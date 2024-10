Peugeot iOn Limousine: Schöner sprinten

Bei Peugeot geht es spannend zu, denn nun rollt die Limousine Peugeot iOn als Vollzeitstromer an den Start. Und siehe da, aufgrund ihrer starken Leistung von satten 48 PS schwebt die 1,48 Tonnen Limousine souverän wie ein Gleiter über die Küstenstraße. Seit Produktionsbeginn im Jahr 2010 läuft das Modell in zahlreichen Ausstattungsvarianten vom Band, die kontinuierlich erweitert wurden. Derzeit sieht man die Limousine oft auf der Straße. Deutschlands Straßen würden schöner werden, wenn mehr Fahrzeuge vom Rang einer Peugeot iOn Limousine auf ihnen fahren würden. Denn, dass das Konzept der Löwen andere aktuelle Modelle der Mitbewerber alt aussehen lässt, ist eine Einschätzung, die Viele teilen. In der Praxis punktet er außerdem mit hohem Reisekomfort, umfangreicher Ausstattung und seinen Assistenzsystemen. Die Limousine streckt sich auf 3,48 Meter und entspricht damit den regulären Ausmaßen seiner Fahrzeugklasse. Dank scharfer Linienführung wirkt der Fünftürer überhaupt nicht schwerfällig. Vor allem die derzeit so moderne Coupé-Dachlinie haben die Löwen extrem betont.

Kann die vollektrische Peugeot iOn Limousine mit Leistung beeindrucken?

Die größten Neuerungen finden sich jedoch unter der Motorhaube. Wie bisher startet der iOn mit einem Elektro-Motor. Satte Pluspunkte sammelt der Peugeot iOn beim Fahren. Schon mit dem 48 PS starken Motor, hat man viel Fahrfreude. Der agile und drehfreudige Motor lässt den iOn in 15,9 Sekunden aus dem Stand auf 100 km/h sprinten. Mit 130 km/h Höchstgeschwindigkeit liegen die Leistungsdaten auf recht hohem Niveau für ein Fahrzeug dieser Preis- und Leistungsklasse - Vornehmlich in der Topmotorisierung. Der Motor hat 180 Newtonmeter Drehmoment. Das ergibt ein maximales Drehmoment von 2500 U/min in der Basismotorisierung. In der Topmotorisierung geht es dann schon auf drehfreudige 196 Newtonmeter Drehmoment an. Aber zunächst ist es gut, dass es dank Peugeot jetzt ein weiteres, taugliches Elektroauto gibt, mit dem die Fahrten des Alltags rein elektrisch erledigt werden können, und der auf Langstrecken nicht mit langen Warte- oder Ladezeiten an den Stationen nervt. Zumindest hilft der Hersteller, die strengen und nur mit sehr großen Mühen erreichbaren CO2-Grenzen zu erreichen. Und dass er weniger hart als herzlich gefedert ist, unterscheidet eine iOn Limousine wohltuend von manch anderem Modell aus der Konkurrenz.

Wie groß ist der Wohlfühlfaktor im Peugeot iOn Limousine?

Tachometer und Instrumententafel hinter dem Lenkrad sind auch während der Fahrt gut ablesbar. Zusätzliche, digitale Konnektivität bietet der USB-Anschluss. Ausstattungsmäßig haben viele Features wie eine Zentralverriegelung mit Fernbedienung, ein USB-Anschluss, eine Servolenkung un eine Sitzheizung und viele Features mehr Einzug gehalten. Die Platzverhältnisse im iOn sind gut. Einparkhilfen erweisen sich bei den Abmessungen der 3,48 Meter langen Limousine als durchaus nützliche Assistenzsysteme. Auf der Straße zeigt sich der Elektromotor von seiner Drehmoment-starken Seite und macht den 1,48 Tonnen schweren Löwe durchaus flott. Die Motorleistung wird von einer EAT8-Automatik an die Räder vermittelt, die stets die passende Übersetzung liefert. Die Eindrücke hinterm Steuer des Hecktrieblers bestätigen: Der iOn ist in sehr agiles Fahrzeug – mit starkem Antritt, feinfühliger Lenkung und einem hoch angesiedelten, gut kontrollierbaren Grenzbereich.

Was für Assistenzsysteme gibt es beim Peugeot iOn Limousine?

