BMW X2 Plug-in-Hybrid: Premium-SUV mit reichlich inneren Werten

Bequemes Ein- und Aussteigen sowie gute Rundumsicht: Das sind die beiden Hauptkriterien, auf die Kunden beim Kauf eines BMW X2 Plug-in-Hybrid Wert legen. Dass man angenehm sitzt, die Einkäufe leicht über die Ladekante hieven kann, die Bedienung selbsterklärend ist und alle Insassen gut Platz haben, sind weitere Bedingungen. Nicht zuletzt deshalb erfreut sich das SUV hierzulande immer größerer Beliebtheit. Eine fast untergeordnete Rolle spielen da Leistungsstärke, Optik oder die Ausstattung mit Infotainmentsystem. Die Baureihe wird seit 2021 gebaut. Mit seiner bulligen Optik und einem robust wirkenden Unterfahrschutz entspricht der knapp 4,36 Meter lange BMW X2 den Erwartungen an das aktuelle SUV-Design. Die moderne Front mit der hoch angesetzten Motorhaube sorgt für einen auffälligen Auftritt. Von dem in dieser Fahrzeug-Kategorie so beliebten Hochsitz aus hat man einen guten Überblick auf das Verkehrsgeschehen. Trotz seiner Höhe zeigt das SUV erfreulich wenig Neigung oder Wanken in engeren Kurven. Das Fahrwerk ist dennoch relativ weich abgestimmt und wattiert Bodenunebenheiten nach Kräften weg. Die Servolenkung ist angenehm leichtgängig und dank Allrad** sicher auf jedem Untergrund.

Wie kommen die sportlichen Fahrleistungen beim BMW X2 Plug-in-Hybrid zustande?

Die größten Neuerungen finden sich jedoch unter der Motorhaube. Der X2 startet mit einem Hybrid-Aggregat. Satte Pluspunkte sammelt der BMW X2 beim Fahren. Schon mit dem 220 PS starken Hybrid, hat man viel Fahrfreude. Und mit 6,8 Sekunden für den Sprint aus dem Stand auf Tempo 100 kommt der Bayer zügig in Fahrt. Zumindest bei dem Basismotor. Schneller kommt man mit dem stärkeren 1,5-Liter-Motor auf Touren und in 6,8 Sekunden auf Tempo 100. Seine Höchstgeschwindigkeit erreicht er bei 195 Stundenkilometern in der vollausgestatteten Version. Dabei ist vor allem der Verbrennungsmotor gefragt. Der Motor leistet 385 Newtonmeter Drehmoment. Das ergibt ein maximales Drehmoment von 1500 U/min Diese Baureihe wird vom Hersteller als Benzin-Hybrid angeboten. Auch für den neuen BMW X2 Plug-in-Hybrid gilt, was für jeden Hybrid gilt: Ihr Sparpotenzial können sie in aller Regel besonders auf kurzen Strecken und niedrigen Geschwindigkeiten umsetzen. Der Verbrauch pendelt sich bei etwas zügiger Fahrweise bei 1,9 Litern je 100 Kilometern ein.

Wie groß ist der Wohlfühlfaktor im BMW X2 Plug-in-Hybrid?

Die Verarbeitung des BMW X2 Plug-in-Hybrid bewegt sich auf hohem Niveau und kann sich mit vergleichbaren Fahrzeugen des Segments messen. Die vielseitige Serienausstattung gepaart mit hohem Fahrkomfort dank ergonomischer Sitze macht den Innenraum des BMW zu einem Ort, an dem man gerne und viel Zeit verbringen kann. Mittels umgeklappter Stühle im Fond kann dies auf 1.290 Liter erweitert werden. Nicht schlecht bei einer Fahrzeuglänge von 4,36 Metern. Das Gewicht von 2,3 Tonnen geht für ein SUV wie dem BMW X2 vollkommen in Ordnung. In Verbindung mit der Acht-Stufen-Automatik offenbaren sich keine Schwächen. Optional zum Frontantrieb ist der BMW mit Allrad zu haben.

Was gibt es beim BMW X2 Plug-in-Hybrid in Puncto Sicherheit zu erwähnen?

