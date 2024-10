Peugeot 3008 Plug-in-Hybrid: Familienfreund im Trainingsdress

Elegant und robust, komfortabel und geländetauglich: Diese Eigenschaften schreibt Peugeot dem 3008 Plug-in-Hybrid zu. Die Baureihe des SUV basiert auf einer innovativen Plattform der Löwen. Ein niedrigerer Schwerpunkt und die erhöhte Steifigkeit sollen Stabilität und Handling verbessern, die Lenkung ist nun noch direkter und das Geräuschniveau im Innenraum niedriger. Die kontinuierliche Modellpflege seitens der Hersteller sorgt dafür, dass man im Gespräch bleibt. Der Peugeot 3008, stylischer Offroader im SUV-Stall bei Peugeot, ist eine Baureihe, die sich seit null Jahren auf dem deutschen Markt zuhause fühlt und seit dem Debüt 2021 dank kontinuierlicher Innovationen immer noch frisch wirkt. Bei der Einführung vor null Jahren war der 3008 ohne Frage ein Trendsetter im Segment der SUVs. Das Fahrverhalten des SUV ist trotz des Sanftmuts dynamisch, die Servolenkung gefällt mit Leichtgängigkeit und liefert trotzdem angenehm präzise Rückmeldungen über die Fahrbahnbeschaffenheit. Selbst die Bremsen sind gut dosierbar, nthalten sich jeder negativen Auffälligkeit und ruhen sich beim Rekuperieren kurzzeitig aus. So liefert der Peugeot 3008 eine überzeugende Performance ab, die mit seinem Allrad natürlich eine zusätzlich Aufwertung erfährt.

Wieviel Leistung hat der Peugeot 3008 Plug-in-Hybrid?

Der 1,6-Liter-Vierzylinder steuert genügend Power bei und übernimmt beim Hybridantrieb den Löwenanteil der Arbeit. Das SUV-Modell bietet bis zu 300 PS unter der Motorhaube und in der Grundmotorisierung geht der Peugeot 3008 immerhin schon mit 225 PS an den Start. In flinken 8,7 Sekunden sprintet er von 0 auf 100 km/h und braucht den Vergleich mit manch einem Sportwagen nicht zu scheuen. Seine Höchstgeschwindigkeit erreicht er bei immerhin 225 km/h. Dabei ist vor allem der Verbrennungsmotor gefragt. Drehmoment wird reichlich geboten: 360 Newtonmeter bei einer maximalen Drehzahl von 3000 U/min. Und das in der Basisversion. In der Topmotorisierung sehen die Werte wie folgt aus: 520 Newtonmeter mit einer maximalen Drehzahl von 3000 U/min. Diese Baureihe wird vom Hersteller als Benzin-Hybrid angeboten. Auch für den neuen Peugeot 3008 Plug-in-Hybrid gilt, was für jeden Hybrid gilt: Ihr Sparpotenzial können sie in aller Regel besonders auf kurzen Strecken und niedrigen Geschwindigkeiten umsetzen.

Wie komfortabel ist man im Peugeot 3008 Plug-in-Hybrid unterwegs?

Die Verarbeitung des Peugeot 3008 Plug-in-Hybrid bewegt sich auf hohem Niveau und kann sich mit vergleichbaren Fahrzeugen des Segments messen. Die vielseitige Serienausstattung gepaart mit hohem Fahrkomfort dank ergonomischer Sitze macht den Innenraum des Peugeot zu einem Ort, an dem man gerne und viel Zeit verbringen kann. Mit 4,28 Metern Länge stellt er beim Rangieren keine großen Herausforderungen an den Fahrer. Der Gepäckraum ist trotz des Hybrid-Akkus unter dem Wagenboden mit 432 Litern üppig bemessen. Bis zu 1.482 Liter Gestaltungsfreiraum im Heck sind maximal möglich, umgelegte Rücksitze vorausgesetzt.. Das Gewicht von 1,91 Tonnen geht für ein SUV wie dem Peugeot 3008 vollkommen in Ordnung. Die Ausstattungsoptionen umfassen eine Acht-Stufen-Automatik. Eine Handschaltung ist für den Peugeot nicht erhältlich. Die Kraft des 3008 Plug-in-Hybrid wird wahlweise über das Getriebe an die Vorderräder abgegeben. Außerdem gibt es eine weitere Besonderheit bei diesem Peugeot: Der 3008 wird aber auch optional mit Allrad angeboten. Das ist aber auch nicht überraschend, da natürlich besonders bei vollausgestatteten SUVs Allrad von den Kunden erwartet wird.

Wie gut ist die Fahrsicherheit des Peugeot 3008 Plug-in-Hybrid?

