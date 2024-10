Der Kauf eines BMW Wagen lässt keine Wünsche offen

Mit dem 5er landete BMW 2009 einen Volltreffer, der hohe Alltagstauglichkeit und zügiges Vorankommen kombiniert. Der BMW 520 Gran Turismo ist erhältlich als Limousine. Nun rollt der BMW 520 Gran Turismo auch als Limousine durch Deutschland. Denn die klassische Limousinenform erfreut sich hierzulande wieder steigender Nachfrage, auch bei jüngeren Käuferschichten.

In Sachen Pferdestärken werden in der Basismotorisierung 184 PS geboten. In der verfügbaren Topmotorisierung sind bis zu 184 PS Leistung drin. Momentan gibt es den BMW 520 Gran Turismo mit einem 2,0-Liter-Vierzylinder-Benziner. Bei 213 km/h endet der Vortrieb. Der Sprint von 0 auf 100 km/h dauert nur 8,9 Sekunden. 1750 Umdrehungen pro Minute (U/min) leistet das Aggregat, das maximale Drehmoment bei 380 Newtonmetern. Langstrecken werden mit 5,3 Litern Benzin quittiert. Das ist für die Klasse in Ordnung. 2,13 Tonnen beträgt das Leergewicht des 5er. Mit dem 5 Meter langen, gestreckt erscheinenden 520 Gran Turismo haben sich die Außenmaße geändert. Hinter der Kofferraumluke warten von bis zu 440 Liter Stauraum für Lastgut fast jeder Coleur. Der Schein trügt nicht: Im Vergleich zum Vorgänger ist der aktuelle BMW 520 Gran Turismo tatsächlich länger und breiter, dabei aber auch etwas flacher geworden.

Überzeugend ist auch die Serienausstattung des BMW 520 Gran Turismo. Es gehören unter anderem Lenkradheizung, Multifunktionslenkrad, Sitzheizung und 2-Zonen-Klimaautomatik zum Serienumfang. Ein Sahnestück im 520 Gran Turismo ist die Acht-Gang-Automatik. Die Limousine wird mit Heckantrieb angeboten. ABS und Airbag sind beim BMW 520 Gran Turismo vorhanden.

