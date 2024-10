BMW 4er Coupé: Emotion pur

Es gibt viele gute Gründe, die für einen BMW 440 sprechen. Beim BMW 4er Coupé ist es die Mischung, die aus ungestümer Kraft und bequemen Interieur alltagstauglichen Langstreckenkomfort bescheren. Die Neuauflage des Sportwagens ist weiterhin als Coupé erhältlich. Acht Jahre ist es her, als er zum ersten Mal mit zwei Türen vom Band lief. Das Coupe besitzt zwar ein Sportfahrwerk, doch gelang den Entwicklern ein guter Kompromiss zwischen einer sportlichen Härte und Komfort. Die Sitze sind gut ausgeformt, die Geräuschkulisse gut gedämpft, sodass sich der 440 auf dem Boulevard genauso gut bewegen lässt wie auf kurvigen Landstraßen, wo die Kombination aus Fahrwerk und Leistungsentfaltung Appetit auf immer mehr Kurven macht. Auch der tiefe Schwerpunkt wirkt sich positiv aus. Auf den Boulevards lässt sich der 440 promenieren und zieht durch die Niere in der Frontpartie die Blicke auf sich.

Welche Leistungsdaten liefert das BMW 440 Coupé?

Der 3,0-Liter-Sechszylinder steuert reichlich Power bei. Satte Pluspunkte sammelt der BMW 440 beim Fahren. Schon mit dem 326 PS starken Benziner, hat man viel Fahrfreude. Der angenehm ruhig agierende Benziner beschleunigt den Wagen in 5,2 Sekunden auf 100 Stundenkilometer - in der Basismotorisierung wohlgemerkt. Mit 250 km/h Höchstgeschwindigkeit liegen die Leistungsdaten auf recht hohem Niveau für ein Fahrzeug dieser Preis- und Leistungsklasse - Vornehmlich in der Topmotorisierung. Drehmoment wird reichlich geboten: 450 Newtonmeter bei einer maximalen Drehzahl von 1380 U/min. BMW-Fahrer setzen nach wie vor am liebsten auf den Benziner. Je nach Ausstattung und Reifengröße gibt BMW für den Motor einen kombinierten Verbrauch von bis zu 7,7 Litern an.

Ist der Innenraum des BMW 440 Coupé ausgewogen und innovativ?

Fahrtechnisch kann der Bayer sowohl sportlich als auch komfortabel. Die gut gepolsterten Sitze tragen ihren Part dazu bei und verleihen dem BMW 440 Coupé Langstreckenqualitäten. Ansonsten bietet der auf auto.de erhältliche BMW eine unfangreiche sowie zeitgemäße Serienausstattung, die kaum Fahrerwünsche offen lässt. Der BMW hat ein Ladevolumen von 445 Litern. Das Gewicht von 1,83 Tonnen geht für ein Coupé wie dem BMW 440 vollkommen in Ordnung. Der Schalthebel gleitet weich durch die Gassen und sorgt für exakte Wechsel der sechs Gänge. Die beiden oberen sind relativ lang übersetzt und weisen den BMW vor allem als Coupé aus. Die Ausstattungsoptionen umfassen aber auch eine Acht-Stufen-Steptronic-Automatik. In einigen Ausstattungsstufen ist der Wagen nur mit Heckantrieb zu haben. Ratsam ist es, den BMW 440 Coupé mit xDrive-Allrad zu ordern. Auf diese Weise stellt man sicher, dass einem auf fast allen Untergründen und bei jeglichen Witterungsbedingungen optimaler Grip geboten wird.

Wie sieht es mit der Fahrsicherheit beim BMW 4er Coupé aus?

Zu Ihrer Sicherheit durchlaufen alle Neuwagen und Gebrauchtwagen bei auto.de einen fachmännischen Qualitätscheck. Dabei wird sichergestellt, dass die Fahrzeuge ein Alter von acht Jahren nicht überschreiten und einen Kilometerstand von allerhöchstens 150.000 km aufweisen. In der Folge erhält jedes Auto 12 Monate Garantie, die ab dem Kauf beginnt. Beim BMW 4er Coupé sind serienmäßig außerdem folgende Sicherheitssysteme mit an Bord: ABS, ESP und Airbag. Mit dieser Technik gelingt schnelles Anfahren ohne Schlupfverlust genauso gut wie abruptes Abbremsen mit Beibehaltung der Manövrierbarkeit.

Möchten Sie günstig BMW 440 Coupé fahren?

Die besten Angebote finden Sie auf auto.de. Wer heute einen BMW 440 kaufen möchte, kann von dem niedrigen Zinsniveau profitieren, indem er den 440 finanziert. Die Modalitäten von Raten und Anzahlung können nach eigenem Ermessen und der eigenen Finanzdecke angepasst werden. Wer sich eher für ein Leasing interessiert, kann sich bei uns über unsere günstigen Konditionen informieren und fährt schon bald die neuesten Modelle des BMW 4er Coupé. Ein klassischer Barkauf ist natürlich auch möglich.

Günstige Vergleichspreise: Kaufen, leasen oder finanzieren Sie Ihr BMW 440 Coupé

Das BMW 440 Coupé für nur 59.749 €

Unser erstes Angebot des BMW 440 Coupé hat einen Kaufpreis von 59.749 €. Sie sparen 11.050 € bei einem Listenpreis von 70.799 €. Das sind satte 16 % Rabatt. Rate, Laufzeit, Anzahlung und Kilometerleistung können individuell auf Ihr Portemonnaie angepasst werden. Für Sie können wir das BMW 440 Coupé mit 439 € monatlicher Leasingrate anbieten. Die Laufzeit beträgt bei einer Anzahlung von 11.900 € und mit einer jährlichen Fahrleistung von 10.000 Kilometern 48 Monate.

Unser zweites Angebot des BMW 440 Coupé können wir für 49.849 € anpreisen. Unsere Berater unterstützen Sie gerne, ein passendes Angebot zu finden.

Beim BMW 4er Coupé bis zu 1.100 € sparen

Zur Zeit bieten wir den BMW 440 auch für 28.649 € an. Das ist ein Preisnachlass von bis zu 1.100 € gegenüber dem Listenpreis, der bei 29.749 € liegt. Bei 4 % Ersparnis kann man den schicken Bayer sehr günstig erstehen. Wer einen Ratenkauf mittels Finanzierung wünscht, kann von den günstigen Angeboten auf auto.de profitieren. Ein Coupé wie der 440 entpuppt sich bei einer Finanzierung als echtes Schnäppchen, bei dem man nicht lange zögern sollte, da das Angebot schnell vorbei sein kann. Angebote ohne Anzahlung sind auch möglich. Unsere Kundenberater helfen Ihnen gerne weiter. Bei einem Leasing können Sie die Option nutzen, das Leasingfahrzeug käuflich zu erwerben, nachdem der Leasingvertrag ausgelaufen ist. Fragen Sie uns, wir beraten Sie gerne.

Wer sparen will, greift jetzt beim BMW 4er Coupé zu

So viel Komfortwerte werden nur selten in diesem Segment geboten. Neben Komfort und Dynamik kommen aber auch praktische Werte beim BMW 440 Coupé nicht zu kurz. Dank der gestreckten Karosserie und dem ebenfalls gewachsenen Radstand hat das Coupe genügend Platz.