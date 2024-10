Der Suzuki Swift ist als Cabrio, Kleinwagen und Limousine erhältlich.

Beim Suzuki Swift wurde an Alles gedacht: Die gute Bedienbarkeit zusammen mit den Fahreigenschaften sind bei dem spritzigen Kleinwagen lobenswert zu erwähnen. Ganz gleich ob Benziner, Automatik, oder klassische manuelle Schaltung, so ein Swift hat eine Reihe von überzeugenden Argumenten, die einen Kauf rechtfertigen.

Es ist nicht zu übersehen: Mit dem Suzuki Swift erweitert eine markante Limousine die Suzuki-Familie. Die elegant, gestreckte und geschwungene Dachlinie erinnert schon fast an ein Coupe. Die abfallende Dachlinie tut da schon ihr übriges. Der Swift bringt einen Hauch von Leichtigkeit und Sportlichkeit auf den Asphalt. Kunden wissen dabei umso mehr die präzise Automatikzu schätzen. Auch die Motorenpalette bietet beim Insignia das Richtige für jeden Geschmack. Besonders die Benziner überzeugen.

Der Suzuki Swift ist als Cabrio erhältlich. Für Fahrer, die es besonders im Sommer sportlich und luftig mögen, sind Cabrios wie der Suzuki Swift die richtige Wahl. Die Autos, die im Englischen auch als Convertible bezeichnet werden, verfügen über ein faltbares Verdeck, das sich in Sekundenschnelle einfahren lässt und so Fahrspaß unter freiem Himmel ermöglicht. Früher waren Cabrios meistens mit einem Stoffdach ausgestattet. Nachdem zwischenzeitlich der Trend zum Metalldach ging, kehren in letzter Zeit einige Hersteller zum traditionellen Softtop zurück. Die meisten Cabrio-Modelle lassen sich dem sportlichen Lifestyle-Segment zuordnen und sind sowohl mit klassische Automatik als auch mit manuell erhältlich. Da Cabriolets häufig nur als Sommer- bzw. Zweitwagen genutzt werden, ist die Nachfrage nach Gebrauchtwagen relativ groß. Aber auch das Angebot an Neuwagen ist nicht zu vernachlässigen.

Suzuki Swift: 101 PS PS in der Topmotorisierung

In Sachen Pferdestärken werden in der Basismotorisierung beim Suzuki Swift 50 PS geboten. In der Topmotorisierung leistet die 1,6-Liter-Maschine 101 PS PS. Somit sind 145 km/h Spitze drin. Egal ob als Gebrauchtwagen, Neuwagen, Jahreswagen oder Vorführwagen bei auto.de finden Sie mühelos ihren Traum-Suzuki zu unschlagbar günstigen Konditionen. Sie sind nur noch wenige Klicks von ihrem neuen Traumauto entfernt.