Peugeot 308 Limousine: Der Löwe seht für Fortschrift

Die flinke Peugeot 308 Limousine überzeugt mit dynamischem Design, kraftvoller Leistung und mit geräumigen Innenraum. Seit Produktionsbeginn im Jahr 2007 läuft das Modell in zahlreichen Ausstattungen vom Band, die kontinuierlich erweitert wurden. Mit der Peugeot 308 Limousine entscheidet man sich für ein besonderes Fahrerlebnis. Der 308 besticht mit seinem außergewöhnlichen Design, innovativer Technik und reichlich Fahrkomfort. Die moderne Optik macht zusammen mit der raffinierten Innenausstattung aus der Limousine einen Fahrspaß bereitendes Fahrzeug der Extraklasse. Die Vier-Stufen-EAT8-Automatik sorgt für maximale Fahrpräzision und für hervorragendes Handling. Der sparsame Motor rundet das Bild ab, ohne dabei den Fahrspaß zu schmälern.

Wieviel Leistung hat die Peugeot 308 Limousine?

Ein robuster Motor treibt den Löwen an - zumindest in der leistungsstärksten Variante. In der Basisversion sind aber auch schon 1,2 Liter Hubraum und Dreizylinder mit an Bord. Satte Pluspunkte sammelt der Peugeot 308 beim Fahren. Schon mit dem kleinsten, angebotenen Motor, dem 90 PS starken Motor, hat man viel Fahrfreude. Greift man zur Topmotorisierung, dann stehen beim Benziner 272 PS zur Verfügung. Beim Benziner erwarten den Fahrer 272 PS. In flinken 14 Sekunden sprintet er von 0 auf 100 km/h und braucht den Vergleich mit anderen Markt-Rivalen nicht zu scheuen. Der Antrieb macht ihn maximal 250 km/h schnell. Hinzu kommen mindestens 118 Newtonmeter in der Drehmomentspitze bei einer maximalen Drehzahl von 1400 U/min. Wer höher geht, kann bei den stärkeren Aggregaten des Herstellers bis zu 400 Newtonmeter haben. Der Verbrauch pendelt sich bei etwa 4 Litern Benzin ein, liegt bei flotter Fahrweise aber auch ein bisschen höher. Wer sich für den stärkeren Benziner entscheidet, den das Werk bietet, der muss mit 7,9 Litern auf 100 Kilometern rechnen.

Träumen Sie vom gehobenen Komfort der Peugeot 308 Limousine?

Das Interieur überzeugt mit guter Verarbeitung und anmutenden Materialien und macht einen hochwertigen Eindruck. Die Schalter und Hebel sind übersichtlich angeordnet und lassen sich einfach bedienen. Mit der ziemlich kompletten Ausstattung inklusive Sitzheizung, Navigationssystem sowie Zentralverriegelung mit Fernbedienung und LED-Tagfahrlichtern sowie Nebelscheinwerfern geht auch der Preis in Ordnung. Die Platzverhältnisse im 308 sind gut. Auch der Kofferraum ist mit 348 Litern ausreichend groß. Bei umgeklappter Rückbank hat man 1.228 Liter zur Verfügnung. Einparkhilfen erweisen sich bei den Abmessungen der 4,28 Meter langen Limousine als durchaus nützliche Assistenzsysteme. Übrigens, mit einem Gewicht von immerhin 1,8 Tonnen hat das Modell 308 aufgrund ausreichend Motorleistung trotzdem leichtes Spiel. Der Motor arbeitet mit einer Sechsgang-Handschaltung zusammen. Bei den höheren Ausstattungslinien gibt es auch eine Automatik. Wer aber nicht schalten will, dem bietet der Hersteller eine blitzschnell agierende Vier-Stufen-EAT8-Automatik, die einen positiven Teilbeitrag zur Gesamtperformance des Löwen liefert. Die Kraft der 308 Limousine wirdnur über das Getriebe an die Vorderräder abgegeben.

Was gibt es beim Peugeot 308 Limousine in Puncto Sicherheit zu erwähnen?

Die Ausstattung des 308 im Bereich der Assistenzsysteme fällt mit Spurwechselassistent und Spurhalteassistent relativ umfangreich aus. Gemessen an seiner Preisklasse bekommt man einiges geboten. Umso größer trumpft der Löwe dafür mit seiner möglichen Sicherheits- und Komfortausstattung auf. Stets zur Serie gehören etwa ABS sowie ESP. Darüber hinaus sollen 6 Airbags dabei helfen, die künftig strengeren Vorgaben beim Euro-NCAP-Crashtest eine gute Wertung zu erreichen. Die elektrische Unterstützung durch ABS und ESP regelt plötzliche Bremsmanöver oder schnelle Anfahrattacken und lässt Sie entspannt an Ihr Ziel kommen. Sorgen Sie sich folglich nicht um Ihre Sicherheit - auto.de hat vorgesorgt: Alle unsere Neuwagen und Gebrauchtwagen wurden gründlich von einem Fachmann überprüft und besitzen mindestens 12 Monate TÜV und Garantie, haben ein Fahrzeugalter von maximal acht Jahren und höchstens 150.000 km gelaufen. Diese Vorteile schließen selbstverständlich auch den Peugeot 308 Limousine mit ein.

