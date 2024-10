Peugeot 508 SW Plug-in-Hybrid: Schicke Schale mit modernstem Technik-Kern

Modelle von Peugeot fallen nicht selten etwas aus dem Format und zeichnen sich vor allem durch das für ihre Fahrzeugklasse der Kombis typische, großzügige Platzangebot aus. Peugeot hat die Optik des 508 SW Plug-in-Hybrid etwas verfeinert, Front und Heck sind sehr gelungen gestaltet. Die Baureihe wird seit 2021 gebaut. Fürstliche Platzverhältnisse gehören zu den Genen der 508-Baureihe. Die Fondpassagiere dürfen sich über Beinfreiheit wie in einer Luxuslimousine freuen und bekommen auch hinten viel Freiraum für die Füße geboten. Für wen Stauraum über alles geht, ist beim Peugeot 508 Kombi richtig. Mehr Platz bietet kaum ein anderer Kombi auf dem Markt.

Bietet der Peugeot 508 SW Plug-in-Hybrid gute Fahrleistungen?

Die größten Neuerungen finden sich jedoch unter der Motorhaube. Der 508 startet mit einem Hybrid-Aggregat. Je nach Motorisierung leisten die verfügbaren Motoren 110 PS beziehungsweise bis zu 225 PS. Der angenehm ruhig agierende Benzin-Hybrid beschleunigt den Wagen in 12,3 Sekunden auf 100 Stundenkilometer - in der Basismotorisierung wohlgemerkt. Die Spitze liegt mit 232 km/h Höchstgeschwindigkeit im flotten Bereich. Allerdings ist das der Wert der Topmotorisierung. Beim Basismotor sind immerhin schon 182 km/h möglich. Der Motor hat 160 Newtonmeter Drehmoment. Das ergibt ein maximales Drehmoment von 1400 U/min in der Basismotorisierung. In der Topmotorisierung geht es dann schon auf drehfreudige 450 Newtonmeter Drehmoment an. Diese Baureihe wird vom Hersteller als Benzin-Hybrid angeboten. Auch für den neuen Peugeot 508 SW Plug-in-Hybrid gilt, was für jeden Hybrid gilt: Ihr Sparpotenzial können sie in aller Regel besonders auf kurzen Strecken und niedrigen Geschwindigkeiten umsetzen. Der Verbrauch pendelt sich bei etwas zügiger Fahrweise bei 1,5 Litern je 100 Kilometern ein.

Ist der Innenraum des Peugeot 508 SW Plug-in-Hybrid ausgewogen und innovativ?

Tachometer und Instrumententafel hinter dem Lenkrad sind auch während der Fahrt gut ablesbar. Ausstattungsmäßig haben viele Features wie eine Zentralverriegelung, ein Navigationssystem un eine Klimaautomatik und viele Features mehr Einzug gehalten. Mit 4,81 Metern Länge stellt er beim Rangieren keine großen Herausforderungen an den Fahrer. Der Gepäckraum ist trotz des Hybrid-Akkus unter dem Wagenboden mit 512 Litern üppig bemessen. Bis zu 1.600 Liter Gestaltungsfreiraum im Heck sind maximal möglich, umgelegte Rücksitze vorausgesetzt.. Das Gewicht von 1,86 Tonnen geht für einen Kombi wie dem Peugeot 508 vollkommen in Ordnung. In Verbindung mit der Sechs-Stufen-Automatik offenbaren sich keine Schwächen. Der Peugeot 508 wird nur mit Frontantrieb verkauft, da dieser die Handlingeigenschaften jedes Stadtautos unterstützt und das Auto sicher auf der Fahrbahn hält und dennoch viel Fahrspaß sowie Agilität bietet.

Was für Assistenzsysteme gibt es beim Peugeot 508 SW Plug-in-Hybrid?

