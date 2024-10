Skoda Superb Limousine: Premium-Limousine mit reichlich inneren Werten

Durch das gut abgestimmte Fahrwerk, die direkte Lenkung und den kräftigen Antrieb bietet die Skoda Superb Limousine viel Fahrspaß zum günstigen Preis. Das gilt sowohl für Neuwagen als auch für die hochwertigen Gebrauchtwagen und Jahreswagen. Die Limousine weiß durch ihr Zusammenspiel aus Leistung, Ausstattung und Verarbeitung zu überzeugen. Seit Produktionsbeginn im Jahr 2002 läuft das Modell in zahlreichen Ausstattungen vom Band, die kontinuierlich erweitert wurden. Das Auge möchte angesprochen werden, und so wird das Design beim Kampf um Autokundinnen und -kunden immer wichtiger. Dass die Tschechen fahrbare Untersätze bauen kann, haben sie ja hinlänglich bewiesen. Mit einer Premium-Limousine wie der Skoda Superb Limousine kann man sich sehen lassen, wie der eine oder andere bewundernde Blick verrät. An der Optik der Limousine kann es jedenfalls nicht liegen. Im Vergleich zur ohnehin schon flotten Erstausgabe hat sich die Skoda Superb Limousine sogar noch gesteigert. Der dynamische Wagen hat ausdrucksstarke Schürzen bekommen, die Frontscheinwerfer blinzeln schmal. Knackig, sportlich und trotzdem fein und elegant. Der Skoda hängt sofort am Gas - auch schon im Normalmodus. Unterwegs in Ortschaften oder Tempo-30-Zonen muss man sich schon konzentrieren, um dosiert zu beschleunigen. Das schnelle Ansprechen ist natürlich Programm. In Sachen Dynamik will Skoda zumindest mit, wenn nicht sogar vorneweg fahren. Und das gelingt auch mit einer exakten, feinfühligen Lenkung und einem genau austarierten Fahrwerk - nicht zu hart, nicht zu weich.

Wieviel Leistung hat die Skoda Superb Limousine?

Die größten Neuerungen finden sich jedoch unter der Motorhaube. Wie bisher startet der Superb mit einem 1,8-Liter-Motor. Das Modell bietet bis zu 193 PS unter der Motorhaube und in der Grundmotorisierung geht der Skoda Superb immerhin schon mit 101 PS an den Start. Und mit 13,2 Sekunden für den Sprint aus dem Stand auf Tempo 100 kommt der Tscheche zügig in Fahrt. Zumindest bei dem Einsteigermotor. Schneller kommt man mit dem stärkeren 2,8-Liter-Motor auf Touren und in 8 Sekunden auf Tempo 100. Der Antrieb macht ihn maximal 237 km/h schnell. Drehmoment wird reichlich geboten: 172 Newtonmeter bei einer maximalen Drehzahl von 3500 U/min. Und das in der Basisversion. In der Topmotorisierung sehen die Werte wie folgt aus: 350 Newtonmeter mit einer maximalen Drehzahl von 3500 U/min. Der Skoda Superb fährt nur mit Benzinmotor vor. Andere Kraftstoffarten sind für die Limousine nicht vorgesehen. Entscheidet man sich für ein leistungsstärkeres Benzin-Aggregat, steigt natürlich auch der Verbrauch auf 10,9 Liter pro 100 Kilometer. Die Antriebe erfüllen die EU-Norm 5.

Offeriert die Skoda Superb Limousine viele Extras?

Tachometer und Instrumententafel hinter dem Lenkrad sind auch während der Fahrt gut ablesbar. Zusätzliche, digitale Konnektivität bietet der USB-Anschluss. Ausstattungsmäßig haben viele Features wie eine Bluetooth-Schnittstelle, eine Lenkradheizung, eine Sprachsteuerung un eine Sitzheizung und viele Features mehr Einzug gehalten. Mit 4,8 Metern Länge stellt er beim Rangieren keine großen Herausforderungen an den Fahrer. Der Gepäckraum ist. Auf der Straße zeigt sich der Motor drehfreudig und macht den 1,77 Tonnen schweren Tscheche durchaus flott. Wenn verfügbar, überträgt der Superb seine Kraft über ein Sechs-Gang-Getriebe auf die Straße. Die Motorleistung wird von einer Fünf-Stufen-DSG-Automatik an die Räder vermittelt, die stets die passende Übersetzung liefert. Der Skoda Superb wird nur mit Frontantrieb verkauft, da dieser die Handlingeigenschaften des Fahrzeugs unterstützt und das Auto sicher auf der Fahrbahn hält und dennoch viel Fahrspaß sowie Agilität bietet.

