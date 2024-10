Der Fiat Doblo ist als Kombi, Limousine, Transporter und Van erhältlich.

Die Fiat Doblo Limousine ist ein Alltagsauto mit hoher Individualität und ausgereiftem praktischem Nutzen. Das markante Design setzt sich gelungen in Szene und verleiht dem Fiat eine gefällige Präsenz mit einer sportlichen Note. Die Fiat-typische gute Verarbeitung sowie die sparsamen aber durchzugsstarken Motoren, als Benziner und Diesel, und die gute Ausstattung (wie etwa die butterweiche Automatik ) machen den Doblo zu einem begehrten und gefragten Allrounder.

Als Raumwunder mit sportlich dynamischer Silhouette erweist sich der Fiat Doblo Kombi. Der Kombi glänzt mit seiner Vielseitigkeit und spricht durch sein perfektes Zusammenspiel aus größzügigem Platzangebot und schnittig eleganter Form und Ausstattung nahezu jeden Autofahrer an. Er bietet dazu ein hohes Maß an Sicherheit und Komfort. Attraktiv machen den Doblo die Auswahlmöglichkeiten bei Motorisierungen und Antrieben. Potenzielle Käufer können sich beim Getriebe zwischen klassische Automatik oder manuell entscheiden.

Der Fiat Doblo überzeugt in zahlreichen Bereichen. Der Van verfügt über ein einzigartiges Raumangebot, das an Flexibilität und praktischen Nutzen in seiner Fahrzeugklasse schon fast Alleinstellungsmerkmal durchgeht. Die Fahrzeuglänge von 4,98 Meter sorgt bei den Insassen für reichlich Beinfreiheit, ganz gleich in welcher Reihe sie Platz nehmen. Trotz seiner Außenmaße ist der Fiat Doblo rundum übersichtlich und findet sich auch bei hohem Verkehrsaufkommen in der Großstadt zurecht. Seine wahren Qualitäten zeigt der Doblo auf Langstrecken. Die laufruhigen aber kraftvollen Motoren (Benziner wie Diesel) tragen da zweifellos ihren Teil dazu bei. Auch die verfügbare Automatik schaltet seidenweich. Der Fiat Doblo ist ein Rundum gelungener und durchdachter Van und deswegen auch ein mehr als attraktives Angebot.

Ein Fahrerlebnis der besonderen Art: Fiat Doblo

In Sachen Pferdestärken werden in der Basismotorisierung beim Fiat Doblo 63 PS geboten. In der Topmotorisierung leistet die 2-Liter-Maschine 135 PS PS. Somit sind 181 km/h Spitze drin. Mittlerweile sind auch alternative Antriebe wie Erdgas (CNG) verfügbar. Egal ob als Neuwagen oder gepflegter Gebrauchter, auf auto.de stehen eine Vielzahl des Fiat Doblo zum Verkauf und das zu besonders günstigen Konditionen.