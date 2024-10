Der Porsche Cayenne: Zuverlässig mit umfangreicher Ausstattung

Der Porsche Cayenne ist bei uns seit 2002 auf dem Markt erhältlich und stellt eine kontinuierliche Weiterentwicklung des Herstellers dar. Auf auto.de finden Sie den Porsche Cayenne in folgenden Varianten: Als SUV.

Ohne besondere Schwächen zu offenbaren, brummelt sich der Porsche Cayenne lässig in den Kreis des SUV. Mit der Konkurrenz fährt er auf Augenhöhe. Zum gehobenen Komfort und satten Fahrleistungen bietet er die Portion Exklusivität, die andere wegen ihrer übertriebenen Präsenz auf den Straßen schon längst eingebüßt haben.

In Sachen Pferdestärken werden in der Basismotorisierung 239 PS geboten. In der verfügbaren Topmotorisierung sind bis zu 570 PS Leistung drin. Dafür gibt es einen Antriebsstrang mit 2,9-Liter-Sechszylinder-Benziner. Daneben gibt es nun einen Antrieb mit 4,8-Liter-Achtzylinder-Aggregat. Bei 286 km/h endet der Vortrieb. Es vergehen immerhin zwischen null und 100 km/h gerade 9,1 Sekunden. 6500 Umdrehungen pro Minute (U/min) leistet das Aggregat, das maximale Drehmoment bei 850 Newtonmetern. Besonderer Disziplin bedarf es nicht, um Überland auf 15,8 Litern Verbrauch zu kommen, doch im Kurzstreckenverkehr gibt auch der Motor seine Zurückhaltung auf. Der Cayenne wiegt 2,2 Tonnen. Mit 4,93 Meter verfügt der Cayenne über ein gutes Gardemaß für seine Fahrzeugklasse. Weitere Zahlen: Mindestens 540 Liter Kofferraumvolumen, das maximale Ladevolumen liegt bei 1780 Liter.

Der Porsche Cayenne ist mit Allrad zu haben

Bequeme Sitze sowie eine gut lesbare Instrumententafel verzieren das Interieur des Porsche Cayenne. Ebenso Lenkradheizung, Multifunktionslenkrad, Navigationssystem, Servolenkung, Sitzheizung, Sprachsteuerung, Start/Stop-Automatik, USB-Anschluss, Bluetooth, Zentralverriegelung, Klimaautomatik, Klimaanlage, Nebelscheinwerfer, LED-Scheinwerfer, Tagfahrlicht und Bi-Xenon-Scheinwerfer machen das SUV zu einem attraktiven Kaufangebot. Die Topversion wird ab Werk per Hand geschaltet mit einer manuellen Sechs-Gang Handschaltung. Es fallen die Gangwechsel der Automatik sehr geschmeidig aus und finden nicht allzu häufig statt. Gekoppelt ist der Motor mit einem einem Allradsystem, wenn der Kunde es wünscht. Serienmäßig oder gegen Aufpreis bestellbaren Assistenz-Systeme wie Spurhalteassistent und Spurwechselassistent sollen Unfälle erst gar nicht geschehen lassen. Der Fahrer des Porsche Cayenne erhält Unterstützung durch Sicherheitsfeatures wie ABS, ESP, Seitenairbag und Traktionskontrolle.

Traumauto gefunden? Dann schicken Sie uns eine Anfrage für den Porsche Cayenne!

Greifen Sie zu. Ihr neuer Porsche Cayenne steht für Sie bereit. Bei auto.de erhalten Sie die besten Konditionen und Service. Wir liefern ihnen das Fahrzeug, wenn gewünscht, direkt zu Ihnen nach Hause.