Wie einfach kann man eine Peugeot 308 Limousine im Internet kaufen?

Die besten Angebote finden Sie auf auto.de. Wer heute einen Peugeot 308 kaufen möchte, kann von dem niedrigen Zinsniveau profitieren, indem er den 308 finanziert. Die Modalitäten von Raten und Anzahlung können nach eigenem Ermessen und der eigenen Finanzdecke angepasst werden. Wer sich eher für ein Leasing interessiert, kann sich bei uns über unsere günstigen Konditionen informieren und fährt schon bald die neuesten Modelle des Peugeot 308 Limousine. Ein klassischer Barkauf ist natürlich auch möglich.

Günstige Vergleichspreise: Kaufen, leasen oder finanzieren Sie Ihre Peugeot 308 Limousine

Die Peugeot 308 Limousine für nur 27.348 €

Unser erstes Angebot der Peugeot 308 Limousine hat einen Kaufpreis von 27.348 €. Sie sparen 7.402 € bei einem Listenpreis von 34.750 €. Das sind satte 21 % Rabatt. Rate, Laufzeit, Anzahlung und Kilometerleistung können individuell auf Ihr Portemonnaie angepasst werden. Für Sie können wir die Peugeot 308 Limousine mit 244 € monatlicher Leasingrate anbieten. Die Laufzeit beträgt bei einer Anzahlung von 5.400 € und mit einer jährlichen Fahrleistung von 10.000 Kilometern 48 Monate.

Alternativangebot für den Peugeot 308: 27.348 €

Neben dem ersten Angebot können wir den Peugeot 308 auch für 27.348 € anbieten, statt bisher für 34.253 €. Der Preisnachlass von 6.905 €, kann sich sehen lassen, gemessen an Ausstattung und Allgemeinzustand. Wer eine Finanzierung oder ein Leasing sucht, profitiert von unseren günstigen Angeboten. Beim 308 kann man ein echtes Schnäppchen machen. Wir helfen Ihnen gerne dabei, ein passendes Angebot zu finden. Neben Finanzierung und Barkauf ist dieses Angebot auch als günstiges Leasing verfügbar. In diesem Fall ist eine Anzahlung von 5.400 € vorgesehen - bei einer Laufzeit von 48 Monaten und einer Kilometerleistung von 10.000 Kilometern. Die Monatsrate beläuft sich entsprechend auf 248 €. Stellenweise kann ein Leasing günstiger sein als eine Finanzierung, besonders dann, wenn man die Option hat, den Peugeot 308 zu erstehen, wenn der Leasingvertrag endet. Informieren Sie sich dazu ganz unverbindlich bei unseren Beratern.

Peugeot 308 Limousine: Bei uns für lediglich 27.348 € besonders günstig

Zur Zeit bieten wir den Peugeot 308 auch für 27.348 € an. Das ist ein Preisnachlass von bis zu 6.435 € gegenüber dem Listenpreis, der bei 33.783 € liegt. Bei 19 % Ersparnis kann man den schicken Franzosen zu außerordentlich attraktiven Konditionen sein Eigen nennen. Wer einen Ratenkauf mittels Finanzierung bevorzugt, kann von den günstigen Angeboten auf auto.de profitieren. Ein Fahrzeug wie der 308 entpuppt sich bei einer Finanzierung als echtes Topangebot, bei dem man unbedingt zugreifen sollte, da das Angebot schnell abgelaufen sein kann. Angebote ohne Anzahlung sind auch möglich. Unsere Kundenberater helfen Ihnen gerne weiter. Eines unserer vielen günstigen Leasingangebote sieht bei einer Laufzeit von 48 Monaten eine Monatsrate von 251 € vor und eine Anzahlung von 5.400 €. Die Laufleistung beträgt 10.000 Kilometer. Bei einem Leasing können Sie die Option nutzen, das Leasingfahrzeug käuflich zu erwerben, nachdem der Leasingvertrag ausgelaufen ist. Fragen Sie uns, wir beraten Sie gerne.

Wer sparen will, greift jetzt beim Peugeot 308 Limousine zu

Die Peugeot 308 Limousine wirkt immer noch zeitgemäß. Das Interieur gefällt ebenso wie das Infotainment, welches alle klassentypischen Ansprüche erfüllt. Das Angebot an Motoren bietet jedem Fahrertyp ein freudiges Fahrerlebnis. Das Ausstattungskonzept lässt den Einstiegspreis zweifelsohne vertretbar erscheinen. Zusammen mit den empfehlenswerten Paketen klettert der Preis aber auch nicht über einen Betrag, der nicht mehr gerechtfertigt wäre, zumal wir den 308 zu sehr günstigen Konditionen anbieten: als Barkauf und via Finanzierung sowie als Leasing.