträgt somit 6.905 € gegenüber dem gegenwärtigen Marktpreis von 34.253 €. Das ist ein Preisnachlass von stolzen 20 %. Ein Leasing ist für dieses Peugeot-Angebot auch möglich. Unsere Berater unterstützen Sie gerne, um ein passendes Angebot zu finden. Wer sich dafür interessiert, der kann den 308 für 248 € im Monat leasen. Bei einer Anzahlung von 5.400 € und einer jährlichen Fahrleistung von 10.000 Kilometern beträgt die Laufzeit 48 Monate.

Beim Peugeot 308 bis zu 7.334 € sparen

Momentan bieten wir den Peugeot 308 auch für 27.348 € an. Das ist ein Preisnachlass von bis zu 7.334 € gegenüber dem Listenpreis, der bei 34.682 € liegt. Bei 21 % Ersparnis kann man mit dem Peugeot ein echtes Schnäppchen machen. Wer einen Ratenkauf mittels Finanzierung sucht, kann von den günstigen Angeboten auf auto.de profitieren. Ein Fahrzeug wie der 308 entpuppt sich bei einer Finanzierung als echtes Schnäppchen, bei dem man unbedingt zugreifen sollte, da das Angebot schnell vergriffen sein kann. Angebote ohne Anzahlung sind auch möglich. Unsere Kundenberater helfen Ihnen gerne weiter. Eines unserer vielen günstigen Leasingangebote sieht bei einer Laufzeit von 48 Monaten eine Monatsrate von 245 € vor und eine Anzahlung von 5.400 €. Die Laufleistung beträgt 10.000 Kilometer. Bei einem Leasing können Sie die Option nutzen, das Leasingfahrzeug käuflich zu erwerben, nachdem der Leasingvertrag ausgelaufen ist. Fragen Sie uns, wir beraten Sie gerne.

Jetzt unschlagbar günstig Peugeot 308 fahren!

Der Peugeot 308 ist erfrischend anders als die hochpreisige und vor allem immer aggressiver dreinblickende Konkurrenz. Die Limousine wirkt edel und trotzdem dynamisch. In Sachen Fahrdynamik gehört der Peugeot 308 nach wie vor zum Besten, was seine Klasse zu bieten hat.