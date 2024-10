Der Kauf eines Ford Kuga: Die richtige Entscheidung

Bereits das Design des Ford Kuga betont seine Klasse. Die Frontpartie wird durch den klassischen Kühlergrill und die markanten Scheinwerfer hervorgehoben. Auf auto.de finden Sie den Ford Kuga in folgenden Varianten: Als SUV.

Der Ford Kuga überzeugt, wenn dynamische Qualitäten gefordert werden. Dank des aufwendig konstruierten Fahrwerks und dem tiefen Schwerpunkt sowie der geringen Wankneigung des Ford Kuga ist das SUV auch auf vernachlässigten Abschnitten der Infrastruktur zuverlässig unterwegs.

Perfekt wiederum arbeitet der Motor - in diesem Fall ein Aggregat mit 242 PS. Unserer Geheimtipp ist der Ford Kuga mit seinem 1,5-Liter-Motor und 120 PS. 212 Stundenkilometern können maximal gefahren werden. Die Fahrleistungen lesen sich auf den ersten Blick gut: In 12,7 Sekunden ist der Ford Kuga auf Tempo 100. Der Hersteller bietet 400 Newtonmeter maximales Drehmoment (Nm) über den breiten Drehmomentbereich bis 3500 Umdrehungen pro Minute (U/min). Das Triebwerk überzeugt mit seiner bulligen Durchzugskraft und auch bei schneller Fahrweise mit einem moderaten Verbrauch von 9,9 Litern. Der Ford Kuga bringt 1,86 Tonnen auf die Waage. Der Kofferraum fasst 360 Liter. Will also heißen: Die Mitnahme-Eigenschaften beherrscht der Kuga geradezu schlafwandlerisch, gemessen an seiner Länge von 4,54 Meter. Wer die Rückenlehnen der Sitzanlage im Fond umklappt, steigert das Transportvolumen auf 1653 Liter.

Nichts überzeugt mehr als ihr neuer Ford Kuga

Der Ford Kuga bringt Navigationssystem, Servolenkung, Start/Stop-Automatik, USB-Anschluss, Bluetooth, Zentralverriegelung, Klimaautomatik, Klimaanlage, Tagfahrlicht und Bi-Xenon-Scheinwerfer mit. Serienmäßig sind die Motoren mit einer Sechs-Gang-Handschaltung kombiniert. Ford hat mit der Fünf-Zylinder-Version von Hause aus die Sechs-Gang-Automatik mitgegeben. Und wenn auf einem Ford Kuga Allrad draufsteht, ist dort im Allgemeinen feinste Allrad-Technik installiert. Er schickt akustisch sehr dezent seine gewaltigen 400 Newtonmeter Drehmoment an den Frontantrieb. Zur Sicherheitsausstattung zählen ABS und ESP.

Traumauto gefunden? Dann schicken Sie uns eine Anfrage für den Ford Kuga!

