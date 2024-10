Peugeot 508 Plug-in-Hybrid: Löwe mit guten Manieren

Durch das gut abgestimmte Fahrwerk, die direkte Lenkung und den hybriden Antrieb bietet der Peugeot 508 Plug-in-Hybrid viel Komfort zum günstigen Preis. Das gilt sowohl für Neuwagen als auch für die hochwertigen Gebrauchtwagen und Jahreswagen. Die Limousine weiß durch ihr Zusammenspiel aus Leistung, Ausstattung und Verarbeitung zu überzeugen. Der Siegeszug des Peugeot 508 Plug-in-Hybrid beginnt im Jahr 2021. Das Auge möchte angesprochen werden, und so wird das Design beim Kampf um Autokundinnen und -kunden immer wichtiger. Dass die Löwen fahrbare Untersätze bauen können, haben sie ja hinlänglich bewiesen. Mit einer Mittelklasse-Limousine wie dem Peugeot 508 Plug-in-Hybrid kann man sich sehen lassen, wie der eine oder andere bewundernde Blick verrät. An der Optik der Limousine kann es jedenfalls nicht liegen. Im Vergleich zur ohnehin schon flotten Erstausgabe hat sich der neue Peugeot 508 Plug-in-Hybrid sogar noch gesteigert. Der dynamische Wagen hat ausdrucksstarke Schürzen bekommen, die Frontscheinwerfer blinzeln schmal. Knackig, sportlich und trotzdem fein und elegant. Der Peugeot hängt sofort am Gas - auch schon im Normalmodus. Unterwegs in Ortschaften oder Tempo-30-Zonen muss man sich schon konzentrieren, um dosiert zu beschleunigen. Das schnelle Ansprechen ist natürlich Programm. In Sachen Dynamik will Peugeot zumindest mit, wenn nicht sogar vorneweg fahren. Und das gelingt auch mit einer exakten, feinfühligen Lenkung und einem genau austarierten Fahrwerk - nicht zu hart, nicht zu weich.

Wieviel Leistung hat der Peugeot 508 Plug-in-Hybrid?

Der 1,6-Liter-Vierzylinder steuert genügend Power bei und übernimmt beim Hybridantrieb den Löwenanteil der Arbeit. Sparsamer fährt man mit dem 1,2-Liter-Vierzylinder. Das Modell bietet bis zu 225 PS unter der Motorhaube und in der Grundmotorisierung geht der Peugeot 508 immerhin schon mit 110 PS an den Start. Der agile und drehfreudige Motor lässt den 508 in 7,3 Sekunden aus dem Stand auf 100 km/h sprinten. Der Antrieb macht ihn maximal 250 km/h schnell. Hinzu kommen mindestens 160 Nm Drehmoment, die ab einer Drehzahl von nur1400 U/min zur Verfügung stehen. Wer höher geht, kann bei den stärkeren Aggregaten des Herstellers bis zu 450 Newtonmeter haben. Zwischen den Motorisierungen mit Benziner und Diesel rangiert der Hybrid-Antrieb, den laut Peugeot in der Zukunft immer mehr der Käufer in Deutschland in das Zentrum ihrer Kaufentscheidung rücken werden. Der Benzin-Elektro-Zwitter wurde von Grund auf neu entwickelt. Hier übernimmt aber immer noch ein Vier-Zylinder-Benziner die Hauptantriebsarbeit. Flankiert wird er dabei von einem Elektromotor, was sich zu einer Systemleistung von bis zu 225 PS summiert. Wer seinen Gasfuß zügelt und so fährt wie von Peugeots Hybrid-System vorgesehen, also viel rollen (segeln) lässt und behutsam mit dem Pedal umgeht, ist häufig im Elektromodus unterwegs und bleibt leicht unter dem Wert von 1,5 Litern.

Wie groß ist der Wohlfühlfaktor im Peugeot 508 Plug-in-Hybrid?

Mit Navigationssystem, Klimaautomatik sowie Zentralverriegelung bietet der Peugeot 508 Plug-in-Hybrid als Zusatz weitere Annehmlichkeiten. Das Infotainmentsystem ist innovativ sowie klassengerecht und der Sound, je nach Motorisierung, charakteristisch. Mittels umgeklappter Stühle im Fond kann dies auf 1.537 Liter erweitert werden. Nicht schlecht bei einer Fahrzeuglänge von 4,83 Metern. Übrigens, mit einem Gewicht von immerhin 1,83 Tonnen hat das Modell 508 aufgrund ausreichend Motorleistung keine Probleme Die Motorleistung wird von einer Sechs-Stufen-Automatik an die Räder vermittelt, die stets die passende Übersetzung liefert. Der Peugeot 508 wird nur mit Frontantrieb verkauft, da dieser die Handlingeigenschaften jedes Stadtautos unterstützt und das Auto sicher auf der Fahrbahn hält und dennoch viel Fahrspaß sowie Agilität bietet.

Nimmt man im Peugeot 508 Plug-in-Hybrid sicher am Straßenverkehr teil?

Zu Ihrer Sicherheit durchlaufen alle Neuwagen und Gebrauchtwagen bei auto.de einen fachmännischen Qualitätscheck. Dabei wird sichergestellt, dass die Fahrzeuge ein Alter von acht Jahren nicht überschreiten und einen Kilometerstand von allerhöchstens 150.000 km aufweisen. In der Folge erhält jedes Auto 12 Monate Garantie, die ab dem Kauf beginnt. Beim Peugeot 508 Plug-in-Hybrid sind serienmäßig außerdem folgende Sicherheitssysteme mit an Bord: ABS, ESP und Airbag. Mit dieser Technik gelingt schnelles Anfahren ohne Schlupfverlust genauso gut wie abruptes Abbremsen mit Beibehaltung der Manövrierbarkeit.

Möchten Sie jetzt kräftig sparen beim Peugeot 508 Plug-in-Hybrid?

Die besten Angebote finden Sie auf auto.de. Wer heute einen Peugeot 508 kaufen möchte, kann von dem niedrigen Zinsniveau profitieren, indem er den 508 finanziert. Die Modalitäten von Raten und Anzahlung können nach eigenem Ermessen und der eigenen Finanzdecke angepasst werden. Wer sich eher für ein Leasing interessiert, kann sich bei uns über unsere günstigen Konditionen informieren und fährt schon bald die neuesten Modelle des Peugeot 508 Plug-in-Hybrid. Ein klassischer Barkauf ist natürlich auch möglich.

Wer eine Finanzierung oder ein Leasing sucht, profitiert von unseren günstigen Angeboten. Beim 508 kann man ein Schnäppchen machen.

Als flotte Fahrmaschine kann der Peugeot im Konkurrenzfeld mithalten. Ebenfalls gut sind Verarbeitung und Materialien sowie das digitale Innenleben.