Bei auto.de finden Sie ausschließlich sichere Automobile, ganz egal, ob Neuwagen oder Gebrauchtwagen - alle Autos bei uns durchlaufen einen fachmännischen Qualitätscheck bevor sie in unser großes, aus über 130.000 Fahrzeugen bestehendes Sortiment übernommen werden. Ein KFZ auf auto.de hat immer eine Laufleistung von 150.000 km oder weniger und überschreitet niemals ein Fahrzeugalter von acht Jahren. Der Peugeot 508 SW Plug-in-Hybrid macht da keine Ausnahme und besticht durch seine umfangreiche, serienmäßige Sicherheitsausstattung inklusive ABS und ESP sowie Airbag. Die elektronischen Helferlein unterstützen Sie beim Anfahren und gewährleisten genügend Schlupf. Bei einer Notbremsung sorgen sie außerdem dafür, dass Sie Ihr Fahrzeug weiterhin in eine andere Richtung steuern und kontrollieren können, auch wenn der Fuß auf der Bremse steht.

Möchten Sie jetzt kräftig sparen beim Peugeot 508 SW Plug-in-Hybrid?

Lieber leasen statt kaufen? Ein cleverer Gedanke, besonders wenn es ums Auto geht. Ein Auto zu leasen ist in den letzten Jahren immer beliebter geworden. Auch ohne Anzahlung ist es auf auto.de möglich, einen Neuwagen oder Gebrauchtwagen zu leasen. Leasing ist eine günstige und zeitgemäße Alternative zum Autokauf. Kunden, die sich für ein Leasing des Peugeot 508 SW Plug-in-Hybrid interessieren, können sich im Vorfeld von unseren Fahrzeugprofis umfassend zu den vielen Angeboten bei auto.de beraten lassen. Neben dem Leasing gibt es noch die Möglichkeit Ihren neuen Peugeot per Barkauf oder mittels einer Finanzierung zu erstehen. Auch bei einer Finanzierung können Laufzeit, Anzahlung und Monatsrate an Ihre Finanzdecke angepasst werden. Sprechen Sie uns gerne an.

Unser erstes Angebot des Peugeot 508 SW Plug-in-Hybrid hat einen Kaufpreis von 25.789 €. Sie sparen 1.000 € bei einem Listenpreis von 26.789 €. Das sind satte 4 % Rabatt. Rate, Laufzeit, Anzahlung und Kilometerleistung können individuell auf Ihr Portemonnaie angepasst werden.

Wer eine Finanzierung oder ein Leasing sucht, profitiert von unseren günstigen Angeboten. Beim 508 kann man einmachen. Wir helfen Ihnen gerne dabei, ein passendes Angebot zu finden. Neben Finanzierung und Barkauf ist dieses Angebot auch als günstigesverfügbar. Stellenweise kann ein Leasing lohnender sein als eine Finanzierung, besonders dann, wenn man die Option hat, den Peugeot 508 zu erstehen, wenn der Leasingvertrag endet. Informieren Sie sich dazu ganz unverbindlich bei unseren Beratern.

Derzeit bieten wir den Peugeot 508 auch für 37.689 € an. Das ist ein Preisnachlass von bis zu 2.100 € gegenüber dem Listenpreis, der bei 39.789 € liegt. Bei 5 % Ersparnis kann man den schicken Löwen sehr günstig sein Eigen nennen. Wer einen Ratenkauf mittels Finanzierung sucht, kann von den günstigen Angeboten auf auto.de profitieren. Ein Fahrzeug wie der 508 entpuppt sich bei einer Finanzierung als echtes Schnäppchen, bei dem man nicht lange zögern sollte, da das Angebot schnell vorbei sein kann. Angebote ohne Anzahlung sind auch möglich. Unsere Kundenberater helfen Ihnen gerne weiter. Bei einem Leasing können Sie die Option nutzen, das Leasingfahrzeug käuflich zu erwerben, nachdem der Leasingvertrag ausgelaufen ist. Fragen Sie uns, wir beraten Sie gerne.

Der Peugeot 508 SW Plug-in-Hybrid wirkt durch seine junge Marktpräsenz zeitgemäß. Das Interieur gefällt ebenso wie das Infotainment, welches alle klassentypischen Ansprüche erfüllt. Das Angebot an Motoren bietet jedem Fahrertyp ein freudiges Fahrerlebnis. Das aktuelle Ausstattungskonzept lässt den Einstiegspreis zweifelsohne vertretbar erscheinen. Zusammen mit den empfehlenswerten Paketen klettert der Preis aber auch nicht über einen Betrag, der nicht mehr gerechtfertigt wäre, zumal wir den 508 zu sehr günstigen Konditionen anbieten: als Barkauf und via Finanzierung sowie als Leasing.