Wie hoch ist der Sicherheitsstandard des Skoda Superb Limousine?

Kommen Sie jetzt auf die sichere Seite und ergattern Sie sich einen von über 130.000 fachmännisch geprüften Neuwagen oder Gebrauchtwagen auf auto.de. Unsere Fahrzeuge zeichnen sich durch eine maximale Laufleistung von 150.000 aus und wurden vor höchstens acht Jahren das erste Mal zugelassen. Darüber hinaus sind alle auf auto.de angebotenen Autos mit einer 12 monatigen Garantie ausgestattet. Mit den sicherheitsrelevanten Ausstattungsmerkmalen um ABS, ESP und Airbag gelangen Sie bei uns nicht nur im Straßenverkehr, sondern auch beim Autokauf auf die sichere Seite. Steigen Sie unbesorgt in den Skoda Superb Limousine ein und genießen Sie die gute Fahrt.

Wo gibt es hohe Rabatte für die Skoda Superb Limousine?

Am einfachsten auf auto.de - bei uns können Sie auch bei den Modellen des Skoda Superb Limousine zwischen Barkauf, Leasing oder einer Finanzierung wählen. Anzahlung, Laufzeit und Kilometerleistung können Sie selbst nach eigenem Bedarf anpassen. Besonders vorteilhaft ist diese Bezahlmethode dann, wenn das Auto von Selbstständigen geleast wird und voll von der Steuer abgesetzt werden kann. Bei einem Leasing besteht ebenfalls die Möglichkeit nach Ende der Laufzeit das Fahrzeug zu kaufen.

Jetzt Skoda Superb Limousine Preisvorteile für Barkauf, Leasing oder Finanzierung vergleichen

Die Skoda Superb Limousine für nur 26.689 €

Wer sich für die Skoda Superb Limousine interessiert, kann bei uns ein echtes Schnäppchen machen. Mit einem Kaufpreis von nur 26.689 € spart man 1.100 € gegenüber dem Listenpreis, der bei 27.789 € liegt. Das ist ein Preisnachlass von 4 %. Darüber hinaus vermitteln wir auch Top-Finanzierungsangebote. Außerdem kann man sich bei uns über ein günstiges Leasing informieren. Unsere Berater freuen sich auf Ihren Anruf.

Alternativangebot der Skoda Superb Limousine für 36.489 €

Unser zweites Angebot zum Kauf der Skoda Superb Limousine können wir für 36.489 € unterbreiten. Der Rabatt beträgt somit 8.123 € gegenüber dem üblichen Marktpreis von 44.612 €. Das ist ein Preisnachlass von stolzen 18 %. Ein Leasing ist für dieses Skoda-Angebot auch möglich. Unsere Berater unterstützen Sie gerne, um ein passendes Angebot zu finden. Wer sich dafür interessiert, der kann die Superb Limousine für 313 € im Monat leasen. Bei einer Anzahlung von 7.200 € und einer jährlichen Fahrleistung von 10.000 Kilometern beträgt die Laufzeit 48 Monate.

Beim Skoda Superb Limousine bis zu 1.200 € sparen

Diese Skoda Superb Limousine ist auch bei uns als günstiges Angebot zu haben und zwar für gerade mal 29.789 €. Man spart beachtliche 1.200 € zum normalen Marktpreis. Das ist ein stolzer Rabatt von immerhin 4 %. Auf Wunsch können wir außerdem andere Top-Leasingangebote zusammenstellen. Angebote ohne Anzahlung sind ebenfalls möglich. Auch eine Finanzierung stellt für viele Kunden - neben Barkauf oder Leasing - eine attraktive Option dar. Teilweise haben wir sogar faire Finanzierungsangebote ohne Anzahlung. Unsere Berater helfen Ihnen bei der Suche gerne weiter, um das passende Angebot zu finden.

Günstiger ist die Skoda Superb Limousine nicht zu haben

Als flotte Fahrmaschine kann der Skoda im Konkurrenzfeld mithalten. Ebenfalls premium sind Verarbeitung und Materialien sowie das digitale Innenleben.