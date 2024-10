Peugeot Boxer Kastenwagen: Der Löwe seht für Fortschrift

Bei Peugeot geht es spannend zu, denn nun rollt der Peugeot Boxer Kastenwagen als Benziner an den Start. Und siehe da, mittels seiner starken Leistung von satten 128 PS schwebt derKombi von einem Abenteuer ins Nächste. Seit 2002 ist er nun schon auf dem Markt. Fürstliche Platzverhältnisse gehören zu den Genen der Boxer-Baureihe. Die Fondpassagiere dürfen sich über Beinfreiheit wie in einer Luxuslimousine freuen und bekommen auch hinten viel Freiraum für die Füße geboten. Für wen Stauraum über alles geht, ist beim Peugeot Boxer Kombi richtig. Mehr Platz bietet kaum ein anderer Kombi auf dem Markt.

Was sind die technischen Daten des Peugeot Boxer Kastenwagen?

Die größten Neuerungen finden sich jedoch unter der Motorhaube. Wie bisher startet der Boxer mit einem 1,9-Liter-Motor. Die Leistung der Topmotorisierung kann um 44 PS auf 128 PS angehoben werden, wenn man bei diesem Modell ein Mehr an Power wünscht. Die guten Fahrleistungen korrespondieren nicht zwangsläufig mit einem hohen Benzin-Verbrauch. Aber mit mindestens 1 Litern Benzin muss man schon rechnen, zumindest beim kleinsten Benziner.

Welche Komfortmerkmale hat der Peugeot Boxer Kastenwagen?

Auto-Liebhaber aufgepasst: Gegenüber der üblichen Konkurrenz will er sich auch mit einer umfangreichen Ausstattung absetzen. So hat diese Variante zum Beispiel Sitzheizung, Klimaanlage beziehungsweise Klimaautomatik, Start/Stop-Automatik und Zentralverriegelung serienmäßig mit an Bord. Mit seinem angemessenen Basispreis gehört der Peugeot Boxer ausstattungsmäßig definitiv zu den preislich attraktiven Angeboten. Die Platzverhältnisse im Boxer sind gut. Einparkhilfen erweisen sich bei den Abmessungen des Kombi als durchaus nützliche Assistenzsysteme. Der Motor arbeitet mit einer Fünfgang-Handschaltung zusammen. Bei den höheren Ausstattungslinien gibt es auch eine Automatik. Die Ausstattung erfreut außerdem mit einer EAT8-Automatik, der das Aufheulen des Motors, das bei anderen Vertretern mit dieser Antriebsart stört, fremd ist. Der Peugeot Boxer wird überwiegend mit Frontantrieb verkauft, da dieser die Handlingeigenschaften des Wagens unterstützt und das Auto sicher auf der Fahrbahn hält und dennoch viel Fahrspaß sowie Agilität bietet. Optional zum Frontantrieb ist der Löwe außerdem mit Allrad erhältlich.

Wie gut ist die Fahrsicherheit des Peugeot Boxer Kastenwagen?

Mit den sicherheitsrelevanten Ausstattungsmerkmalen um ABS, ESP und Airbag gelangen Sie bei uns nicht nur im Straßenverkehr, sondern auch beim Autokauf auf die sichere Seite. Steigen Sie unbesorgt in den Peugeot Boxer Kastenwagen ein und genießen Sie die gute Fahrt.

Wo kann man den Peugeot Boxer Kastenwagen günstig kaufen?

