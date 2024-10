Peugeot 308 SW: Kompakt-Kombi mit reichlich inneren Werten

Durch das gut abgestimmte Fahrwerk, die direkte Lenkung und den kräftigen Antrieb bietet der Kombi viel Fahrspaß zum angemessenen Preis. Zuerst fällt bei dem Peugeot 308 SW das gefällige Äußere auf. Ein bisschen Extravaganz darf nicht fehlen und trotz der Markenidentität ist der 308 ein eigenständiges Automobil mit individuellem Charakter. Den Mitbewerbern kann der Peugeot durchaus Paroli bieten. Dazu zählen neben den hochwertigen und preiswerten Ausstattungspaketen auch die akzeptablen Betriebskosten. Seit Produktionsbeginn im Jahr 2008 läuft das Modell in zahlreichen Ausstattungsvarianten vom Band, die kontinuierlich erweitert wurden. Für das agile Vorankommen war der Peugeot 308 SW immer zu haben, dabei musste es nicht mal ums Gewinnen gehen. Das änderte sich mit der aktuellen Generation, die sich neben mehr Stattlichkeit auch mehr Ernsthaftigkeit aneignete. So sammelt der Peugeot 308 Kombi nun Punkte mit umfassender Variabilität, üppigem Raumangebot und gut nutzbarem Kofferraum mit bis zu 1.660 Litern Fassungsvermögen. Dazu hat er seine Verarbeitung optimiert und die Bedienung des Infotainments übersichtlicher arrangiert - besonders die Mittelkonsole wurde aufgeräumt.

Bietet der Peugeot 308 SW gute Fahrleistungen?

Der 2,0-Liter-Vierzylinder steuert reichlich Power bei. Sparsamer fährt man mit dem 1,2-Liter-Dreizylinder. Die Leistung der Topmotorisierung kann um 132 PS auf 224 PS angehoben werden, wenn man bei diesem Modell ein Mehr an Power wünscht. In flinken 14 Sekunden sprintet er von 0 auf 100 km/h und braucht den Vergleich mit anderen Markt-Rivalen nicht zu scheuen. Dabei wird er bis zu 235 km/h schnell. Beim kleineren Antrieb sind es aber immerhin schon stolze 177 km/h Spitze. Drehmoment wird reichlich geboten: 136 Newtonmeter bei einer maximalen Drehzahl von 4250 U/min. Und das in der Basisversion. In der Topmotorisierung sehen die Werte wie folgt aus: 400 Newtonmeter mit einer maximalen Drehzahl von 4250 U/min. Dieser Antrieb ist ein Alleskönner: Quicklebendig, wenn es flott vorwärts gehen soll, und elastisch genug, um mit niedrigen Drehzahlen im zähen Stadtverkehr mitzuschwimmen. Dabei bleibt der Benziner immer genügsam. Bei einer gemischten Fahrt mit einer Stadtdurchquerung und rund 100 Kilometern Autobahnfahrt waren es 8,2 Liter. Die Antriebe erfüllen die EU-Norm 6.

Offeriert der Peugeot 308 SW viele Extras?

Fahrtechnisch kann der Franzose sowohl sportlich als auch komfortabel. Die gut gepolsterten Sitze tragen ihren Part dazu bei und verleihen dem Peugeot 308 SW Langstreckenqualitäten. Ansonsten bietet der auf auto.de erhältliche Peugeot eine unfangreiche sowie zeitgemäße Serienausstattung, die kaum Fahrerwünsche offen lässt. In der Praxis profitieren besonders die Hinterbänkler, die mit kommoder Beinfreiheit angenehmen Reisekomfort genießen. Das geht trotzdem nicht zu Lasten des Kofferraums, der mit 470 Litern Ladevolumen ebenfalls üppig ausgefallen ist. Auf der Straße zeigt sich der Motor drehfreudig und macht den 2,04 Tonnen schweren Franzose durchaus flott. Wenn verfügbar, überträgt der 308 seine Kraft über ein Sechs-Gang-Getriebe auf die Straße. Die Ausstattung erfreut außerdem mit einer Vier-Stufen-EAT8-Automatik, der das Aufheulen des Motors, das bei anderen Vertretern mit dieser Antriebsart stört, fremd ist. Die Kraft des 308 SW wirdnur über das Getriebe an die Vorderräder abgegeben.

Gilt Safety First auch für den Peugeot 308 SW?

