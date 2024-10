Warum es sich lohnt einen Suzuki Jimny zu kaufen

Der Jimny ist das SUV von Suzuki. Seine Trümpfe im Ärmel ist eine stichhaltige Kombination, die Stil, Kraft und Dynamik ausstrahlt und diese mühelos an die Straße weitergibt, sofern man überhaupt auf dem Asphalt bleiben möchte. Der einzigartige Allradantrieb macht aus dem Suzuki Jimny einen Überlebenskünstler par Excellence auch im Offroadbereich. Auch die Automatik überzeugt. Zusammen mit seinen modernen Motoren, angeboten werden Benziner und Diesel, ist der X5 genau das, was man sich wünscht: Eine perfekte Mischung aus Fahrspaß und Zuverlässigkeit.

Durch seinen unverkennbaren Stil und dank seiner Präsenz gehört der Suzuki Jimny zu jenen Limousinen, die sich deutlich von den anderen seiner Fahrzeugklasse unterscheidet. Der Jimny ist außergewöhnlich. Das dynamische Handling erzeugt eine Performance, die den Jimny zu einer überzeugenden Kaufoption machen, insbesondere die Automatik gefällt vielen Kunden. Die Benziner und die Diesel machen den Suzuki Jimny zu einem atemberaubendes Fahrerlebnis.

Der Suzuki Jimny ist als Cabrio verfügbar. Mit einem Suzuki Jimny lässt sich das Open Air Feeling neu erleben. Das Cabrio wie wie gemacht für einen Trip raus aus der Stadt. Elegant gleitet der nicht minder elegante Jimny über kurvige Straßen und bleibt erstaunlich gutmütig auch bei sportlicher Fahrweise. Der Suzuki Jimny wartet mit einer guten Motorenpalette auf (Benziner wie Diesel), klassische Automatik oder manuellDie Geräuschdämmung bei geschlossenem Dach gibt keinen Grund zur Beanstandung. Für Frischluft-Enthusiasten ist der Suzuki Jimny genau das richtige Angebot.

Suzuki Jimny: 86 PS PS in der Topmotorisierung

In Sachen Pferdestärken werden in der Basismotorisierung beim Suzuki Jimny 65 PS geboten. In der Topmotorisierung leistet die 1,5-Liter-Maschine 86 PS PS. Somit sind 190 km/h Spitze drin. Bei auto.de finden Sie ohne viel Umwege ihren Traumwagen zu Top-Konditionen, egal ob als Neuwagen, oder hochwertigen Gebrauchten oder als Jahres- bzw. Vorführwagen.