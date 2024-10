Der BMW 650 Gran Coupé ist als Coupé erhältlich.

Als BMW den 650 Gran Coupé vorstellte, konnte nur erahnt werden, welche Erfolgsgeschichte das Modell schreiben würde, als die Baureihe 2012 erstmals die Bühne betrat. Der BMW 650 Gran Coupé: Verfügbar als Coupé.

Durch seine coupéhafte Karosserie wirkt der Innenraum des BMW 650 Gran Coupé großzügig und elegant. Die wichtigsten Instrumente liegen im Blick des Fahrers und die gewählten Materialien machen einen hochwertigen Eindruck. Das Lenkrad ist zudem nicht wie bei vielen anderen Modellen mit Schaltern überfrachtet. Zwischen Fahrer und Copilot steht der heute unvermeidliche Bildschirm, über den sich die wichtigsten Dinge im BMW 650 Gran Coupé regeln lassen.

Perfekt wiederum arbeitet der Motor - in diesem Fall ein Aggregat mit 449 PS. Der Motor schöpft seine Kraft aus 4,4 Litern Hubraum und gewinnt dadurch deutlich an Leistung hinzu. Bei 250 km/h endet der Vortrieb. Beim Sprint von null auf 100 km/h vergehen 4,6 Sekunden. Nicht nur durch die 650 Newtonmeter Drehmoment steht der 6er gut da, sondern auch beim Sound. Der BMW kann gemütlich schnurren, aber auch richtig fauchen, bei den Insassen kommt eine authentische Geräuschkulisse für den spurtstarken Auftritt an. Der reale Verbrauch bleibt mit 8,9 Liter je 100 Kilometer moderat. Der BMW 650 Gran Coupé bringt 2,08 Tonnen auf die Waage. Mit 5,01 Meter ist der 650 Gran Coupé in Sachen Länge Klassenprimus.

Der BMW 650 Gran Coupé sprintet in 4,6 Sekunden von Null auf Einhundert Stundenkilometer

Typisch für den BMW 650 Gran Coupé ist die Ausstattung. Die seit 2012 erhältlichen Modelle glänzen mit Lenkradheizung, Navigationssystem, Servolenkung, Sitzheizung, Sprachsteuerung, Start/Stop-Automatik, USB-Anschluss, Bluetooth, Zentralverriegelung, 2-Zonen-Klimaautomatik, 3-Zonen-Klimaautomatik, Klimaautomatik, Klimaanlage, LED-Scheinwerfer, Tagfahrlicht und Xenon-Scheinwerfer. Das Schalten übernimmt die Acht-Gang-Automatik. Das Coupé wird mit Heckantrieb angeboten. Das Coupé wird wahlweise mit Allradantrieb angeboten. Er kommt bereits in der Basisversion mit dem umfangreichen Sicherheitspaket zu den Kunden. Dazu zählt das ABS und ESP.

