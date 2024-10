Jeep Renegade Plug-in-Hybrid - variables Kraftpaket

Bequemes Ein- und Aussteigen sowie gute Rundumsicht: Das sind die beiden Hauptkriterien, auf die Kunden beim Kauf eines Jeep Renegade Plug-in-Hybrid Wert legen. Dass man angenehm sitzt, die Einkäufe leicht über die Ladekante hieven kann, die Bedienung selbsterklärend ist und alle Insassen gut Platz haben, sind weitere Bedingungen. Deshalb erfreut sich das SUV hierzulande immer größerer Beliebtheit. Eine fast untergeordnete Rolle spielen dabei Leistungsstärke, Optik oder die Ausstattung mit Infotainmentsystem. Null Jahre ist es her, als er zum ersten Mal mit fünf Türen vom Band lief. Mit seiner bulligen Optik und einem robust wirkenden Unterfahrschutz entspricht der knapp 4,26 Meter lange Jeep Renegade den Erwartungen an das aktuelle SUV-Design. Die moderne Front mit der hoch angesetzten Motorhaube sorgt für einen auffälligen Auftritt. Von dem in dieser Fahrzeug-Kategorie so beliebten Hochsitz aus hat man einen guten Überblick auf das Verkehrsgeschehen. Trotz seiner Höhe zeigt das SUV erfreulich wenig Neigung oder Wanken in engeren Kurven. Das Fahrwerk ist dennoch relativ weich abgestimmt und wattiert Bodenunebenheiten nach Kräften weg. Die Servolenkung ist angenehm leichtgängig und dank Allrad** sicher auf jedem Untergrund.

Ist der Jeep Renegade Plug-in-Hybrid so sparsam wie ein Diesel?

Ein 1,33-Liter-Vierzylinder treibt den Jeep an - zumindest in der leistungsstärksten Variante. Die Leistung der Topmotorisierung kann um 50 PS auf 240 PS angehoben werden, wenn man bei diesem Modell ein Mehr an Power wünscht. Und mit 7,5 Sekunden für den Sprint aus dem Stand auf Tempo 100 kommt der Jeep zügig in Fahrt. Zumindest bei dem Einsteigermotor. Schneller kommt man mit dem stärkeren 1,33-Liter-Motor auf Touren und in 7,1 Sekunden auf Tempo 100. Die Spitze liegt mit 199 km/h Höchstgeschwindigkeit im flotten Bereich. Allerdings ist das der Wert der Topmotorisierung. Beim Basismotor sind immerhin schon 182 km/h möglich. Der Motor leistet 270 Newtonmeter Drehmoment. in der Basismotorisierung. In der Topmotorisierung geht es dann schon auf kräftige 520 Newtonmeter Drehmoment an. Diese Baureihe wird vom Hersteller als Benzin-Hybrid angeboten. Auch für den neuen Jeep Renegade Plug-in-Hybrid gilt, was für jeden Hybrid gilt: Ihr Sparpotenzial können sie in aller Regel besonders auf kurzen Strecken und niedrigen Geschwindigkeiten umsetzen. Der Verbrauch pendelt sich bei etwas zügiger Fahrweise bei 1,9 Litern je 100 Kilometern ein.

Liefert der Jeep Renegade Plug-in-Hybrid genügend Funktionalität im Alltag?

Das Interieur überzeugt mit guter Verarbeitung und anmutenden Materialien und macht einen hochwertigen Eindruck. Die Schalter und Hebel sind übersichtlich angeordnet und lassen sich einfach bedienen. Mit der ziemlich kompletten Ausstattung um Servolenkung, Sitzheizung sowie Navigationssystem und Bi-Xenon-Scheinwerfern geht auch der Preis in Ordnung. Der Kofferraum schluckt bei voller Bestuhlung 351 Liter - ein ordentlicher Wert für 4,26 Meter Fahrzeuglänge. Mit umgeklappter Rückbank sind es 1.297 Liter Stauraum. Zum Rennwagen wird der Jeep Renegade allerdings auch mit seinem Motor nicht. Kein Wunder, denn er bringt 1,81 Tonnen auf die Waage. Der Hybrid-Jeep erfreut mit einer Sechs-Stufen-Automatik, der das Aufheulen des Motors, das bei anderen Vertretern mit dieser Antriebsart stört, fremd ist. Ratsam ist es, den Jeep Renegade Plug-in-Hybrid mit Allrad zu ordern. Auf diese Weise stellt man sicher, dass einem auf fast allen Untergründen und bei jeglichen Witterungsbedingungen optimaler Grip geboten wird. Das ist in dieser Fahrzeugklasse auch nicht anders zu erwarten.

Bringt Sie ein Jeep Renegade Plug-in-Hybrid sicher von A nach B?

