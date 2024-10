Der Jeep Compass macht klare Ansagen

Der Jeep Compass ist ein SUV, das als kräftiger Zugwagen reichlich Eindruck macht. Bei langen Strecken wird der Compass seiner Aufgabe als komfortabler Reisebegleiter problemos gerecht. Trotz seiner Größe und einer Länge von 4,47 Meter findet er sich auch ohne Mühe im Stadtverkehr zurecht. Die harmonisch agierende Automatik ist ein zusätzliches Plus.

Die Limousine des Jeep Compass ist nicht mehr wegzudenken vom hiesigen Straßenbild. Und das aus gutem Grund: Die gute Verarbeitung, die Topausstattung machen den Compass zu einem gesuchten Topseller in seiner Fahrzeugklasse. Sowohl Benziner als auch Diesel gelten als robust, durchzugsstark und dabei durchaus sparsam.

Die vielen Vorteile des Jeep Compass

In Sachen Pferdestärken werden in der Basismotorisierung beim Jeep Compass 120 PS geboten. In der Topmotorisierung leistet die 2,4-Liter-Maschine 170 PS. Somit sind 204 km/h Spitze drin. Egal ob als Neuwagen oder gepflegter Gebrauchter, auf auto.de stehen eine Vielzahl des Jeep Compass zum Verkauf und das zu besonders günstigen Konditionen.