Kommen Sie jetzt auf die sichere Seite und ergattern Sie sich einen von über 130.000 fachmännisch geprüften Neuwagen oder Gebrauchtwagen auf auto.de. Unsere Fahrzeuge zeichnen sich durch eine maximale Laufleistung von 150.000 aus und wurden vor höchstens acht Jahren das erste Mal zugelassen. Darüber hinaus sind alle auf auto.de angebotenen Autos mit einer 12 monatigen Garantie ausgestattet. Mit den sicherheitsrelevanten Ausstattungsmerkmalen um ABS, ESP und Airbag gelangen Sie bei uns nicht nur im Straßenverkehr, sondern auch beim Autokauf auf die sichere Seite. Steigen Sie unbesorgt in den BMW X2 Plug-in-Hybrid ein und genießen Sie die gute Fahrt.

Wollen Sie mit wenigen Klicks zum eigenen BMW X2 Plug-in-Hybrid gelangen?

Lieber leasen statt kaufen? Ein cleverer Gedanke, besonders wenn es ums Auto geht. Ein Auto zu leasen ist in den letzten Jahren immer beliebter geworden. Auch ohne Anzahlung ist es auf auto.de möglich, einen Neuwagen oder Gebrauchtwagen zu leasen. Leasing ist eine günstige und zeitgemäße Alternative zum Autokauf. Kunden, die sich für ein Leasing des BMW X2 Plug-in-Hybrid interessieren, können sich im Vorfeld von unseren Fahrzeugprofis umfassend zu den vielen Angeboten bei auto.de beraten lassen. Neben dem Leasing gibt es noch die Möglichkeit Ihren neuen BMW per Barkauf oder mittels einer Finanzierung zu erstehen. Auch bei einer Finanzierung können Laufzeit, Anzahlung und Monatsrate an Ihre Finanzdecke angepasst werden. Sprechen Sie uns gerne an.

Vergleichsangebote für den BMW X2 Plug-in-Hybrid: Von Barkauf über Leasing bis zu Finanzierung

Der BMW X2 Plug-in-Hybrid für nur 56.749 €

Unser erstes Angebot des BMW X2 Plug-in-Hybrid hat einen Kaufpreis von 56.749 €. Sie sparen 1.615 € bei einem Listenpreis von 58.364 €. Das sind satte 3 % Rabatt. Rate, Laufzeit, Anzahlung und Kilometerleistung können individuell auf Ihre Vorgaben angepasst werden. Für Sie können wir den BMW X2 Plug-in-Hybrid mit 526 € monatlicher Leasingrate anbieten. Die Laufzeit beträgt bei einer Anzahlung von 11.300 € und mit einer jährlichen Fahrleistung von 10.000 Kilometern 48 Monate.

BMW X2 Plug-in-Hybrid: Jetzt zugreifen und Rabatt sichern

Wer eine Finanzierung oder ein Leasing sucht, profitiert von unseren günstigen Angeboten. Beim X2 kann man einmachen. Wir helfen Ihnen gerne dabei, ein passendes Angebot zu finden. Neben Finanzierung und Barkauf ist dieses Angebot auch als günstigesverfügbar. Stellenweise kann ein Leasing günstiger sein als eine Finanzierung, besonders dann, wenn man die Option hat, den BMW X2 zu erstehen, wenn der Leasingvertrag endet. Informieren Sie sich dazu ganz unverbindlich bei unseren Beratern. Auf Wunsch können wir außerdem andere Top-Leasingangebote zusammenstellen. Angebote ohne Anzahlung sind ebenfalls möglich. Auch einestellt für viele Kunden - neben Barkauf oder Leasing - eine attraktive Option dar. Teilweise haben wir sogar faire Finanzierungsangebote ohne Anzahlung. Unsere Berater helfen Ihnen bei der Suche gerne weiter, um das passende Angebot zu finden.

Der BMW X2 Plug-in-Hybrid wirkt durch seine junge Marktpräsenz zeitgemäß. Das Interieur gefällt ebenso wie das Infotainment, das alle klassentypischen Ansprüche einhält. Das Angebot an Motoren bietet jedem Fahrertyp ein freudiges Fahrerlebnis. Das optimierte Ausstattungskonzept lässt den Einstiegspreis zweifelsohne vertretbar erscheinen. Zusammen mit den empfehlenswerten Paketen klettert der Preis aber auch nicht über einen Betrag, der nicht mehr gerechtfertigt wäre, zumal wir den X2 zu sehr günstigen Konditionen anbieten: als Leasing, Barkauf oder Finanzierung.