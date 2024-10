BMW M6 Gran Coupé: Sportwagen in elegantem Gewand

Mit dem rassigen BMW M6 Gran Coupé hat BMW einen besonderen Sportwagen im Modellangebot. Das attraktive, 4,89 Meter lange, und reichhaltig ausgestattete Coupe zieht nicht ohne Grund die Blicke auf sich. Seit Produktionsbeginn im Jahr 2011 läuft das Modell in zahlreichen Ausstattungen vom Band, die kontinuierlich erweitert wurden. Die Front wird von einem markanten Kühlergrill geprägt. Für einen eigenständigen Charakter der muskulösen Karosserie sorgt die markante Seitenlinie, der man eine elegante Note nicht abschreiben darf. Mit seinem dynamischen Design schlägt das BMW M6 Gran Coupé ein neues Kapitel in der BMW-Formensprache auf: Der Nieren-Kühlergrill soll auch kommende Modelle zieren, die für die Marke typischen Scheinwerfer werden künftig kleiner ausfallen. Sportlich-straff ist das Fahrwerk abgestimmt, die direkte Lenkung arbeitet präzise.

Was sind die technischen Daten des BMW M6 Gran Coupé?

Die größten Neuerungen finden sich jedoch unter der Motorhaube. Wie bisher startet der M6 mit einem 4,4-Liter-Motor. Immerhin bis zu 600 PS liefert der Verbrenner als maximale Systemleistung ab. Bei der Grundausstatttung stehen dem Fahrer aber immerhin schon 560 PS zur Verfügung. Ein ordenlticher Wert für einen BMW. Er sprintet in 4,2 Sekunden von Null auf 100 km/h. Mit 250 km/h Höchstgeschwindigkeit liegen die Leistungsdaten auf recht hohem Niveau für ein Fahrzeug dieser Preis- und Leistungsklasse - Vornehmlich in der Topmotorisierung. Drehmoment wird reichlich geboten: 680 Newtonmeter bei einer maximalen Drehzahl von 1500 U/min. Und das in der Basisversion. In der Topmotorisierung sehen die Werte wie folgt aus: 700 Newtonmeter mit einer maximalen Drehzahl von 1500 U/min. Der Verbrauch pendelt sich bei etwa 9.9 Litern Benzin ein, liegt bei flotter Fahrweise aber auch ein bisschen höher. Wer sich für den stärkeren Benziner entscheidet, den das Werk bietet, der muss mit 9,9 Litern auf 100 Kilometern rechnen.

Liefert das BMW M6 Gran Coupé genügend Funktionalität im Alltag?

Auto-Liebhaber aufgepasst: Gegenüber der üblichen Konkurrenz will sich der Zweitürer auch mit einer umfangreichen Ausstattung absetzen. So hat diese Variante zum Beispiel Sprachsteuerung, Servolenkung, Navigationssystem und Bluetooth-Schnittstelle serienmäßig mit an Bord. Mit seinem angemessenen Basispreis gehört der BMW M6 ausstattungsmäßig definitiv zu den preislich attraktiven Angeboten. Mit 4,89 Metern Länge stellt er beim Rangieren keine großen Herausforderungen an den Fahrer. Der Gepäckraum ist mit 460 Litern üppig bemessen. . Das Gewicht von 2,08 Tonnen geht für ein Coupé wie dem BMW M6 vollkommen in Ordnung. Die Ausstattung erfreut mit einer Sieben-Stufen-Steptronic-Automatik, der das Aufheulen des Motors, das bei anderen Vertretern mit dieser Antriebsart stört, fremd ist. In einigen Ausstattungsstufen ist der Wagen mit Heckantrieb zu haben.

Wie sicher fährt man im BMW M6 Gran Coupé?

Auch bei den angebotenen Assistenzsystemen setzt BMW auf Innovation und spendiert dem M6 zahreiche Systeme. Der empfehlenswerte Tempomat spendet auf längeren Autobahn- oder Landstraßenfahrten den nötigen Komfort. Mit einer maximalen Laufleistung von höchstens 150.000 km und einem Fahrzeugalter von maximal acht Jahren verkauft auto.de nur Kraftfahrzeuge, die alle relevanten Safety-Features inklusive ABS und ESP sowie Airbag innehaben. Gleiches gilt für den BMW M6 Gran Coupé als Neuwagen oder Gebrauchtwagen. Die elektronischen Assistenzsysteme um ABS und ESP halten Sie auch bei brenzligen Situationen im Straßenverkehr sicher auf der Bahn. Vor dem Verkauf über auto.de wird jedes Fahrzeug zusätzlich einer fachmännischen Qualitätskontrolle unterzogen, um die Sicherheit unserer Kunden und neuen Autobesitzer zu gewährleisten.

Wo kann man den BMW M6 Gran Coupé günstig kaufen?

In Sachen Finanzierung arbeitet auto.de mit zuverlässigen und etablierten Partnern zusammen. Unsere Kunden profitieren von flexiblen Laufzeiten und individuell angepassten Anzahlungsbeträgen. Auch bieten wir einen niedrigen Zinssatz. Die Monatsraten von einem Finanzierungs- oder Leasingkredit sind bei auto.de oftmals günstiger als bei einer gewöhnlichen Hausbank. Wenn nicht genügend Barkapital vorhanden ist, können sich unsere Kunden auch für eine Ratenfinanzierung entscheiden - bei Bedarf sogar ohne Anzahlung.

Zum Sparpreis einsteigen und losfahren: BMW M6 Gran Coupé

Rate, Laufzeit, Anzahlung und Kilometerleistung können individuell auf Ihre Ansprüche angepasst werden. Unsere Berater unterstützen Sie gerne, ein passendes Angebot zu finden. Auf Wunsch können wir außerdem andere Top-Leasingangebote zusammenstellen. Angebote ohne Anzahlung sind ebenfalls möglich. Auch einestellt für viele Kunden - neben Barkauf oder Leasing - eine attraktive Option dar. Teilweise haben wir sogar faire Finanzierungsangebote ohne Anzahlung. Unsere Berater helfen Ihnen bei der Suche gerne weiter, um das passende Angebot zu finden.

So viel Komfortwerte werden nur selten in diesem Segment geboten. Neben Komfort und Dynamik kommen aber auch praktische Werte beim BMW M6 Gran Coupé nicht zu kurz. Dank der gestreckten Karosserie und dem ebenfalls gewachsenen Radstand hat das Coupe genügend Platz.