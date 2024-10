BMW 740 Limousine: Schöner sprinten

Durch das gut abgestimmte Fahrwerk, die direkte Lenkung und den beherzten Antrieb bietet die BMW 740 Limousine viel Komfort zum günstigen Preis. Das gilt sowohl für Neuwagen als auch für die hochwertigen Gebrauchtwagen und Jahreswagen. Die Limousine weiß durch ihr Zusammenspiel aus Leistung, Ausstattung und Verarbeitung zu überzeugen. Seit Produktionsbeginn im Jahr 2008 läuft das Modell in zahlreichen Ausstattungen vom Band, die kontinuierlich erweitert wurden. Als gefragten Kandidaten bezeichnet BMW den 740. Die Limousine ist noch etwas viel wichtigeres: ein entscheidendes Modell der Marke - ein Vollblut-BMW schlechthin, mit dem Anspruch, erfolgreich seine Kunden zu finden und von seinen Qualitäten zu überzeugen – was ihm fraglos gelingt. Deshalb haben sich die Entwickler viel Mühe gegeben, um den Erwartungen der Kundschaft zu entsprechen und gleichzeitig den Sprung in die Zukunft zu schaffen, die vor allem digital sein wird. Von außen ist der BMW geprägt von einer markanten, aber nicht zu aufdringlichen Form, die die Blicke auf sich zieht: Scheinwefer und Kühlergrill sind stylish geformt, die Heckpartie präsentiert sich gar im sportlichen Look: Die Heckleuchten überzeugen mit modener Licht-Technik.

Wieviel Technik bietet die BMW 740 Limousine?

Der 3,0-Liter-Sechszylinder steuert genügend Power bei. Das Modell bietet bis zu 326 PS unter der Motorhaube und in der Grundmotorisierung geht der BMW 740 immerhin schon mit 306 PS an den Start. Der agile und drehfreudige Motor lässt den 740 in 5,4 Sekunden aus dem Stand auf 100 km/h sprinten. Die Spitze liegt mit 250 km/h Höchstgeschwindigkeit im flotten Bereich. Allerdings ist das der Wert der Topmotorisierung. Hinzu kommen mindestens 450 Nm Drehmoment, die ab einer Drehzahl von nur1300 U/min zur Verfügung stehen. Wer höher geht, kann bei den stärkeren Aggregaten des Herstellers bis zu 630 Newtonmeter haben. Den Normwert von maximal 7,9 Litern Benzin überschreitet er auf 100 Kilometern praktisch kaum – auch wenn man etwas flotter unterwegs ist. Es bleibt also offenbar auch beim neuen Messverfahren dabei, dass Sechszylinder per se besser abschneiden, obwohl sie in der Praxis durch die höheren Drehzahlen ihren Vorteil geringfügig verspielen.

Welche Ausstattung besitzt die BMW 740 Limousine?

Die Verarbeitung der BMW 740 Limousine bewegt sich auf hohem Niveau und kann sich mit vergleichbaren Fahrzeugen des Segments messen. Die vielseitige Serienausstattung gepaart mit hohem Fahrkomfort dank ergonomischer Sitze macht den Innenraum des BMW zu einem Ort, an dem man gerne und viel Zeit verbringen kann. Die Platzverhältnisse des Viertürers sind gut. Auch der Kofferraum ist mit 500 Litern ausreichend groß. Einparkhilfen erweisen sich bei den Abmessungen der 5,22 Meter langen Limousine als durchaus nützliche Assistenzsysteme. Auf der Straße zeigt sich der Motor drehfreudig und macht den 2,13 Tonnen schweren Münchner durchaus flott. Die Ausstattungsoptionen umfassen eine Sechs-Stufen-Steptronic-Automatik. Eine Handschaltung ist für den BMW nicht erhältlich. BMW schwört beim 740 auf den Heckantrieb. Es sind auch andere Antriebsarten für den 740 verfügbar. Ratsam ist es, den BMW 740 Limousine mit xDrive-Allrad zu ordern. Auf diese Weise stellt man sicher, dass einem auf fast allen Untergründen und bei jeglichen Witterungsbedingungen optimaler Grip geboten wird. Das ist aber auch nicht überraschend, da besonders bei edlen Limousinen zunehmend Allrad von den Kunden verlangt wird.

Nimmt man im BMW 740 Limousine sicher am Straßenverkehr teil?

