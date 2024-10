i10 1.2 YES Plus NAVI SHZ PDC KLIMA Carplay

Was ist eine Limousine?

Die Limousine ist ein Sammelbegriff, ein Fahrzeug mit Stufenheck, abgetrennten Kofferraum und zweiter Sitzreihe. Wir bieten attraktive Limousinen als Neuwagen, Gebrauchtwagen, oder als Jahreswagen. Bekannte Modelle sind:

Welche Vorteile bietet eine Limousine?

Die Limousine zählt zu den weltweit am meisten verbreiteten Karosserieformen Die klassische Limousine findet man in fast allen Modellreihen und sie hat normalerweise vier Türen. Der Kofferraum ist klassischerweise unter einem Stufenheck untergebracht. Viele Käufer bevorzugen die Limousine einem Coupe oder einem Kombi aufgrund des hohen Komforts. Die klassische Optik, das gute Platzangebot und das angenehme Interieur sorgen für eine gleichbleibende Nachfrage und Qualität.

Limousinen sind grundsätzlich in jeder Größe zu haben, vom agilen Stadtflitzer bis hin zur großen Limousine aus der Oberklasse. Sie bieten in den gehobenen Preis-Segmenten viel Komfort, reichlich Leistung und verstehen sich als reisetaugliche Cruiser für die Langstrecke. Allerdings machen sich diese Qualitäten auch im Preis bemerkbar.

Welche Limousinen der Kompaktklasse gibt es?

Auch in der Kleinwagen-Klasse und der Kompaktklasse bieten die Hersteller Limousinen an. In diesem Segment ist die Schrägheck-Limousine stärker vertreten als das klassische Stufenheck. Beispiele sind:

Welche Mittelklasse-Limousinen gibt es?

Die klassische Limousine ist in der Mittelklasse zuhause. Neben den bekannten Modellen von Mercedes-Benz, Audi, und BMW finden sich noch weitere Modelle:

Welche Limousinen der gehobenen Mittelklasse gibt es?

Welche Limousinen sind günstig?

Limousinen derwerden wegen ihrergeschätzt und sind oft alsunterwegs. Gesuchte Autos sind:

Der Opel Insignia ist nicht zu vernachlässigen als günstige Mittelklasse Limousine. Seit seiner Markteinführung im Jahr 2008 stieß er sofort auf positive Resonanz bei Käufern und Presse. Über die Jahre hat er maßgeblich das Image der Marke Opel aufgewertet.

Der Ford Mondeo ist ein weiterer Limousinen-Kandidat aus der Mittelklasse und ein günstiger Einstieg. Seit den 90er Jahren ist die Baureihe im Angebot. In der neusten Generation bietet Ford modernes Design, viel Ausstattung und alternative Antriebe wie Hybride, in der er auch eine Vorreiterrolle in dieser Preisklasse einnimmt.

Welche Limousinen oder Oberklasse gibt es?

Wer noch eine Stufe höher geht, findet sich bei Modellen wie Mercedes-Benz S-Klasse, BMW 7er-Reihe und Audi A8 wieder. Sie gelten als Gradmesser für innovative Ideen in der deutschen Automobilindustrie und lassen in Sachen Performance, Leistung und Ausstattung keine Wünsche offen und bieten oft technische Raffinessen, die in anderen Segmenten nicht zu finden sind. Allerdings hat das seinen Preis. Durch ihre sehr hohe Qualität und Langlebigkeit, kann man aber so manche Oberklassen-Limousine als Gebrauchtwagen schon zu günstigen Kondition erstehen.

Welche Limousinen mit Automatik gibt es?

Unsere Kunden fragen vermehrt nach mit Automatik bei uns angefragt. Die modernen Automatikgetriebe bieten mehr Komfort, sparen Sprit, sorgen aber für agiles Handling. Vorurteile von trägen Fahrverhalten gehören der Vergangenheit an. Die Fahrfreude kommt nicht zu kurz. Praktische Jede Limousine - egal im welchem Preissegment - wird mittlerweile auch mit Automatik angeboten.

Welche Limousinen mit Allrad gibt es?

Besonders in den höherwertig ausgestatteten Fahrzeugen ist der Allrad mittlerweile unverzichtbar und auch immer ein überzeugendes Kaufargument. Das überrascht nicht, bietet ein Allradantrieb doch bessere Handlingeigenschaften und mehr Traktion, was den Fahrkomfort und die Sicherheit verbessert. Ab der Mittelklasse ist jede Limousine mit Allrad zu haben.

Gibt es Limousinen mit alternativen Antrieben?

Auch die Hersteller haben begriffen, das eine Fahrzeugkategorie wie die Limousine ihr Motorenangebot erweitern muss um wettbewerbsfähig zu bleiben. Daher sind Elektroautos und Hybride im Limousinen-Segment immer gefragter. In der Kompaktklasse ist der Volkswagen e-Golf der erste Anwärter mit einem Elektroantrieb. In der Mittelklasse sind Audi A4, BMW 3er-Reihe und Mercedes-Benz C-Klasse auch als Hybrid verfügbar.