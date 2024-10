BMW 4er Gran Coupé: Sportwagen im eleganten Gewand

Acht Jahre ist es her, als er zum ersten Mal mit zwei Türen vom Band lief. Die Front wird von einem markanten Kühlergrill geprägt. Für einen eigenständigen Charakter der muskulösen Karosserie sorgt die markante Seitenlinie, der man eine elegante Note nicht abschreiben darf. Mit seinem dynamischen Design schlägt das BMW 440 Gran Coupé ein neues Kapitel in der BMW-Formensprache auf: Der Nieren-Kühlergrill soll auch kommende Modelle zieren, die für die Marke typischen Scheinwerfer werden künftig kleiner ausfallen. Sportlich-straff ist das Fahrwerk abgestimmt, die direkte Lenkung arbeitet präzise.

Was sind die technischen Daten des BMW 4er Gran Coupé?

Ein robuster Motor treibt den Münchner an - zumindest in der leistungsstärksten Variante. Immerhin bis zu 326 PS liefert der Verbrenner als maximale Systemleistung ab. Der agile und drehfreudige Motor lässt den 440 in 5,2 beziehungsweise 4 Sekunden auf 100 km/h sprinten. Dabei wird er bis zu 250 km/h schnell. Hinzu kommen mindestens 450 Newtonmeter in der Drehmomentspitze bei einer maximalen Drehzahl von 1380 U/min. An Bord ist ein Benziner.

Wie bequem reist man im BMW 440 Gran Coupé?

Das BMW 440 Gran Coupé ist auf auto.de erhältlich und besticht durch eine umfangreiche Serienausstattung. Die Verarbeitungsqualität entspricht nicht nur den hohen Erwartungen der Käuferschaft, sondern schneidet auch im direkten Vergleich zur Konkurrenz seiner Klasse sehr gut ab. Das Interieur zeichnet sich durch komfortable Sitze aus, die sowohl für kurze als auch für lange Strecken mehr als ausreichend Polster und Seitenhalt bieten sowie den Rücken unterstützen. Der Kofferraum schluckt bei voller Bestuhlung 445 Liter - ein ordentlicher Wert für 4,64 Meter Fahrzeuglänge. Auf der Straße zeigt sich der Motor drehfreudig und macht den 1,83 Tonnen schweren Münchner durchaus flott. Wenn verfügbar, überträgt der 440 seine Kraft über ein Sechs-Gang-Getriebe auf die Straße. Wer jedoch nicht schalten will, dem bietet der Hersteller eine blitzschnell agierende Acht-Stufen-Steptronic-Automatik, die einen positiven Teilbeitrag zur Gesamtperformance des Coupés liefert. Die 440-Enthusiasten schwören auf den Heckantrieb, da keine andere Antriebsform den sportiven Charakter des BMW besser unterstützt, wenn man hinterm Steuer eine kurvenreiche Landstraße vor sich hat. Aber wer will, sucht sich einen BMW 4er Gran Coupé mit xDrive-Allrad, der bietet schließlich die beste Performance beim Handling auf jedem Untergrund.

Gilt Safety First auch für den BMW 4er Gran Coupé?

Mit einer maximalen Laufleistung von höchstens 150.000 km und einem Fahrzeugalter von maximal acht Jahren verkauft auto.de nur Kraftfahrzeuge, die alle relevanten Safety-Features inklusive ABS und ESP sowie Airbag innehaben. Gleiches gilt für den BMW 4er Gran Coupé als Neuwagen oder Gebrauchtwagen. Die elektronischen Assistenzsysteme um ABS und ESP halten Sie auch bei brenzligen Situationen im Straßenverkehr sicher auf der Bahn. Vor dem Verkauf über auto.de wird jedes Fahrzeug zusätzlich einer fachmännischen Qualitätskontrolle unterzogen, um die Sicherheit unserer Kunden und neuen Autobesitzer zu gewährleisten.

Möchten Sie günstig BMW 440 Gran Coupé fahren?

Auf auto.de das Premium-Coupé als Neuwagen oder Gebrauchtwagen kaufen, leasen oder günstig finanzieren? Bei uns können Sie bei den Modellen des BMW 440 Gran Coupé zwischen Barkauf, Leasing oder einer Finanzierung wählen. Anzahlung und Laufzeit können unsere Kunden selbst individuell anpassen. Unsere Berater helfen Ihnen gerne weiter bei der Suche nach Ihrem passenden Fahrzeug.

Günstige Vergleichspreise: Kaufen, leasen oder finanzieren Sie Ihr BMW 440 Gran Coupé

Das BMW 440 Gran Coupé für nur 49.249 €

Unser erstes Angebot des BMW 440 Gran Coupé hat einen Kaufpreis von 49.249 €. Sie sparen 600 € bei einem Listenpreis von 49.849 €. Das sind satte 1 % Rabatt. Rate, Laufzeit, Anzahlung und Kilometerleistung können individuell auf Ihre Ansprüche angepasst werden. Für Sie können wir das BMW 440 Gran Coupé mit 457 € monatlicher Leasingrate anbieten. Die Laufzeit beträgt bei einer Anzahlung von 9.800 € und mit einer jährlichen Fahrleistung von 10.000 Kilometern 48 Monate.

Alternativangebot des BMW 440 Gran Coupé für 31.149 €

Unser zweites Kaufangebot des BMW 440 Gran Coupé können wir für 31.149 € unterbreiten. Die Ersparnis beträgt somit 300 € gegenüber dem üblichen Marktpreis von 31.449 €. Das ist ein Preisnachlass von stolzen 1 %. Ein Leasing ist für dieses BMW-Angebot auch möglich. Unsere Berater unterstützen Sie gerne, um ein passendes Angebot zu finden.

BMW 4er Gran Coupé: Jetzt günstige Rabatte von bis zu 13 % sichern

Derzeit bieten wir den BMW 440 auch für 61.149 € an. Das ist ein Preisnachlass von bis zu 9.270 € gegenüber dem Listenpreis, der bei 70.419 € liegt. Bei 13 % Ersparnis kann man den schicken Münchner zu außerordentlich attraktiven Konditionen erstehen. Wer einen Ratenkauf mittels Finanzierung bevorzugt, kann von den günstigen Angeboten auf auto.de profitieren. Ein Coupé wie der 440 entpuppt sich bei einer Finanzierung als echtes Schnäppchen, bei dem man unbedingt zugreifen sollte, da das Angebot schnell abgelaufen sein kann. Angebote ohne Anzahlung sind auch möglich. Unsere Kundenberater helfen Ihnen gerne weiter. Eines unserer vielen günstigen Leasingangebote sieht bei einer Laufzeit von 48 Monaten eine Monatsrate von 470 € vor und eine Anzahlung von 12.200 €. Die Laufleistung beträgt 10.000 Kilometer. Bei einem Leasing können Sie die Option nutzen, das Leasingfahrzeug käuflich zu erwerben, nachdem der Leasingvertrag ausgelaufen ist. Fragen Sie uns, wir beraten Sie gerne.

Wer sparen will, greift jetzt beim BMW 4er Gran Coupé zu

Ein Familienauto ist das BMW 440 Gran Coupé mit Sicherheit nicht, aber wer Sportwagen liebt, reichlich Fahrspaß möchte und das alles zu einem annehmbaren Preis, der hat hier sein Auto gefunden.