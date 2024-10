BMW ActiveHybrid 3 Limousine: Auftritt des schicken Bayern

Durch das gut abgestimmte Fahrwerk, die direkte Lenkung und den kräftigen Antrieb bietet die BMW ActiveHybrid 3 Limousine viel Komfort zum günstigen Preis. Das gilt sowohl für Neuwagen als auch für die hochwertigen Gebrauchtwagen und Jahreswagen. Die Limousine überzeugt durch ihr Zusammenspiel aus Leistung, Ausstattung und Verarbeitung. Im Jahr 2011 verlässt der BMW erstmals seine Produktionsstätte und beginnt seinen Siegeszug mit einer Vielzahl an Extras. Das Auge möchte angesprochen werden, und so wird das Design beim Kampf um Autokundinnen und -kunden immer wichtiger. Dass die Bayern fahrbare Untersätze bauen kann, haben sie ja hinlänglich bewiesen. Mit einer Premium-Limousine wie der BMW ActiveHybrid 3 Limousine kann man sich sehen lassen, wie der eine oder andere bewundernde Blick verrät. An der Optik der Limousine kann es jedenfalls nicht liegen. Im Vergleich zur ohnehin schon flotten Erstausgabe hat sich die BMW ActiveHybrid 3 Limousine sogar noch gesteigert. Der dynamische Wagen hat ausdrucksstarke Schürzen bekommen, die Frontscheinwerfer blinzeln schmal. Knackig, sportlich und trotzdem fein und elegant. Der BMW hängt sofort am Gas - auch schon im Normalmodus. Unterwegs in Ortschaften oder Tempo-30-Zonen muss man sich schon konzentrieren, um dosiert zu beschleunigen. Das schnelle Ansprechen ist natürlich Programm. In Sachen Dynamik will BMW zumindest mit, wenn nicht sogar vorneweg fahren. Und das gelingt auch mit einer exakten, feinfühligen Servo-Lenkung und einem genau austarierten Fahrwerk - nicht zu hart, nicht zu weich.

Macht die BMW ActiveHybrid 3 Limousine als Teilzeitstromer eine gute Figur?

Der 3,0-Liter-Sechszylinder steuert reichlich Power bei und übernimmt beim Hybridantrieb den Löwenanteil der Arbeit. Satte Pluspunkte sammelt der BMW ActiveHybrid 3 beim Fahren. Schon mit dem 340 PS starken Motor, hat man viel Fahrfreude. Die 5,3 Sekunden, die der BMW dabei auf dem Papier von 0 km/h auf Tempo 100 braucht, sind klassentypisch, aber gefühlt reicht die Power völlig aus - vor allem im Stadt- und Landverkehr. Minimal braucht man mit dem ActiveHybrid 3 nur 5,3 Sekunden, um die 100er-Marke zu knacken. Der Antrieb macht ihn maximal 250 km/h schnell. Hinzu kommen mindestens 400 Nm Drehmoment, die ab einer Drehzahl von nur1200 U/min zur Verfügung stehen. Der stärkere Motor des Hybrid-Duossorgt für Traktionsgewinn, wenn die Fahrbahn glatt ist. Der geringfügig schwächere E-Motor unterstützt den Benzinmotor auf eisigen Wegen und wenn zügig Fahrt aufgenommen werden soll.

Offeriert die BMW ActiveHybrid 3 Limousine viele Extras?

Fahrtechnisch kann der Bayer sowohl sportlich als auch komfortabel. Die gut gepolsterten Sitze tragen ihren Part dazu bei und verleihen der BMW ActiveHybrid 3 Limousine Langstreckenqualitäten. Ansonsten bietet der auf auto.de erhältliche BMW eine unfangreiche sowie zeitgemäße Serienausstattung, die kaum Fahrerwünsche offen lässt. Der BMW hat ein Ladevolumen von 390 Litern. Übrigens, mit einem Gewicht von immerhin 1,81 Tonnen hat das Modell ActiveHybrid 3 aufgrund ausreichend Motorleistung keine Probleme Die Topversion - wie auch die Basisversion - wird ab Werk immer mit einer Acht-Stufen-Steptronic-Automatik ausgeliefert. Die Eindrücke hinterm Steuer des Hecktrieblers bestätigen: Auch mit der Einstiegsmotorisierung ist die BMW ActiveHybrid 3 Limousine ein sehr agiles Fahrzeug – mit starkem Antritt, feinfühliger Lenkung und einem hoch angesiedelten, gut kontrollierbaren Grenzbereich.

