Der Nissan 370Z Roadster bringt einen gekonnt vorwärts

Luxus durch Reduktion lautet das Motto für ein Nissan-Coupe. Ein Design-Credo, das sich in den Formen des exklusiven 370Z Coupés bereits seit vielen Jahren spiegelt. Ganz ohne Dekadenz geht es in diesen königlichen Kreisen automobilen Adels jedoch nicht, wie das 370Z Coupé dieser Baureihe verrät. Auch unter der Motorhaube spiegelt sich der technische Anspruch des Herstellers für diesen Gran Tourismo wieder. Im Jahr 2009 verlässt der Nissan erstmals seine Produktionsstätte und beginnt seinen Siegeszug mit einer Vielzahl an Extras. Bewunderung kann sich ein Mensch auf zwei Arten verdienen: durch gutes Aussehen und Spitzenleistungen. Beides fügt sich beim Menschen seltener zusammen als beim Auto, bei dem Designer und Entwickler die Dinge in der Hand haben. Sie können ihr Ideal formen und Perfektes schaffen. Manchmal gelingt das. Ein überwältigendes Aussehen hat man diesem Coupé von Nissan längst bescheinigt. Jetzt kommt beim Nissan 370Z Roadster auch noch die satte Leistung dazu.

Was sind die technischen Daten des Nissan 370Z Roadster?

Der 3,7-Liter-Sechszylinder steuert reichlich Power bei. Je nach Motorisierung leisten die verfügbaren Motoren 328 PS beziehungsweise bis zu 344 PS. Er sprintet in 5,6 Sekunden von Null auf 100 km/h. Seine Höchstgeschwindigkeit erreicht er bei 250 Stundenkilometern in der vollausgestatteten Version. Der Motor bietet 363 Newtonmeter Drehmoment. Das ergibt ein maximales Drehmoment von 5200 U/min in der Basismotorisierung. In der Topmotorisierung geht es dann schon auf kräftige 371 Newtonmeter Drehmoment an. An Bord ist ein Benziner.

Welche Komfortmerkmale hat der Nissan 370Z Roadster?

Verfügbar als Ausstattungsfeatures sind: Zentralverriegelung, Multifunktionslenkrad, Sitzheizung, Klimaautomatik, Navigationssystem, Bluetooth-Schnittstelle, Servolenkung und USB-Anschluss. Mit 4,25 Metern Länge stellt er beim Rangieren keine großen Herausforderungen an den Fahrer. Der Gepäckraum ist mit 235 Litern üppig bemessen. Bis zu 235 Liter Gestaltungsfreiraum im Heck sind maximal möglich, umgelegte Rücksitze vorausgesetzt.. Das Gewicht von 1,87 Tonnen geht für ein Coupé wie dem Nissan 370Z vollkommen in Ordnung. Wenn verfügbar, überträgt der 370Z seine Kraft über ein Sechs-Gang-Getriebe auf die Straße. Die Motorleistung wird von einer Sieben-Stufen-Automatik an die Räder vermittelt, die stets die passende Übersetzung liefert. Nissan schwört beim 370Z auf den Heckantrieb. Andere Antriebsformen gibt es nicht.

Was für Assistenzsysteme gibt es beim Nissan 370Z Roadster?

Zu Ihrer Sicherheit durchlaufen alle Neuwagen und Gebrauchtwagen bei auto.de einen fachmännischen Qualitätscheck. Dabei wird sichergestellt, dass die Fahrzeuge ein Alter von acht Jahren nicht überschreiten und einen Kilometerstand von allerhöchstens 150.000 km aufweisen. In der Folge erhält jedes Auto 12 Monate Garantie, die ab dem Kauf beginnt. Beim Nissan 370Z Roadster sind serienmäßig außerdem folgende Sicherheitssysteme mit an Bord: ABS, ESP und Airbag. Mit dieser Technik gelingt schnelles Anfahren ohne Schlupfverlust genauso gut wie abruptes Abbremsen mit Beibehaltung der Manövrierbarkeit.

