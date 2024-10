Peugeot Expert Kastenwagen: Ein Multitalent

Bei Peugeot geht es spannend zu, denn jetzt geht der Transporter Peugeot Expert als Benziner an den Start. Und siehe da, dank seiner starken Leistung von bis zu 180 PS schwebt der 2,19 Tonnen Transporter kompetent von einem Abenteuer ins Nächste. Die Markteinführung war vor vierzehn Jahren. Seitdem ist die Baureihe um verschiedene Ausstattungsvarianten erweitert worden. Das ein Transporter wie der Peugeot Expert nicht darauf getrimmt ist, den ersten Preis bei einem Design-Wettbewerb zu gewinnen, dürfte jedem klar sein. Das ist auch nicht seine Aufgabe, schon gar nicht der Grund, warum sich Gewerbetreibende und Handwerker einen Peugeot Expert anschaffen. An allererster Stelle ist die Praktikabiliät und der Stauraum, der mit vielen innovativen Extras ein zusätzliches Plus bietet. Genau das schätzen Fahrer am Peugeot Expert Kastenwagen, denn er ist nicht nur zum Fahren, sondern auch zum kräftigen Beladen da.

Wieviel Leistung hat der Peugeot Expert Kastenwagen?

Ein Vierzylinder treibt den Franzosen an - zumindest in der leistungsstärksten Variante. In der Basisversion sind aber auch schon 1,6 Liter Hubraum und Vierzylinder mit an Bord. Je nach Motorisierung leisten die verfügbaren Motoren 69 PS beziehungsweise bis zu 180 PS. Seine Höchstgeschwindigkeit erreicht er bei 170 Stundenkilometern in der vollausgestatteten Version. Der Motor leistet 180 Newtonmeter Drehmoment. Das ergibt ein maximales Drehmoment von 1500 U/min in der Basismotorisierung. In der Topmotorisierung steigt es dann schon auf drehfreudige 400 Newtonmeter Drehmoment an. Und der Verbrauch? Ungläubig muss man sich die Augen reiben, als der Bordcomputer 10,3 Liter Benzin pro 100 Kilometer anzeigt.

Wie groß ist der Wohlfühlfaktor im Peugeot Expert Kastenwagen?

Verfügbar als Ausstattungsfeatures sind: Bluetooth-Schnittstelle, Klimaanlage beziehungsweise, Sitzheizung, Navigationssystem und Zentralverriegelung mit Fernbedienung. Mit 4,61 Metern Länge stellt er beim Rangieren keine großen Herausforderungen an den Fahrer. Der Gepäckraum ist mit 4600 Litern üppig bemessen. Bis zu 6.600 Liter Gestaltungsfreiraum im Heck sind maximal möglich, umgelegte Rücksitze vorausgesetzt.. Auf der Straße zeigt sich der Motor drehfreudig und macht den 2,19 Tonnen schweren Franzose durchaus flott. Das manuelle Sechsgang-Getriebe lässt sich knackig schalten. Fahrwerksseitig ist der Peugeot Expert zwar eher straff abgestimmt, überzeugt aber mit jeder Menge Autobahnkomfort. Der Peugeot erfreut außerdem mit einer Sechs-Stufen-EAT8-Automatik, der das Aufheulen des Motors, das bei anderen Vertretern mit dieser Antriebsart stört, fremd ist. Standardmäßig wird der Peugeot Expert nur mit Frontantrieb angeboten.

Wie gut ist die Fahrsicherheit des Peugeot Expert Kastenwagen?

Seitenairbags, ABS und ESP tragen ihren Anteil zur Sicherheit bei. Diese standardmäßigen Sicherheitssysteme an Bord des Peugeot Expert Kastenwagen sorgen für sicheres Bremsverhalten mit Beibehaltung der Manövrierfähigkeit und schlupfloses Beschleunigen ohne Traktionsverlust. Wir bei auto.de bieten ausschließlich Fahrzeuge mit gewährleisteter Fahrsicherheit an. Unsere begutachteten Neuwagen und Gebrauchtwagen besitzen allesamt 12 Monate Garantie, weisen eine Laufleistung von höchstens 150.000 km auf und sind maximal acht Jahre alt - folglich besteht beim Peugeot Expert Kastenwagen kein Grund für irgendwelche Bedenken in Puncto Sicherheit.

Wo gibt es hohe Rabatte für den Peugeot Expert Kastenwagen?

