Skoda Superb Combi: Premium-Limousine mit reichlich inneren Werten

Durch das gut abgestimmte Fahrwerk, die direkte Lenkung und den beherzten Antrieb bietet der Skoda Superb Combi viel Fahrspaß zum angemessenen Preis. Das gilt sowohl für Neuwagen als auch für die hochwertigen Gebrauchtwagen und Jahreswagen. Die Limousine weiß durch ihr Zusammenspiel aus Leistung, Ausstattung und Verarbeitung zu überzeugen. Neunzehn Jahre ist es her, als er zum ersten Mal mit vier Türen vom Band lief. Mit dem Skoda Superb Combi entscheidet man sich für ein besonderes Fahrerlebnis. Der Superb besticht mit seinem außergewöhnlichen Design, innovativer Technik und reichlich Fahrkomfort. Die moderne Optik macht zusammen mit der raffinierten Innenausstattung aus der Limousine einen Fahrspaß bereitendes Fahrzeug der Extraklasse. Die Handschaltung, aber auch die optional verfügbare Fünf-Stufen-DSG-Automatik sorgt für maximale Fahrpräzision und für hervorragendes Handling. Der sparsame Motor rundet das Bild ab, ohne dabei den Fahrspaß zu schmälern.

Was sind die technischen Daten des Skoda Superb Combi?

Die größten Neuerungen finden sich jedoch unter der Motorhaube. Wie bisher startet der Superb mit einem 1,8-Liter-Motor. Satte Pluspunkte sammelt der Skoda Superb beim Fahren. Schon mit dem kleinsten, angebotenen Motor, dem 101 PS starken Benziner, hat man viel Fahrfreude. Greift man zur Topmotorisierung, dann stehen beim Benziner 163 PS zur Verfügung. Beim Benziner erwarten den Fahrer 193 PS. Der angenehm ruhig agierende Benziner beschleunigt den Wagen in 13,2 Sekunden auf 100 Stundenkilometer - in der Basismotorisierung wohlgemerkt. Mit 237 km/h Höchstgeschwindigkeit liegen die Leistungsdaten auf recht hohem Niveau für ein Fahrzeug dieser Preis- und Leistungsklasse - Vornehmlich in der Topmotorisierung. Beim Basismotor erreicht die Volkswagen-Tochter aber immerhin schon 189 km/h. Der Motor hat 172 Newtonmeter Drehmoment. Das ergibt ein maximales Drehmoment von 1250 U/min in der Basismotorisierung. In der Topmotorisierung geht es dann schon auf drehfreudige 350 Newtonmeter Drehmoment an. Die guten Fahrleistungen korrespondieren dabei keineswegs mit einem hohen Benzin-Verbrauch. Aber mit mindestens 7 Litern Benzin muss man schon rechnen, zumindest beim kleinsten Benziner. Beim leistungsstärksten Benziner sollte man bei einem Verbrauch von bis zu 10,9 Litern auf hundert Kilometer nicht überrrascht sein, insbesondere bei zügiger Fahrweise.

Wie groß ist der Wohlfühlfaktor im Skoda Superb Combi?

Der Skoda Superb Combi ist auf auto.de erhältlich und besticht durch eine umfangreiche Serienausstattung. Die Verarbeitungsqualität entspricht nicht nur den hohen Erwartungen der Käuferschaft, sondern schneidet auch im direkten Vergleich zur Konkurrenz seiner Klasse sehr gut ab. Das Interieur zeichnet sich durch komfortable Sitze aus, die sowohl für kurze als auch für lange Strecken mehr als ausreichend Polster und Seitenhalt bieten sowie den Rücken unterstützen. Die Platzverhältnisse des Viertürers sind gut. Einparkhilfen erweisen sich bei den Abmessungen der 4,8 Meter langen Limousine als durchaus nützliche Assistenzsysteme. Das Gewicht von 1,77 Tonnen geht für eine Limousine wie dem Skoda Superb vollkommen in Ordnung. Der Schalthebel gleitet weich durch die Gassen und sorgt für exakte Wechsel der sechs Gänge. Die beiden oberen sind relativ lang übersetzt und weisen den Skoda vor allem als Limousine aus. In Kombination mit dem optionalen und engagierten Fünf-Stufen-DSG-Automatik-Getriebe harmonieren Motor und Fahrwerk perfekt. Die Kraft des Superb Combi wirdnur über das Getriebe an die Vorderräder abgegeben.

Wie gut ist die Fahrsicherheit des Skoda Superb Combi?

