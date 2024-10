Wann ist ein Auto ein SUV?

Was sind die Vorteile eines SUV?

Ist ein SUV ein Statussymbol?

Kann ich ein SUV bei auto.de kaufen?

Sie sind von Deutschlands und ganz Europas Straßenbild nicht mehr wegzudenken und mit ihrertrifft man sie immer wieder an. Sie sehen aus wie Geländewagen , doch sie sind genau genommen keine. Die Rede ist natürlich vom SUV - ausgeschrieben dem Sport Utility Vehicle.Was macht den SUV eigentlich so beliebt, wenn sie doch gar keine Geländewagen sind? Nur wenige dieser Fahrzeuge verfügen tatsächlich über, es ist eher die hochgebaute Optik, die dies vermuten lässt. Sie sind eher teuer in der Anschaffung, ebenso wie im Verbrauch, und dennoch werden sieauch bei Städtern und Familien. Zahlreiche Autohersteller in Deutschland und im Ausland haben sich auf dieses Kaufverhalten eingestellt und stellen solche Fahrzeuge her, um die Wünsche der Kunden zu erfüllen. Der SUV Boom ist gut für Autohändler und Hersteller, aber nicht unbedingt für die Umwelt und für andere Verkehrsteilnehmer, aber auch in diesen Punkten gibt es mittlerweile Lösungen.Die etwasmacht die SUVs so beliebt, die Fahrzeuge wirken robust, edel und sind für viele Menschen zum Status-Symbol geworden.Ein ganz klarer Vorteil eines SUV Modells ist die Möglichkeit, sie als Zugmaschine zu nutzen. Sie haben ein größeres Gewicht als ein normaler PKW und sind kräftig motorisiert. Wer mit dem Wohnwagen in den Urlaub fahren will, der kann ein solches Gefährteinsetzen, ohne einen Kraftverlust im bergigen Umfeld befürchten zu müssen. Der Fahrer eines SUV sitzt höher als in einem normalen PKW, wodurch er einen besseren Blick auf die Straße hat und zudem einen bequemeren Ein- und Ausstieg genießt.Ein SUV istals ein einfacher PKW, der Innenraum bietet viel Platz für Gepäck, Kinder, Hunde und was man noch so transportieren möchte. Selbst dann, wenn die Fahrzeuge nicht gerade für das Gelände ausgelegt sind, haben sie doch genügend Bodenfreiheit und eine massivere Bauweise, der kein Schlagloch so schnell zum Verhängnis wird. Damit und mit dem oft verbauten, sind sie in der Tat für unwegsame Gelände tauglicher als ein normaler PKW.Ein SUV istund oft für fünf, sechs und teilweise sogar für sieben Personen zugelassen, was eine große Flexibilität erlaubt. Alle Passagiere haben im Fahrzeug genügend Platz, sitzen bequem und haben genügendDies ist vor allem für längere Urlaubsfahrten ein großer Vorteil. Der SUV bietet sehr, oft sogar mehr als ein Kombi. So kann man den Hund, Fahrräder, Kinderwagen und weitere Gepäckstücke getrost mit in den Urlaub nehmen. Längst muss ein solches Auto in der Anschaffung nicht mehr unbezahlbar sein, denn verschiedene Autohersteller haben sich mittlerweile an das Kaufverhalten angepasst und bieten SUVs zu günstigen Preisen an.Von wegen Familienauto- SUVs protzen allein schon derwegen mit einem repräsentativen Äußeren und gelten heutzutage als Statussymbol. Lange schon geht es beim Autokauf nicht mehr nur um die Fortbewegung von A nach B. Wäre das der Fall, wäre das meistverkaufte Auto in Deutschland womöglich ein Skoda Octavia oder Volkswagen Golf Kombi. Bisher waren SUV eher verschrien, wenn es um das Thema Umwelt ging. Ein hoher Verbrauch und dementsprechend hohe Emissionswerte waren Umweltschützern ein Dorn im Auge. Mittlerweile wandelt sich das Bild, aufgrund des hohen Angebots an Hybrid Modellen Elektroautos und Plug-in Hybrid Autos , diesind.Wir haben eine riesige Auswahl an SUV Modellen, egal ob Neuwagen oder Gebrauchtwagen . Unsere Verkäufer beraten Sie gerne. Wir findenund liefern es Ihnen bis vor die Haustür.