Audi A7 Sportback Plug-in-Hybrid: Premium-Limousine mit reichlich inneren Werten

Durch das gut abgestimmte Fahrwerk, die direkte Lenkung und den hybriden Antrieb bietet der Audi A7 Sportback Plug-in-Hybrid viel Fahrspaß zum günstigen Preis. Das gilt sowohl für Neuwagen als auch für die hochwertigen Gebrauchtwagen und Jahreswagen. Die Limousine überzeugt durch ihr Zusammenspiel aus Leistung, Ausstattung und Verarbeitung. Die Baureihe wird seit 2021 gebaut. Mit einer Fahrzeuglänge von 5,19 Metern ist der A7 ein kompakter Vertretert im Limousinen-Segment. Die schöne Karosserie wurde von Audi besonders flach geformt. Audi sieht in der globalen Perspektive weiterhin eine Berechtigung für klassische Limousinen, auch wenn hierzulande die SUVs weiter boomen. In anderen Märkten, zum Beispiel in Südeuropa oder auch in China, sind Personenwagen dieses Zuschnitts jedoch nach wie vor beliebt. Die ausgewogene, harmonische Linienführung beim Audi A7 Sportback Plug-in-Hybrid mag dafür ein Grund sein. Die Proportionen stimmen: das Audi-typische Heck sorgt für sportliches Flair.

Wieviel Technik bietet der Audi A7 Sportback Plug-in-Hybrid?

Der 3,0-Liter-Sechszylinder steuert genügend Power bei und übernimmt beim Hybridantrieb den Löwenanteil der Arbeit. Immerhin bis zu 449 PS liefert das Motorenduo aus Elektromotor und Verbrenner als maximale Systemleistung ab. Der angenehm ruhig agierende Benzin-Hybrid beschleunigt den Wagen in 4,9 Sekunden auf 100 Stundenkilometer - in der Basismotorisierung wohlgemerkt. Mit 250 km/h Höchstgeschwindigkeit liegen die Leistungsdaten auf recht hohem Niveau für ein Fahrzeug dieser Preis- und Leistungsklasse - Vornehmlich in der Topmotorisierung. Hinzu kommen mindestens 700 Newtonmeter in der Drehmomentspitze bei einer maximalen Drehzahl von 1370 U/min. Der stärkere Motor des Hybrid-Duos werkelt mit Allrad und sorgt für Traktionsgewinn, wenn die Fahrbahn glatt ist. Der geringfügig schwächere E-Motor unterstützt den Benzinmotor auf eisigen Wegen und wenn zügig Fahrt aufgenommen werden soll. Bei gemäßigter Fahrweise ergibt sich ein Benzinverbrauch von 2,2 Litern auf 100 Kilometer.

Ist der Innenraum des Audi A7 Sportback Plug-in-Hybrid ausgewogen und innovativ?

Fahrtechnisch kann der Ingolstädter sowohl sportlich als auch komfortabel. Die gut gepolsterten Sitze tragen ihren Part dazu bei und verleihen dem Audi A7 Sportback Plug-in-Hybrid Langstreckenqualitäten. Ansonsten bietet der auf auto.de erhältliche Audi eine unfangreiche sowie zeitgemäße Serienausstattung, die kaum Fahrerwünsche offen lässt. Die Platzverhältnisse im A7 sind gut. Auch der Kofferraum ist mit 535 Litern ausreichend groß. Bei umgeklappter Rückbank hat man 1.390 Liter zur Verfügnung. Einparkhilfen erweisen sich bei den Abmessungen der 5,19 Meter langen Limousine als durchaus nützliche Assistenzsysteme. Übrigens, mit einem Gewicht von immerhin 1,89 Tonnen hat das Modell A7 aufgrund ausreichend Motorleistung trotzdem leichtes Spiel. Die Ausstattung erfreut mit einer Acht-Stufen-Automatik, der das Aufheulen des Motors, das bei anderen Vertretern mit dieser Antriebsart stört, fremd ist. Optional zum Frontantrieb ist der Audi mit Allrad zu haben.

Was gibt es beim Audi A7 Sportback Plug-in-Hybrid in Puncto Sicherheit zu erwähnen?

Bei auto.de finden Sie ausschließlich sichere Automobile, ganz egal, ob Neuwagen oder Gebrauchtwagen - alle Autos bei uns durchlaufen einen fachmännischen Qualitätscheck bevor sie in unser großes, aus über 130.000 Fahrzeugen bestehendes Sortiment übernommen werden. Ein KFZ auf auto.de hat immer eine Laufleistung von 150.000 km oder weniger und überschreitet niemals ein Fahrzeugalter von acht Jahren. Der Audi A7 Sportback Plug-in-Hybrid macht da keine Ausnahme und besticht durch seine umfangreiche, serienmäßige Sicherheitsausstattung inklusive ABS und ESP sowie Airbag. Die elektronischen Helferlein unterstützen Sie beim Anfahren und gewährleisten genügend Schlupf. Bei einer Notbremsung sorgen sie außerdem dafür, dass Sie Ihr Fahrzeug weiterhin in eine andere Richtung steuern und kontrollieren können, auch wenn der Fuß auf der Bremse steht.