Für die aktive Sicherheit sorgt die großzügig dimensionierte Bremsanlage des Skoda Superb Combi sowie das elektronische Stabilisierungsprogramm ESP inklusive ABS. Jeder Neuwagen und jeder Gebrauchtwagen auf auto.de erfüllt heutige Sicherheitsstandards in vollem Umfang. Das gelingt durch einen fachmännischen Qualitätscheck aller Autos, die außerdem allesamt 12 Monate Garantie besitzen und ein Fahrzeugalter von acht Jahren nicht überschreiten. Des Weiteren beträgt die maximale Laufleistung eines KFZ auf auto.de lediglich 150.000 km.

Wo kann man ein günstiges Skoda Superb Combi Angebot anfragen?

Die besten Angebote finden Sie auf auto.de. Wer heute einen Skoda Superb kaufen möchte, kann von dem niedrigen Zinsniveau profitieren, indem er den Superb finanziert. Die Modalitäten von Raten und Anzahlung können nach eigenem Ermessen und der eigenen Finanzdecke angepasst werden. Wer sich eher für ein Leasing interessiert, kann sich bei uns über unsere günstigen Konditionen informieren und fährt schon bald die neuesten Modelle des Skoda Superb Combi. Ein klassischer Barkauf ist natürlich auch möglich.

Vergleichsangebote für den Skoda Superb Combi: Von Barkauf über Leasing bis zu Finanzierung

Der Skoda Superb Combi für nur 26.689 €

Unser erstes Angebot des Skoda Superb Combi hat einen Kaufpreis von 26.689 €. Sie sparen 1.100 € bei einem Listenpreis von 27.789 €. Das sind satte 4 % Rabatt. Rate, Laufzeit, Anzahlung und Kilometerleistung können individuell auf Ihr Portemonnaie angepasst werden.

Skoda Superb Combi: Günstige Alternativen mit 8.123 € Ersparnis

Neben dem ersten Angebot können wir den Skoda Superb auch für 36.489 € anbieten, statt bisher für 44.612 €. Der Rabatt von 8.123 €, kann sich sehen lassen, gemessen an Ausstattung und Zustand des Fahrzeugs. Wer eine Finanzierung oder ein Leasing sucht, profitiert von unseren günstigen Angeboten. Beim Superb kann man ein echtes Schnäppchen machen. Wir helfen Ihnen gerne dabei, ein passendes Angebot zu finden. Neben Finanzierung und Barkauf ist dieses Angebot auch als günstiges Leasing verfügbar. In diesem Fall ist eine Anzahlung von 7.200 € vorgesehen - bei einer Laufzeit von 48 Monaten und einer Kilometerleistung von 10.000 Kilometern. Die Monatsrate beläuft sich entsprechend auf 313 €. Stellenweise kann ein Leasing günstiger sein als eine Finanzierung, besonders dann, wenn man die Option hat, den Skoda Superb zu erstehen, wenn der Leasingvertrag endet. Informieren Sie sich dazu ganz unverbindlich bei unseren Beratern.

Beim Skoda Superb Combi bis zu 1.200 € sparen

Dieser Skoda Superb Combi ist insbesondere bei auto.de als günstiges Angebot zu haben und zwar für gerade mal 29.789 €. Man spart beachtliche 1.200 € zum normalen Kaufpreis. Das ist ein stolzer Rabatt von immerhin 4 %. Auf Wunsch können wir außerdem andere Top-Leasingangebote zusammenstellen. Angebote ohne Anzahlung sind ebenfalls möglich. Auch eine Finanzierung stellt für viele Kunden - neben Barkauf oder Leasing - eine attraktive Option dar. Teilweise haben wir sogar faire Finanzierungsangebote ohne Anzahlung. Unsere Berater helfen Ihnen bei der Suche gerne weiter, um das passende Angebot zu finden.

Schnell Rabatte sichern beim Skoda Superb Combi

Der Skoda Superb Combi wirkt immer noch frisch und modern. Das Interieur gefällt ebenso wie das Infotainment, das alle klassentypischen Ansprüche einhält. Das Angebot an Motoren bietet jedem Fahrertyp ein freudiges Fahrerlebnis. Das Ausstattungskonzept lässt den Einstiegspreis zweifelsohne vertretbar erscheinen. Zusammen mit den empfehlenswerten Paketen klettert der Preis aber auch nicht über einen Betrag, der nicht mehr gerechtfertigt wäre, zumal wir den Superb zu sehr günstigen Konditionen anbieten: als Leasing, Barkauf oder Finanzierung.