Umso größer trumpft der Löwe dafür mit seiner möglichen Sicherheits- und Komfortausstattung auf. Stets zur Serie gehören etwa ABS sowie ESP. Die elektrische Unterstützung durch ABS und ESP regelt plötzliche Bremsmanöver oder schnelle Anfahrattacken und lässt Sie entspannt an Ihr Ziel kommen. Sorgen Sie sich folglich nicht um Ihre Sicherheit - auto.de hat vorgesorgt: Alle unsere Neuwagen und Gebrauchtwagen wurden gründlich von einem Fachmann überprüft und besitzen mindestens 12 Monate TÜV und Garantie, haben ein Fahrzeugalter von maximal acht Jahren und höchstens 150.000 km gelaufen. Diese Vorteile schließen selbstverständlich auch den Peugeot iOn Limousine mit ein.

Wo kann man den Peugeot iOn Limousine günstig kaufen?

Ein Barkauf bei auto.de hat viele Vorteile. Als Kunde haben Sie nach Kaufabschluss die sofortigen Eigentumsrechte am Peugeot und keine Finanzierungskosten. Als Eigentümer können Sie das Fahrzeug zu Ihren Konditionen weiter verkaufen oder ohne Weiteres Umbauten vornehmen. Ein Kauf lohnt sich besonders, wenn die Liquidität vorhanden ist und nicht anderweitig investiert werden muss. Wenn man zum Kaufzeitpunkt nicht über die notwendige Geldsumme verfügt, empfiehlt sich besser ein anderer Bezahlweg. Flexibler ist man da mit einer Finanzierung, insbesondere wenn man auf das Auto angewiesen ist, z. B. als Berufspendler. Sobald die Finanzierung abgelaufen ist, haben Sie die Eigentumsrechte am Fahrzeug. Die gleichbleibende finanzielle Belastung in Form einer festgesetzten, monatlichen Rate und die gute Kalkulierbarkeit machen eine Finanzierung für viele unserer Kunden interessant, auch deshalb, weil wir sehr günstige und individuell angepasste Finanzierungsangebote können. Ein weiterer Vorteil: Bei Ratenzahlung bleibt die persönliche Liquidität gewährleistet. Dank Individueller Anpassung von Laufzeit und Anzahlung ist die Finanzierung nicht nur die flexibelste Art, sondern auch die populärste Weise sich ein Auto anzuschaffen. Beim Leasing können Sie sich stets das neueste Modell der Peugeot iOn Limousine auswählen und profitieren von der Gewährleistung. Man hat nur geringe monatliche Raten und die Nutzungsdauer des Fahrzeugs ist meist frei wählbar. Nach der Laufzeit können Sie das Fahrzeug zurückgeben oder in manchen Fällen sogar günstig erwerben. Bei gewerblichem Leasing können die Raten als Betriebsausgaben geltend gemacht werden, was die Steuerlast mindert.

Schnell Rabatte sichern beim Peugeot iOn Limousine

Rate, Laufzeit, Anzahlung und Kilometerleistung können individuell auf Ihr Portemonnaie angepasst werden. Wer eine Finanzierung oder ein Leasing sucht, profitiert von unseren günstigen Angeboten. Beim iOn kann man einmachen. Wir helfen Ihnen gerne dabei, ein passendes Angebot zu finden. Neben Finanzierung und Barkauf ist dieses Angebot auch als günstigesverfügbar. Stellenweise kann ein Leasing günstiger sein als eine Finanzierung, besonders dann, wenn man die Option hat, den Peugeot iOn zu erstehen, wenn der Leasingvertrag endet. Informieren Sie sich dazu ganz unverbindlich bei unseren Beratern. Auf Wunsch können wir außerdem andere Top-Leasingangebote zusammenstellen. Angebote ohne Anzahlung sind ebenfalls möglich. Auch einestellt für viele Kunden - neben Barkauf oder Leasing - eine attraktive Option dar. Teilweise haben wir sogar faire Finanzierungsangebote ohne Anzahlung. Unsere Berater helfen Ihnen bei der Suche gerne weiter, um das passende Angebot zu finden.

Der positive Eindruck der Peugeot iOn Limousine überwiegt eindeutig. Die Limousine, die auch auf Langstrecken dauerhaft , begeistert durch spontane Gasannahme, ein dynamisches Fahrwerk mit direkter Lenkung und vermittelt einen guten Fahrbahnkontakt. Zudem leistet der Verbrauch seinen Beitrag, damit selbst bei zügigem Vorankommen mit Autobahntempo kein ständiges Nachtanken notwendig ist.