Wie hoch ist der Sicherheitsstandard des BMW ActiveHybrid 3 Limousine?

In Puncto Assistenzsysteme kann der BMW ActiveHybrid 3 Limousine mit Kontrahenten seiner Größe und Preisklasse ohne Weiteres mithalten. Die Premium-Limousine liefert Spurwechselassistent, Spurhalteassistent.. Traktionskontrolle, ABS und ESP tragen ihren Teil zum Sicherheitspaket bei. Hier bekommt man eben alles, was man für sein Geld erwarten darf. Plötzlichen Bremsmanövern des Kalibers Elchtest können Sie mit dem BMW ActiveHybrid 3 Limousine beruhigt entgegensehen. Auch kräftige Tritte auf das rechte Pedal zur schnellen Gasannahme verkraftet der BMW ActiveHybrid 3 Limousine ohne Schlupf und Fassung zu velieren. Auf auto.de bieten wir nur geprüfte sowie unfallfreie Neuwagen und Gebrauchtwagen an. Alle verfügbaren Fahrzeuge inklusive dem BMW ActiveHybrid 3 Limousine wurden einem fachmännischen Qualitätscheck unterzogen, besitzen 12 Monate Garantie und höchstens 150.000 km Laufleistung. Bei uns können Sie sicher sein, dass Ihr Traumauto alle Anforderungen an die Verkehrssicherheit erfüllt.

Wo gibt es hohe Rabatte für die BMW ActiveHybrid 3 Limousine?

Bei uns auf auto.de finden Sie faire Preise für Ihr Traumauto. Wählen Sie ihre bevorzugte Zahlungsart aus. Sie haben die Möglichkeit Ihren neuen BMW bar zu kaufen, zu leasen oder zu finanzieren. Bei Leasing oder Finanzierung können wir die Konditionen wie Rate und Anzahlung individuell auf ihre Bedürfnisse anpassen. Wir beraten Sie gerne zu den Details.

Günstiger ist die BMW ActiveHybrid 3 Limousine nicht zu haben

Rate, Laufzeit, Anzahlung und Kilometerleistung können individuell auf Ihr Portemonnaie angepasst werden. Wer eine Finanzierung oder ein Leasing sucht, profitiert von unseren günstigen Angeboten. Beim ActiveHybrid 3 kann man einmachen. Wir helfen Ihnen gerne dabei, ein passendes Angebot zu finden. Neben Finanzierung und Barkauf ist dieses Angebot auch als günstigesverfügbar. Stellenweise kann ein Leasing lohnender sein als eine Finanzierung, besonders dann, wenn man die Option hat, den BMW ActiveHybrid 3 zu erstehen, wenn der Leasingvertrag endet. Informieren Sie sich dazu ganz unverbindlich bei unseren Beratern. Auf Wunsch können wir außerdem andere Top-Leasingangebote zusammenstellen. Angebote ohne Anzahlung sind ebenfalls möglich. Auch einestellt für viele Kunden - neben Barkauf oder Leasing - eine attraktive Option dar. Teilweise haben wir sogar faire Finanzierungsangebote ohne Anzahlung. Unsere Berater helfen Ihnen bei der Suche gerne weiter, um das passende Angebot zu finden.

Die BMW ActiveHybrid 3 Limousine wirkt immer noch frisch und modern. Das Interieur gefällt ebenso wie das Infotainment, das alle klassentypischen Ansprüche erfüllt. Das Angebot an Motoren bietet jedem Fahrertyp ein freudiges Fahrerlebnis. Das Ausstattungskonzept lässt den Einstiegspreis zweifelsohne vertretbar erscheinen. Zusammen mit den empfehlenswerten Paketen klettert der Preis aber auch nicht über einen Betrag, der nicht mehr gerechtfertigt wäre, zumal wir den ActiveHybrid 3 zu sehr günstigen Konditionen anbieten: im Leasing, als Barkauf oder Finanzierung.