Wie kann man sich ein günstiges Audi A7 Sportback Plug-in-Hybrid Angebot sichern?

Ein Barkauf bei auto.de hat viele Vorteile. Als Kunde haben Sie nach Kaufabschluss die sofortigen Eigentumsrechte am Audi und keine Finanzierungskosten. Als Eigentümer können Sie das Fahrzeug zu Ihren Konditionen weiter verkaufen oder ohne Weiteres Umbauten vornehmen. Ein Kauf lohnt sich besonders, wenn die Liquidität vorhanden ist und nicht anderweitig investiert werden muss. Wenn man zum Kaufzeitpunkt nicht über die notwendige Geldsumme verfügt, empfiehlt sich besser ein anderer Bezahlweg. Flexibler ist man da mit einer Finanzierung, insbesondere wenn man auf das Auto angewiesen ist, z. B. als Berufspendler. Sobald die Finanzierung abgelaufen ist, haben Sie die Eigentumsrechte am Fahrzeug. Die gleichbleibende finanzielle Belastung in Form einer festgesetzten, monatlichen Rate und die gute Kalkulierbarkeit machen eine Finanzierung für viele unserer Kunden interessant, auch weil wir sehr günstige und individuell angepasste Finanzierungsangebote machen können. Ein weiterer Vorteil: Bei Ratenzahlung bleibt die persönliche Liquidität gewährleistet. Dank Individueller Anpassung von Laufzeit und Anzahlung ist die Finanzierung nicht nur die flexibelste Art, sondern auch die populärste Weise sich ein Auto anzuschaffen. Beim Leasing können Sie sich stets das neueste Modell des Audi A7 Sportback Plug-in-Hybrid auswählen und profitieren von der Gewährleistung. Man hat nur geringe monatliche Raten und die Nutzungsdauer des Fahrzeugs ist meist frei wählbar. Nach der Laufzeit können Sie das Fahrzeug zurückgeben oder in manchen Fällen sogar günstig erwerben. Bei gewerblichem Leasing können die Raten als Betriebsausgaben geltend gemacht werden, was die Steuerlast mindert.

Jetzt günstige Kauf-, Leasing- und Finanzierungsangebote für den Audi A7 Sportback Plug-in-Hybrid sichern

Der Audi A7 Sportback Plug-in-Hybrid für nur 59.049 €

Wer sich für den Audi A7 Sportback Plug-in-Hybrid entscheidet, kann bei uns ein echtes Schnäppchen machen. Darüber hinaus vermitteln wir auch Top-Finanzierungsangebote. Außerdem kann man sich bei uns über ein günstiges Leasing informieren. Unsere Berater freuen sich auf Ihren Anruf.

Alternativangebot für den Audi A7: 55.049 €

Unser zweites Angebot zum Kauf des Audi A7 Sportback Plug-in-Hybrid können wir für 55.049 € unterbreiten. Ein Leasing ist für dieses Audi-Angebot auch möglich. Unsere Berater unterstützen Sie gerne, um ein passendes Angebot zu finden. Wer einen Ratenkauf mittels Finanzierung sucht, kann von den günstigen Angeboten auf auto.de profitieren. Ein Fahrzeug wie der A7 entpuppt sich bei einer Finanzierung als echtes Sparangebot, bei dem man unbedingt zugreifen sollte, da das Angebot schnell abgelaufen sein kann. Angebote ohne Anzahlung sind auch möglich. Unsere Kundenberater helfen Ihnen gerne weiter. Bei einem Leasing können Sie die Option nutzen, das Leasingfahrzeug käuflich zu erwerben, nachdem der Leasingvertrag ausgelaufen ist. Fragen Sie uns, wir beraten Sie gerne.

Zum Sparpreis einsteigen und losfahren: Audi A7 Sportback Plug-in-Hybrid

Der Audi A7 Sportback Plug-in-Hybrid wirkt durch seine junge Marktpräsenz zeitgemäß. Das Interieur gefällt ebenso wie das Infotainment, welches alle klassentypischen Ansprüche einhält. Das Angebot an Motoren bietet jedem Fahrertyp ein freudiges Fahrerlebnis. Das optimierte Ausstattungskonzept lässt den Einstiegspreis zweifelsohne vertretbar erscheinen. Zusammen mit den empfehlenswerten Paketen klettert der Preis aber auch nicht über einen Betrag, der nicht mehr gerechtfertigt wäre, zumal wir den A7 zu sehr günstigen Konditionen anbieten: im Leasing, als Barkauf oder Finanzierung.