In Puncto Assistenzsysteme kann der Peugeot 308 SW mit Kontrahenten seiner Größe und Preisklasse ohne Weiteres mithalten. Der Kompakt-Kombi liefert Spurwechselassistent, Spurhalteassistent.. Mit einer maximalen Laufleistung von höchstens 150.000 km und einem Fahrzeugalter von maximal acht Jahren verkauft auto.de nur Kraftfahrzeuge, die alle relevanten Safety-Features inklusive ABS und ESP sowie Airbag innehaben. Gleiches gilt für den Peugeot 308 SW als Neuwagen oder Gebrauchtwagen. Die elektronischen Assistenzsysteme um ABS und ESP halten Sie auch bei brenzligen Situationen im Straßenverkehr sicher auf der Bahn. Vor dem Verkauf über auto.de wird jedes Fahrzeug zusätzlich einer fachmännischen Qualitätskontrolle unterzogen, um die Sicherheit unserer Kunden und neuen Autobesitzer zu gewährleisten.

Wo kann man den Peugeot 308 SW günstig kaufen?

Die besten Angebote finden Sie auf auto.de. Wer heute einen Peugeot 308 kaufen möchte, kann von dem niedrigen Zinsniveau profitieren, indem er den 308 finanziert. Die Modalitäten von Raten und Anzahlung können nach eigenem Ermessen und der eigenen Finanzdecke angepasst werden. Wer sich eher für ein Leasing interessiert, kann sich bei uns über unsere günstigen Konditionen informieren und fährt schon bald die neuesten Modelle des Peugeot 308 SW. Ein klassischer Barkauf ist natürlich auch möglich.

Jetzt Peugeot 308 SW Preisvorteile für Barkauf, Leasing oder Finanzierung vergleichen

Der Peugeot 308 SW für nur 30.648 €

Wer sich für den Peugeot 308 SW entscheidet, kann bei uns ein echtes Schnäppchen machen. Mit einem Kaufpreis von nur 30.648 € spart man 7.400 € gegenüber dem Listenpreis, der bei 38.048 € liegt. Das ist ein Rabatt von 19 %. Darüber hinaus vermitteln wir auch Top-Finanzierungsangebote. Außerdem kann man sich bei uns über ein günstiges Leasing informieren. Für den 308 können wir folgendes Angebot machen: Bei einer Anzahlung von 6.100 €, einer Rate von 345 € monatlich und einer Laufzeit von 48 Monaten sowie einer Kilometerlaufleistung von 10.000 Kilometern ist der Kombi günstig bei uns zu haben. Unsere Berater freuen sich auf Ihren Anruf.

Alternativangebot für den Peugeot 308: 30.448 €

Unser zweites Angebot zum Kauf des Peugeot 308 SW können wir für 30.448 € unterbreiten. Die Ersparnis beträgt somit 7.200 € gegenüber dem üblichen Marktpreis von 37.648 €. Das ist ein Preisnachlass von stolzen 19 %. Ein Leasing ist für dieses Peugeot-Angebot auch möglich. Unsere Berater unterstützen Sie gerne, um ein passendes Angebot zu finden. Wer Leasing-Angebote sucht, der kann den 308 SW für 344 € im Monat leasen. Bei einer Anzahlung von 6.000 € und einer jährlichen Fahrleistung von 10.000 Kilometern beträgt die Laufzeit 48 Monate.

Beim Peugeot 308 SW bis zu 7.300 € sparen

Im Moment bieten wir den Peugeot 308 auch für 30.748 € an. Das ist ein Preisnachlass von bis zu 7.300 € gegenüber dem Listenpreis, der bei 38.048 € liegt. Bei 19 % Ersparnis kann man mit dem Peugeot ein echtes Schnäppchen machen. Wer einen Ratenkauf mittels Finanzierung sucht, kann von den günstigen Angeboten auf auto.de profitieren. Ein Kombi wie der 308 entpuppt sich bei einer Finanzierung als echtes Topangebot, bei dem man unbedingt zugreifen sollte, da das Angebot schnell abgelaufen sein kann. Angebote ohne Anzahlung sind auch möglich. Unsere Kundenberater helfen Ihnen gerne weiter. Eines unserer vielen günstigen Leasingangebote sieht bei einer Laufzeit von 48 Monaten eine Monatsrate von 347 € vor und eine Anzahlung von 6.100 €. Die Laufleistung beträgt 10.000 Kilometer. Bei einem Leasing können Sie die Option nutzen, das Leasingfahrzeug käuflich zu erwerben, nachdem der Leasingvertrag ausgelaufen ist. Fragen Sie uns, wir beraten Sie gerne.

Wer sparen will, greift jetzt beim Peugeot 308 SW zu

Der Peugeot 308 SW wirkt weiterhin frisch und modern. Das Interieur gefällt ebenso wie das Infotainment, das alle klassentypischen Ansprüche einhält. Das Angebot an Motoren bietet jedem Fahrertyp ein freudiges Fahrerlebnis. Das Ausstattungskonzept lässt den Einstiegspreis zweifelsohne vertretbar erscheinen. Zusammen mit den empfehlenswerten Paketen klettert der Preis aber auch nicht über einen Betrag, der nicht mehr gerechtfertigt wäre, zumal wir den 308 zu sehr günstigen Konditionen anbieten: als Barkauf und via Finanzierung sowie als Leasing.