Mit einer maximalen Laufleistung von höchstens 150.000 km und einem Fahrzeugalter von maximal acht Jahren verkauft auto.de nur Kraftfahrzeuge, die alle relevanten Safety-Features inklusive ABS und ESP sowie Airbag innehaben. Gleiches gilt für den BMW 740 Limousine als Neuwagen oder Gebrauchtwagen. Die elektronischen Assistenzsysteme um ABS und ESP halten Sie auch bei brenzligen Situationen im Straßenverkehr sicher auf der Bahn. Vor dem Verkauf über auto.de wird jedes Fahrzeug zusätzlich einer fachmännischen Qualitätskontrolle unterzogen, um die Sicherheit unserer Kunden und neuen Autobesitzer zu gewährleisten.

Wo kann man den BMW 740 Limousine günstig kaufen?

In Sachen Finanzierung arbeitet auto.de mit zuverlässigen und etablierten Partnern zusammen. Unsere Kunden profitieren von flexiblen Laufzeiten und individuell festlegbaren Anzahlungsbeträgen. Auch bieten wir einen niedrigen Zinssatz. Die Monatsraten von einem Finanzierungs- oder Leasingkredit sind bei auto.de oftmals günstiger als bei einer gewöhnlichen Hausbank. Wenn nicht genügend Barkapital vorhanden ist, können sich unsere Kunden auch für eine Ratenfinanzierung entscheiden - bei Bedarf sogar ohne Anzahlung.

Vergleichsangebote für die BMW 740 Limousine: Von Barkauf über Leasing bis zu Finanzierung

Die BMW 740 Limousine für nur 101.449 €

Wer sich für die BMW 740 Limousine entscheidet, kann bei uns ein echtes Schnäppchen machen. Mit einem Kaufpreis von nur 101.449 € spart man 17.360 € gegenüber dem Listenpreis, der bei 118.809 € liegt. Das ist ein Rabatt von 15 %. Darüber hinaus vermitteln wir auch Top-Finanzierungsangebote. Außerdem kann man sich bei uns über ein günstiges Leasing informieren. Für den 740 können wir folgendes Angebot machen: Bei einer Anzahlung von 20.200 €, einer Rate von 1.075 € monatlich und einer Laufzeit von 48 Monaten sowie einer Kilometerlaufleistung von 10.000 Kilometern ist die Limousine günstig bei uns zu haben. Unsere Berater freuen sich auf Ihren Anruf.

Alternativangebot für den BMW 740: 102.749 €

Unser zweites Kaufangebot der BMW 740 Limousine können wir für 102.749 € unterbreiten. Der Rabatt beträgt somit 19.813 € gegenüber dem üblichen Marktpreis von 122.562 €. Das ist ein Preisnachlass von stolzen 16 %. Ein Leasing ist für dieses BMW-Angebot auch möglich. Unsere Berater unterstützen Sie gerne, um ein passendes Angebot zu finden. Wer Leasing-Angebote sucht, der kann die 740 Limousine für 1.072 € im Monat leasen. Bei einer Anzahlung von 20.500 € und einer jährlichen Fahrleistung von 10.000 Kilometern beträgt die Laufzeit 48 Monate.

Beim BMW 740 Limousine bis zu 24.466 € sparen

Diese BMW 740 Limousine ist auch als günstiges Angebot zu haben und zwar für gerade mal 103.949 €. Man spart beachtliche 24.466 € zum regulären Marktpreis. Das ist ein stolzer Rabatt von immerhin 19 %. Zusätzlich können wir für den Wagen auch eine günstige Leasingrate von 1.053 € pro Monat anbieten, mit einer Laufzeit von 48 Monaten. Die Anzahlung würde bei 20.700 € liegen, die Kilometerleistung bei 10.000 Kilometern. Auf Wunsch können wir außerdem andere Top-Leasingangebote zusammenstellen. Angebote ohne Anzahlung sind ebenfalls möglich. Auch eine Finanzierung stellt für viele Kunden - neben Barkauf oder Leasing - eine attraktive Option dar. Teilweise haben wir sogar faire Finanzierungsangebote ohne Anzahlung. Unsere Berater helfen Ihnen bei der Suche gerne weiter, um das passende Angebot zu finden.

Jetzt unschlagbar günstig BMW 740 Limousine fahren!

Die BMW 740 Limousine wirkt immer noch frisch und modern. Das Interieur gefällt ebenso wie das Infotainment, welches alle klassentypischen Ansprüche erfüllt. Das Angebot an Motoren bietet jedem Fahrertyp ein freudiges Fahrerlebnis. Das Ausstattungskonzept lässt den Einstiegspreis zweifelsohne vertretbar erscheinen. Zusammen mit den empfehlenswerten Paketen klettert der Preis aber auch nicht über einen Betrag, der nicht mehr gerechtfertigt wäre, zumal wir den 740 zu sehr günstigen Konditionen anbieten: als Leasing, Barkauf oder Finanzierung.