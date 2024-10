Fiat - top-marke zu niedrigen preisen

Der renommierte Autohersteller Fiat wurde 1899 unter den Gründungsvätern der Fabbrica Italiana Automobili Torino ins Leben gerufen. Seitdem hat Fiat eine glanzvolle Geschichte in der Automobilproduktion geschrieben. Der Startschuss fiel mit dem ersten Modell, dem 3 1/2 HP, und markierte den Beginn einer äußerst erfolgreichen Reise. Besonders die Modelle 500 und Panda entwickelten sich zu regelrechten Verkaufsschlagern und erfreuten sich großer Beliebtheit. Ihre Erfolgsgeschichte wurde 2007 mit erfolgreichen Neuauflagen fortgesetzt und trug weiterhin zum Ruf von Fiat als herausragender Automobilhersteller bei. Der Fiat-Konzern hat im Laufe der Jahre sein Portfolio erweitert und umfasst heute auch weitere namhafte Automarken wie Alfa Romeo, Lancia, Maserati, Dodge und Jeep. Ein weiteres Juwel in der Krone von Fiat ist der legendäre Sportwagenhersteller Ferrari, der zu 90 Prozent im Besitz des Unternehmens ist. Die Fiat Chrysler Automobiles N.V. hat ihren Sitz seit 2014 in Amsterdam, während die operative Geschäftszentrale sich in London befindet. Dies unterstreicht die internationale Präsenz und globale Ausrichtung dieses bedeutenden Automobilkonzerns. Mit einer Geschichte voller Erfolge und Innovationen bleibt Fiat ein Synonym für herausragende italienische Automobilkunst.