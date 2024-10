Der Porsche 718 Cayman - Topleistung und einzigartiges Design

Diese Baureihe des Porsche 718 Cayman hatte ihre Markteinführung im Jahr 2016 und gehört seit jeher zu den gesuchten Angeboten. Der Porsche 718 Cayman: Verfügbar als Coupé.

Wer würde bestreiten, das der Porsche 718 Cayman folgende Prädikate für sich in Anspruch nehmen: Schnell, sportlich, leistungsstark und alltagstauglich. Das Coupé ist für ein Publikum kreiert, dass mehr such als eine gewöhnliche Möglichkeit der Fortbewegung. Die Markante Front und die athletischen Linien machen ihn zu einem besonderen Gran Turismo. Der Motor macht nicht nur akustisch deutlich, das man mit dem Porsche kraftvoll über die Landstraßen gleiten kann.

366 PS stehen bereit für den Fahrer. Das Werk bietet 2,5 Liter Hubraum für den 718 Cayman an. Die Vmax liegt bei 290 Stundenkilometern. Der 100er-Sprint ist in 5,1 Sekunden absolviert. Das Aggregat stellt seine Spitzenleistung bei 420 Umdrehungen in der Minute zur Verfügung, das Drehmoment-Maximum liegt bei 1950 Touren an. Der reale Verbrauch bleibt mit 0,9 Liter je 100 Kilometer moderat. 1,8 Tonnen beträgt das Leergewicht des 718 Cayman. Mit 4,39 Meter verfügt der 718 Cayman über ein gutes Gardemaß für seine Fahrzeugklasse. Weitere Zahlen: Mindestens 150 Liter Kofferraumvolumen, das maximale Ladevolumen liegt bei 425 Liter.

Ein Fahrerlebnis der besonderen Art: Der Porsche 718 Cayman

Typisch für den Porsche 718 Cayman ist die Ausstattung. Die seit 2016 erhältlichen Modelle glänzen mit Navigationssystem, Servolenkung, Sprachsteuerung, Start/Stop-Automatik, Zentralverriegelung, Klimaautomatik, Klimaanlage, LED-Scheinwerfer, Tagfahrlicht und Bi-Xenon-Scheinwerfer. Per Sechsgang-Handschaltung kann man eine andere Gangstufe wählen. Durch die präzise Sieben-Gang-Automatik hängt der Porsche gut am Gas und lässt sich agil dirigieren. Das Coupé wird mit Heckantrieb angeboten. Die erweiterten Fahrassistenzsysteme wurden unter anderem um der Spurwechselassistent ergänzt. Er kommt bereits in der Basisversion mit dem umfangreichen Sicherheitspaket zu den Kunden. Dazu zählt das ESP und Traktionskontrolle.

Sie sind nicht mehr weit von Ihrem Porsche 718 Cayman entfernt!

Greifen Sie zu. Ihr neuer Porsche 718 Cayman steht für Sie bereit. Bei auto.de erhalten Sie die besten Konditionen und Service. Wir liefern ihnen das Fahrzeug, wenn gewünscht, direkt zu Ihnen nach Hause.