Viele Hersteller und Händler bieten mittlerweile ein großes Angebot an hochwertigen gebrauchten Autos, die nur eine geringe Laufleistung haben, gut ausgestattet sind und deren elektrische Helferlein wie Infotainment und Assistenzsysteme den Anforderungen der Zeit locker mithalten können.Zwar haben Gebrauchtwagen den Nachteil, nämlich dass sie bereits konfiguriert sind und der Kunde hier und da kleine Kompromisse bei der Ausstattung machen muss. Allerdings steht dem der Vorteil der direkten Verfügbarkeit gegenüber. Das gebrauchte Auto muss nicht erst produziert werden – also keine lange Wartezeiten. Gebrauchtwagen kommen in der Regel gleich mit dem Käufer mit.Viele Kunden, die auf der Suche nach einem neuem Auto sind, suchen in erster Linie einen günstigen Gebrauchten mit wenigen Kilometern und einer lückenlosen Fahrzeughistorie. Wenn es nur einen Vorbesitzer gab, spricht das zusätzlich für einen gepflegten Zustand. Das alles bringt viele Vorteile: Man kommt dem Neuwagenzustand sehr nahe, bezahlt aber meisten einen deutlich geringen Preis für die Anschaffung und erspart sich den hohen Wertverlust, der typisch ist für einen Neuwagen. Ein Auto gebraucht kaufen, kann also den Geldbeutel schonen und muss nicht bedeuten, dass man nur ein altes, abgenutztes Auto bekommt. Viele Gebrauchtwagenhändler und Hersteller bieten inzwischen immer noch Garantie und Gewährleistung für einen hochwertigen Gebrauchtwagen.Besonders die jungen Gebrauchten deutscher Hersteller mit wenigen Kilometern wie etwa der VW Golf oder der VW Tiguan werden bei uns besonders häufig angefragt. Viele unserer Bestseller sind als Jahreswagen erhältlich und haben dementsprechend kaum Gebrauchsspuren und Verschleiß vorzuweisen. Aber auch die Kandidaten von Volkswagen wie Seat Leon Skoda Kamiq und Skoda Scala sind bei uns als hochwertige Gebrauchtwagen sehr beliebt. Zwar haben wir von diesen Modelle viele Angebote im Repertoire, dennoch sollte man nicht zu lange zögern, denn ein günstiges Angebot kann auch schnell wieder vergriffen sein. Wenn Sie ein Auto gebraucht kaufen wollen, stöbern Sie durch unsere vielfältigen, günstigen Angebote.Günstige Autos wie der Fiat 500 und der Seat Leon haben ein gutes Preis-Leistung-Verhältnis. Auch Modelle der Kompaktklasse wie der Hyundai i30 und der Renault Megane überzeugen dank des günstigen Preises.Es empfiehlt sich beim Kauf eines Gebrauchtwagens möglichst viele Angebote miteinander zu vergleichen. So können Sie nach Ihren individuellen Wünschen und Bedürfnissen ein optimales Fahrzeug finden. Bei auto.de finden Sie die besten Angebote von Autohändlern aus ganz Deutschland, und können diese zu günstigen Konditionen kaufen, leasen oder finanzieren.Welcher Kilometerstand bei einem gebrauchten Auto nicht überschritten werden sollte, ist von Modell zu Modell sehr unterschiedlich. Dies lässt sich dies generell für alle Fahrzeuge gleich beantworten. Als ein kritischer Schwellenwert für den maximalen Kilometerstand könnte man beispielsweise 150 000km benennen.