Umso größer trumpft dafür mit seiner möglichen Sicherheits- und Komfortausstattung auf. Stets zur Serie gehören etwa ABS, ESP sowie Traktionskontrolle. Darüber hinaus sollen 4 Airbags dabei helfen, die künftig strengeren Vorgaben beim Euro-NCAP-Crashtest eine gute Wertung erfolgreich einzuhalten. Die elektrische Unterstützung durch ABS und ESP regelt plötzliche Bremsmanöver oder schnelle Anfahrattacken und lässt Sie entspannt an Ihr Ziel kommen. Sorgen Sie sich folglich nicht um Ihre Sicherheit - auto.de hat vorgesorgt: Alle unsere Neuwagen und Gebrauchtwagen wurden gründlich von einem Fachmann überprüft und besitzen mindestens 12 Monate TÜV und Garantie, haben ein Fahrzeugalter von maximal acht Jahren und höchstens 150.000 km gelaufen. Diese Vorteile schließen selbstverständlich auch den Jeep Renegade Plug-in-Hybrid mit ein.

Wo kann man ein günstiges Jeep Renegade Plug-in-Hybrid Angebot anfragen?

Lieber leasen statt kaufen? Ein cleverer Gedanke, besonders wenn es ums Auto geht. Ein Auto zu leasen ist in den letzten Jahren immer beliebter geworden. Auch ohne Anzahlung ist es auf auto.de möglich, einen Neuwagen oder Gebrauchtwagen zu leasen. Leasing ist eine günstige und zeitgemäße Alternative zum Autokauf. Kunden, die sich für ein Leasing des Jeep Renegade Plug-in-Hybrid interessieren, können sich im Vorfeld von unseren Fahrzeugprofis umfassend zu den vielen Angeboten bei auto.de beraten lassen. Neben dem Leasing gibt es noch die Möglichkeit Ihren neuen Jeep per Barkauf oder mittels einer Finanzierung zu erstehen. Auch bei einer Finanzierung können Laufzeit, Anzahlung und Monatsrate an Ihre Finanzdecke angepasst werden. Sprechen Sie uns gerne an.

Vergleichsangebote für den Jeep Renegade Plug-in-Hybrid: Von Barkauf über Leasing bis zu Finanzierung

Der Jeep Renegade Plug-in-Hybrid für nur 31.548 €

Wer sich für den Jeep Renegade Plug-in-Hybrid interessiert, kann bei uns ein echtes Schnäppchen machen. Mit einem Kaufpreis von nur 31.548 € spart man 7.500 € gegenüber dem Listenpreis, der bei 39.048 € liegt. Das ist ein Rabatt von 19 %. Darüber hinaus vermitteln wir auch Top-Finanzierungsangebote. Außerdem kann man sich bei uns über ein günstiges Leasing informieren. Unsere Berater freuen sich auf Ihren Anruf.

Alternativangebot für den Jeep Renegade: 32.048 €

Unser zweites Kaufangebot des Jeep Renegade Plug-in-Hybrid können wir für 32.048 € unterbreiten. Die Ersparnis beträgt somit 7.700 € gegenüber dem gegenwärtigen Marktpreis von 39.748 €. Das ist ein Preisnachlass von stolzen 19 %. Ein Leasing ist für dieses Jeep-Angebot auch möglich. Unsere Berater unterstützen Sie gerne, um ein passendes Angebot zu finden.

Jeep Renegade Plug-in-Hybrid: Bei uns für nur 31.849 € als echtes Schnäppchen zu haben

Momentan bieten wir den Jeep Renegade auch für 31.849 € an. Wer einen Ratenkauf mittels Finanzierung wünscht, kann von den günstigen Angeboten auf auto.de profitieren. Ein SUV wie der Renegade entpuppt sich bei einer Finanzierung als echtes Sparangebot, bei dem man nicht lange fackeln sollte, da das Angebot schnell vergriffen sein kann. Angebote ohne Anzahlung sind auch möglich. Unsere Kundenberater helfen Ihnen gerne weiter. Eines unserer vielen günstigen Leasingangebote sieht bei einer Laufzeit von 48 Monaten eine Monatsrate von 326 € vor und eine Anzahlung von 6.300 €. Die Laufleistung beträgt 10.000 Kilometer. Bei einem Leasing können Sie die Option nutzen, das Leasingfahrzeug käuflich zu erwerben, nachdem der Leasingvertrag ausgelaufen ist. Fragen Sie uns, wir beraten Sie gerne.

Wer sparen will, greift jetzt beim Jeep Renegade Plug-in-Hybrid zu

Der Jeep Renegade Plug-in-Hybrid wirkt durch seine junge Marktpräsenz frisch und modern. Das Interieur gefällt ebenso wie das Infotainment, das alle klassentypischen Ansprüche erfüllt. Das Angebot an Motoren bietet jedem Fahrertyp ein freudiges Fahrerlebnis. Das optimierte Ausstattungskonzept lässt den Einstiegspreis zweifelsohne vertretbar erscheinen. Zusammen mit den empfehlenswerten Paketen klettert der Preis aber auch nicht über einen Betrag, der nicht mehr gerechtfertigt wäre, zumal wir den Renegade zu sehr günstigen Konditionen anbieten: als Barkauf und via Finanzierung sowie als Leasing.