Suzuki SX4 Limousine: Auftritt des schicken Wagens

Bei Suzuki geht es spannend zu, denn nun rollt die Limousine Suzuki SX4 als Benziner an den Start. Und siehe da, aufgrund ihrer starken Leistung von satten 120 PS schwebt die 1,73 Tonnen Limousine souverän von einem Abenteuer ins Nächste. Im Jahr 2006 verlässt der Suzuki erstmals seine Produktionsstätte und beginnt seinen Siegeszug mit einer Vielzahl an Extras. Als gefragten Kandidaten bezeichnet Suzuki den SX4. Die Limousine ist noch etwas viel wichtigeres: ein entscheidendes Modell der Marke - ein Vollblut-Suzuki schlechthin, mit dem Anspruch, erfolgreich seine Kunden zu finden und von seinen Qualitäten zu überzeugen – was ihm keine Mühe machen wird. Deshalb haben sich die Entwickler viel Mühe gegeben, um den Erwartungen der Kundschaft zu entsprechen und gleichzeitig den Sprung in die Zukunft zu schaffen, die vor allem digital sein wird. Von außen ist der Suzuki geprägt von einer markanten, aber nicht zu aufdringlichen Form, die die Blicke auf sich zieht: Scheinwefer und Kühlergrill sind stylish geformt, die Heckpartie präsentiert sich gar im sportlichen Look: Die Heckleuchten überzeugen mit modener Licht-Technik.

Welche Leistungsdaten liefert die Suzuki SX4 Limousine?

Der 1,6-Liter-Vierzylinder steuert reichlich Power bei. Satte Pluspunkte sammelt der Suzuki SX4 beim Fahren. Schon mit dem kleinsten, angebotenen Motor, dem 107 PS starken Benziner, hat man viel Fahrfreude. Greift man zur Topmotorisierung, dann stehen beim Benziner 120 PS zur Verfügung. Beim Benziner erwarten den Fahrer 120 PS. Der agile und drehfreudige Motor lässt den SX4 in 10,7 Sekunden aus dem Stand auf 100 km/h sprinten. Die Spitze liegt mit 185 km/h Höchstgeschwindigkeit im flotten Bereich. Allerdings ist das der Wert der Topmotorisierung. Beim Basismotor sind immerhin schon 170 km/h möglich. Der Motor leistet 145 Newtonmeter Drehmoment. Das ergibt ein maximales Drehmoment von 4000 U/min in der Basismotorisierung. In der Topmotorisierung geht es dann schon auf drehfreudige 156 Newtonmeter Drehmoment an. An Bord ist ein Benziner. Er verbraucht zwischen 6,3 und 7,6 Liter Benzin.

Wie bequem reist man im Suzuki SX4 Limousine?

Serienmäßig mit an Bord sind eine Servolenkung, eine Sitzheizung, ein Multifunktionslenkrad, eine Zentralverriegelung sowie eine Klimaautomatik. Der Suzuki hat ein Ladevolumen von 515 Litern. Mittels umgeklappter Stühle im Fond kann dies auf 515 Liter erweitert werden. Nicht schlecht bei einer Fahrzeuglänge von 4,51 Metern. Das Gewicht von 1,73 Tonnen geht für eine Limousine wie dem Suzuki SX4 vollkommen in Ordnung. Der Motor arbeitet mit einer Fünfgang-Handschaltung zusammen. Bei den höheren Ausstattungslinien gibt es auch eine Automatik. In Verbindung mit der Vier-Stufen-Automatik, die auch verfügbar ist, offenbaren sich keine Schwächen. Serienmäßig wird der Suzuki SX4 nur mit Frontantrieb angeboten.

Gilt Safety First auch für den Suzuki SX4 Limousine?

Wo gibt es hohe Rabatte für die Suzuki SX4 Limousine?

Auf auto.de die Limousine als Neuwagen oder Gebrauchtwagen kaufen, leasen oder günstig finanzieren? Bei uns können Sie bei den Modellen des Suzuki SX4 Limousine zwischen Barkauf, Leasing oder einer Finanzierung entscheiden. Anzahlung und Laufzeit können unsere Kunden selbst individuell anpassen. Unsere Berater helfen Ihnen gerne weiter bei der Suche nach Ihrem passenden Fahrzeug.

Günstige Vergleichspreise: Kaufen, leasen oder finanzieren Sie Ihre Suzuki SX4 Limousine

Wer sich für die Suzuki SX4 Limousine entscheidet, kann bei uns ein echtes Schnäppchen machen. Mit einem Kaufpreis von nur 25.089 € spart man 900 € gegenüber dem Listenpreis, der bei 25.989 € liegt. Das ist ein Rabatt von 3 %. Darüber hinaus vermitteln wir auch Top-Finanzierungsangebote. Außerdem kann man sich bei uns über ein günstiges Leasing informieren. Für den SX4 können wir folgendes Angebot machen: Bei einer Anzahlung von 5.000 €, einer Rate von 280 € monatlich und einer Laufzeit von 48 Monaten sowie einer Kilometerlaufleistung von 10.000 Kilometern ist die Limousine günstig bei uns zu haben. Unsere Berater freuen sich auf Ihren Anruf.

Unser zweites Kaufangebot der Suzuki SX4 Limousine können wir für 25.089 € unterbreiten. Die Ersparnis beträgt somit 900 € gegenüber dem gegenwärtigen Marktpreis von 25.989 €. Das ist ein Preisnachlass von stolzen 3 %. Ein Leasing ist für dieses Suzuki-Angebot auch möglich. Unsere Berater unterstützen Sie gerne, um ein passendes Angebot zu finden. Wer Leasing-Angebote sucht, der kann die SX4 Limousine für 280 € im Monat leasen. Bei einer Anzahlung von 5.000 € und einer jährlichen Fahrleistung von 10.000 Kilometern beträgt die Laufzeit 48 Monate.

Diese Suzuki SX4 Limousine ist auch bei uns als günstiges Angebot zu haben und zwar für gerade mal 25.089 €. Man spart beachtliche 900 € zum normalen Listenpreis. Das ist ein stolzer Rabatt von immerhin 3 %. Zusätzlich können wir für den Wagen auch eine günstige Leasingrate von 280 € pro Monat anbieten, mit einer Laufzeit von 48 Monaten. Die Anzahlung würde bei 5.000 € liegen, die Kilometerleistung bei 10.000 Kilometern. Auf Wunsch können wir außerdem andere Top-Leasingangebote zusammenstellen. Angebote ohne Anzahlung sind ebenfalls möglich. Auch eine Finanzierung stellt für viele Kunden - neben Barkauf oder Leasing - eine attraktive Option dar. Teilweise haben wir sogar faire Finanzierungsangebote ohne Anzahlung. Unsere Berater helfen Ihnen bei der Suche gerne weiter, um das passende Angebot zu finden.

Der positive Eindruck der Suzuki SX4 Limousine überwiegt eindeutig. Die Limousine, die auch auf Langstrecken dauerhaft , begeistert durch spontane Beschleunigung, ein dynamisches Fahrwerk mit direkter Lenkung und vermittelt einen guten Fahrbahnkontakt. Zudem leistet der Verbrauch seinen Beitrag, damit selbst bei zügigem Vorankommen mit Autobahntempo kein ständiges Nachtanken notwendig ist.