Die Ausstattung des 3008 im Bereich der Assistenzsysteme fällt mit Spurhalteassistent relativ umfangreich aus. Gemessen an seiner Preisklasse bekommt man einiges geboten. Mit einer maximalen Laufleistung von höchstens 150.000 km und einem Fahrzeugalter von maximal acht Jahren verkauft auto.de nur Kraftfahrzeuge, die alle relevanten Safety-Features inklusive ABS und ESP sowie Airbag innehaben. Gleiches gilt für den Peugeot 3008 Plug-in-Hybrid als Neuwagen oder Gebrauchtwagen. Die elektronischen Assistenzsysteme um ABS und ESP halten Sie auch bei brenzligen Situationen im Straßenverkehr sicher auf der Bahn. Vor dem Verkauf über auto.de wird jedes Fahrzeug zusätzlich einer fachmännischen Qualitätskontrolle unterzogen, um die Sicherheit unserer Kunden und neuen Autobesitzer zu gewährleisten.

Wo gibt es hohe Rabatte für den Peugeot 3008 Plug-in-Hybrid?

Am einfachsten auf auto.de - bei uns können Sie auch bei den Modellen des Peugeot 3008 Plug-in-Hybrid zwischen Barkauf, Leasing oder einer Finanzierung wählen. Anzahlung, Laufzeit und Kilometerleistung können Sie selbst nach eigenem Bedarf anpassen. Besonders vorteilhaft ist diese Bezahlmethode dann, wenn das Auto von Selbstständigen geleast wird und voll von der Steuer abgesetzt werden kann. Bei einem Leasing besteht ebenfalls die Möglichkeit nach Ende der Laufzeit das Fahrzeug zu kaufen.

Jetzt günstige Kauf-, Leasing- und Finanzierungsangebote für den Peugeot 3008 Plug-in-Hybrid sichern

Der Peugeot 3008 Plug-in-Hybrid für nur 28.189 €

Unser erstes Angebot des Peugeot 3008 Plug-in-Hybrid hat einen Kaufpreis von 28.189 €. Sie sparen 1.100 € bei einem Listenpreis von 29.289 €. Das sind satte 4 % Rabatt. Rate, Laufzeit, Anzahlung und Kilometerleistung können individuell auf Ihre Vorgaben angepasst werden.

Alternativangebot für den Peugeot 3008: 25.389 €

Neben dem ersten Angebot können wir den Peugeot 3008 auch für 25.389 € anbieten, statt bisher für 26.389 €. Der Preisnachlass von 1.000 €, ist ein überzeugendes Angebot, gemessen an Ausstattung und Zustand des Fahrzeugs. Wer eine Finanzierung oder ein Leasing sucht, profitiert von unseren günstigen Angeboten. Beim 3008 kann man ein echtes Schnäppchen machen. Wir helfen Ihnen gerne dabei, ein passendes Angebot zu finden. Neben Finanzierung und Barkauf ist dieses Angebot auch als günstiges Leasing verfügbar. Stellenweise kann ein Leasing lohnender sein als eine Finanzierung, besonders dann, wenn man die Option hat, den Peugeot 3008 zu erstehen, wenn der Leasingvertrag endet. Informieren Sie sich dazu ganz unverbindlich bei unseren Beratern.

Beim Peugeot 3008 Plug-in-Hybrid bis zu 2.000 € sparen

Dieser Peugeot 3008 Plug-in-Hybrid ist auch bei uns als günstiges Angebot zu haben und zwar für gerade mal 25.989 €. Man spart beachtliche 2.000 € zum herkömmlichen Listenpreis. Das ist ein stolzer Rabatt von immerhin 7 %. Auf Wunsch können wir außerdem andere Top-Leasingangebote zusammenstellen. Angebote ohne Anzahlung sind ebenfalls möglich. Auch eine Finanzierung stellt für viele Kunden - neben Barkauf oder Leasing - eine attraktive Option dar. Teilweise haben wir sogar faire Finanzierungsangebote ohne Anzahlung. Unsere Berater helfen Ihnen bei der Suche gerne weiter, um das passende Angebot zu finden.

Wer sparen will, greift jetzt beim Peugeot 3008 Plug-in-Hybrid zu

Der Peugeot 3008 Plug-in-Hybrid wirkt durch seine junge Marktpräsenz frisch und modern. Das Interieur gefällt ebenso wie das Infotainment, das alle klassentypischen Ansprüche einhält. Das Angebot an Motoren bietet jedem Fahrertyp ein freudiges Fahrerlebnis. Das überarbeitete Ausstattungskonzept lässt den Einstiegspreis zweifelsohne vertretbar erscheinen. Zusammen mit den empfehlenswerten Paketen klettert der Preis aber auch nicht über einen Betrag, der nicht mehr gerechtfertigt wäre, zumal wir den 3008 zu sehr günstigen Konditionen anbieten: im Leasing, als Barkauf oder Finanzierung.