Die besten Angebote finden Sie auf auto.de. Wer heute einen Peugeot Expert kaufen möchte, kann von dem niedrigen Zinsniveau profitieren, indem er den Expert finanziert. Die Modalitäten von Raten und Anzahlung können nach eigenem Ermessen und der eigenen Finanzdecke angepasst werden. Wer sich eher für ein Leasing interessiert, kann sich bei uns über unsere günstigen Konditionen informieren und fährt schon bald die neuesten Modelle des Peugeot Expert Kastenwagen. Ein klassischer Barkauf ist natürlich auch möglich.

Jetzt Peugeot Expert Kastenwagen Preisvorteile für Barkauf, Leasing oder Finanzierung vergleichen

Der Peugeot Expert Kastenwagen für nur 40.689 €

Wer sich für den Peugeot Expert Kastenwagen interessiert, kann bei uns ein echtes Schnäppchen machen. Mit einem Kaufpreis von nur 40.689 € spart man 9.667 € gegenüber dem Listenpreis, der bei 50.356 € liegt. Das ist ein Rabatt von 19 %. Darüber hinaus vermitteln wir auch Top-Finanzierungsangebote. Außerdem kann man sich bei uns über ein günstiges Leasing informieren. Für den Expert können wir folgendes Angebot machen: Bei einer Anzahlung von 8.100 €, einer Rate von 400 € monatlich und einer Laufzeit von 48 Monaten sowie einer Kilometerlaufleistung von 10.000 Kilometern ist der Transporter günstig bei uns zu haben. Unsere Berater freuen sich auf Ihren Anruf.

Peugeot Expert Kastenwagen: Günstige Alternativen mit 9.453 € Ersparnis

Neben dem ersten Angebot können wir den Peugeot Expert auch für 40.689 € anbieten, statt bisher für 50.142 €. Der Preisnachlass von 9.453 €, ist ein überzeugendes Angebot, gemessen an Ausstattung und Zustand des Fahrzeugs. Wer eine Finanzierung oder ein Leasing sucht, profitiert von unseren günstigen Angeboten. Beim Expert kann man ein echtes Schnäppchen machen. Wir helfen Ihnen gerne dabei, ein passendes Angebot zu finden. Neben Finanzierung und Barkauf ist dieses Angebot auch als günstiges Leasing verfügbar. In diesem Fall ist eine Anzahlung von 8.100 € vorgesehen - bei einer Laufzeit von 48 Monaten und einer Kilometerleistung von 10.000 Kilometern. Die Monatsrate beläuft sich entsprechend auf 401 €. Stellenweise kann ein Leasing lohnender sein als eine Finanzierung, besonders dann, wenn man die Option hat, den Peugeot Expert zu erstehen, wenn der Leasingvertrag endet. Informieren Sie sich dazu ganz unverbindlich bei unseren Beratern.

Beim Peugeot Expert Kastenwagen bis zu 10.562 € sparen

Dieser Peugeot Expert Kastenwagen ist auch bei uns als günstiges Angebot zu haben und zwar für gerade mal 46.089 €. Man spart beachtliche 10.562 € zum regulären Kaufpreis. Das ist ein stolzer Rabatt von immerhin 19 %. Zusätzlich können wir für den Wagen auch eine günstige Leasingrate von 457 € pro Monat anbieten, mit einer Laufzeit von 48 Monaten. Die Anzahlung würde bei 9.200 € liegen, die Kilometerleistung bei 10.000 Kilometern. Auf Wunsch können wir außerdem andere Top-Leasingangebote zusammenstellen. Angebote ohne Anzahlung sind ebenfalls möglich. Auch eine Finanzierung stellt für viele Kunden - neben Barkauf oder Leasing - eine attraktive Option dar. Teilweise haben wir sogar faire Finanzierungsangebote ohne Anzahlung. Unsere Berater helfen Ihnen bei der Suche gerne weiter, um das passende Angebot zu finden.

Wer sparen will, greift jetzt beim Peugeot Expert Kastenwagen zu

Der Peugeot Expert Kastenwagen wirkt immer noch zeitgemäß. Das Interieur gefällt ebenso wie das Infotainment, das alle klassentypischen Ansprüche erfüllt. Das Angebot an Motoren bietet jedem Fahrertyp ein freudiges Fahrerlebnis. Das Ausstattungskonzept lässt den Einstiegspreis zweifelsohne vertretbar erscheinen. Zusammen mit den empfehlenswerten Paketen klettert der Preis aber auch nicht über einen Betrag, der nicht mehr gerechtfertigt wäre, zumal wir den Expert zu sehr günstigen Konditionen anbieten: als Leasing, Barkauf oder Finanzierung.