Lieber leasen statt kaufen? Ein cleverer Gedanke, besonders wenn es ums Auto geht. Ein Auto zu leasen ist in den letzten Jahren immer beliebter geworden. Auch ohne Anzahlung ist es auf auto.de möglich, einen Neuwagen oder Gebrauchtwagen zu leasen. Leasing ist eine günstige und zeitgemäße Alternative zum Autokauf. Kunden, die sich für ein Leasing des Peugeot Boxer Kastenwagen interessieren, können sich im Vorfeld von unseren Fahrzeugprofis umfassend zu den vielen Angeboten bei auto.de beraten lassen. Neben dem Leasing gibt es noch die Möglichkeit Ihren neuen Peugeot per Barkauf oder mittels einer Finanzierung zu erstehen. Auch bei einer Finanzierung können Laufzeit, Anzahlung und Monatsrate an Ihre Finanzdecke angepasst werden. Sprechen Sie uns gerne an.

Preisvergleich: Peugeot Boxer Kastenwagen günstig finanziert, geleast oder gekauft

Der Peugeot Boxer Kastenwagen für nur 23.748 €

Unser erstes Angebot des Peugeot Boxer Kastenwagen hat einen Kaufpreis von 23.748 €. Sie sparen 1.900 € bei einem Listenpreis von 25.648 €. Das sind satte 7 % Rabatt. Rate, Laufzeit, Anzahlung und Kilometerleistung können individuell auf Ihre Vorgaben angepasst werden.

Peugeot Boxer Kastenwagen: Günstige Alternativen mit 2.400 € Ersparnis

Neben dem ersten Angebot können wir den Peugeot Boxer auch für 26.548 € anbieten, statt bisher für 28.948 €. Der Preisnachlass von 2.400 €, ist ein überzeugendes Angebot, gemessen an Ausstattung und Allgemeinzustand. Wer eine Finanzierung oder ein Leasing sucht, profitiert von unseren günstigen Angeboten. Beim Boxer kann man ein echtes Schnäppchen machen. Wir helfen Ihnen gerne dabei, ein passendes Angebot zu finden. Neben Finanzierung und Barkauf ist dieses Angebot auch als günstiges Leasing verfügbar. Stellenweise kann ein Leasing lohnender sein als eine Finanzierung, besonders dann, wenn man die Option hat, den Peugeot Boxer zu erstehen, wenn der Leasingvertrag endet. Informieren Sie sich dazu ganz unverbindlich bei unseren Beratern.

Beim Peugeot Boxer Kastenwagen bis zu 2.400 € sparen

Aktuell bieten wir den Peugeot Boxer auch für 24.448 € an. Das ist ein Preisnachlass von bis zu 2.400 € gegenüber dem Listenpreis, der bei 26.848 € liegt. Bei 9 % Ersparnis kann man den schicken Löwen zu außerordentlich attraktiven Konditionen sein Eigen nennen. Wer einen Ratenkauf mittels Finanzierung wünscht, kann von den günstigen Angeboten auf auto.de profitieren. Ein Fahrzeug wie der Boxer entpuppt sich bei einer Finanzierung als echtes Sparangebot, bei dem man nicht lange zögern sollte, da das Angebot schnell vorüber sein kann. Angebote ohne Anzahlung sind auch möglich. Unsere Kundenberater helfen Ihnen gerne weiter. Bei einem Leasing können Sie die Option nutzen, das Leasingfahrzeug käuflich zu erwerben, nachdem der Leasingvertrag ausgelaufen ist. Fragen Sie uns, wir beraten Sie gerne.

Jetzt unschlagbar günstig Peugeot Boxer Kastenwagen fahren!

Der Peugeot Boxer Kastenwagen wirkt weiterhin zeitgemäß. Das Interieur gefällt ebenso wie das Infotainment, das alle klassentypischen Ansprüche einhält. Das Angebot an Motoren bietet jedem Fahrertyp ein freudiges Fahrerlebnis. Das Ausstattungskonzept lässt den Einstiegspreis zweifelsohne vertretbar erscheinen. Zusammen mit den empfehlenswerten Paketen klettert der Preis aber auch nicht über einen Betrag, der nicht mehr gerechtfertigt wäre, zumal wir den Boxer zu sehr günstigen Konditionen anbieten: als Leasing, Barkauf oder Finanzierung.