Der Mini ONE Cabrio bringt einen gekonnt vorwärts

Durch das gut abgestimmte Fahrwerk, die direkte Lenkung und den kräftigen Antrieb bietet der Mini ONE Cabrio* viel Fahrspaß zum angemessenen Preis. Zuerst fällt bei dem *Cabrio das gefällige Äußere auf. Ein bisschen Extravaganz darf nicht fehlen und trotz der Markenidentität ist der ONE Cabrio ein eigenständiges Automobil mit individuellem Charakter. Den Mitbewerbern kann der Mini durchaus Paroli bieten. Dazu zählen neben den hochwertigen und preiswerten Ausstattungspaketen auch die akzeptablen Betriebskosten. Die Baureihe wird seit 2004 gebaut. Der Auftrag für das Design-Team des Mini ONE Cabrio ist selbstbewusst und unmissverständlich: das schönste offene Auto der Welt gestalten. Mini ist der Herausforderung souvän entgegen getreten, denn kaum ein Cabrio wirkt sowohl mit offenem als auch mit geschlossenem Dach so stylish und elegant. Vor allem bei geschlossenem Dach tragen Kanten und Unebenheiten zu einem manchmal etwas unkultivierten Eindruck bei, nicht so beim Mini ONE Cabrio, dessen Form aus jedem Winkel wie aus einem Guss wirkt.

Wie kommen die sportlichen Fahrleistungen bei dem Mini ONE Cabrio zustande?

Ein Vierzylinder treibt den Mini an - zumindest in der leistungsstärksten Variante. Immerhin bis zu 90 PS liefert der Verbrenner als maximale Systemleistung ab. Die 11,8 Sekunden, die dabei auf dem Papier von 0 km/h auf Tempo 100 braucht, sind zwar nicht unbedingt berühmt, aber gefühlt reicht die Power völlig aus - vor allem im Stadt- und Landverkehr. Minimal braucht man mit dem ONE Cabrio nur 11,8 Sekunden, um die 100er-Marke zu knacken. Die Spitze liegt mit 175 km/h Höchstgeschwindigkeit im flotten Bereich. Allerdings ist das der Wert der Topmotorisierung. Hinzu kommen mindestens 140 Nm Drehmoment ab einer Drehzahl von 3000 U/min Und der Verbrauch? Ungläubig muss man sich die Augen reiben, als der Bordcomputer 7,2 Liter Benzin pro 100 Kilometer anzeigt.

Liefert der Mini ONE Cabrio genügend Funktionalität im Alltag?

Auto-Liebhaber aufgepasst: Gegenüber der üblichen Konkurrenz will sich der Zweitürer auch mit einer umfangreichen Ausstattung absetzen. So hat diese Variante zum Beispiel Bluetooth-Schnittstelle, USB-Anschluss, Sitzheizung und Zentralverriegelung serienmäßig mit an Bord. Mit seinem angemessenen Basispreis gehört der Mini ONE Cabrio ausstattungsmäßig definitiv zu den preislich attraktiven Angeboten. Der Kofferraum schluckt bei voller Bestuhlung 120 Liter - ein ordentlicher Wert für 3,66 Meter Fahrzeuglänge. Mit umgeklappter Rückbank sind es 605 Liter Stauraum. Das Gewicht von 1,93 Tonnen geht für ein Cabrio wie dem Mini ONE Cabrio vollkommen in Ordnung. Wenn verfügbar, überträgt der ONE Cabrio seine Kraft über ein Fünf-Gang-Getriebe auf die Straße. Zusätzlich gibt es neben der Handschaltung eine Automatik. Wer selten abseits befestigter Straßen unterwegs ist und für alltägliche Einsatzzwecke auf vier angetriebene Räder verzichten kann, der kommt gut und gerne mit dem Frontantrieb des ONE Cabrio aus.

Wie hoch ist der Sicherheitsstandard des Mini ONE Cabrio?

Zu Ihrer Sicherheit durchlaufen alle Neuwagen und Gebrauchtwagen bei auto.de einen fachmännischen Qualitätscheck. Dabei wird sichergestellt, dass die Fahrzeuge ein Alter von acht Jahren nicht überschreiten und einen Kilometerstand von allerhöchstens 150.000 km aufweisen. In der Folge erhält jedes Auto 12 Monate Garantie, die ab dem Kauf beginnt. Beim Mini ONE Cabrio sind serienmäßig außerdem folgende Sicherheitssysteme mit an Bord: ABS, ESP und Airbag. Mit dieser Technik gelingt schnelles Anfahren ohne Schlupfverlust genauso gut wie abruptes Abbremsen mit Beibehaltung der Manövrierbarkeit.

Möchten Sie günstig Mini ONE Cabrio fahren?

In Sachen Finanzierung arbeitet auto.de mit zuverlässigen und etablierten Partnern zusammen. Unsere Kunden profitieren von flexiblen Laufzeiten und individuell festlegbaren Anzahlungsbeträgen. Auch bieten wir einen niedrigen Zinssatz. Die Monatsraten von einem Finanzierungs- oder Leasingkredit sind bei uns oftmals günstiger als bei einer gewöhnlichen Hausbank. Wenn nicht genügend Barkapital vorhanden ist, können sich unsere Kunden auch für eine Ratenfinanzierung entscheiden - bei Bedarf sogar ohne Anzahlung.

Wer sich für den Mini ONE Cabrio entscheidet, kann bei uns ein echtes Schnäppchen machen. Darüber hinaus vermitteln wir auch Top-Finanzierungsangebote. Außerdem kann man sich bei uns über ein günstiges Leasing informieren. Unsere Berater freuen sich auf Ihren Anruf.

Jetzt unschlagbar günstig Mini ONE Cabrio fahren!

Wer eine Finanzierung oder ein Leasing sucht, profitiert von unseren günstigen Angeboten. Beim ONE Cabrio kann man einmachen. Wir helfen Ihnen gerne dabei, ein passendes Angebot zu finden. Neben Finanzierung und Barkauf ist dieses Angebot auch als günstigesverfügbar. Stellenweise kann ein Leasing lohnender sein als eine Finanzierung, besonders dann, wenn man die Option hat, den Mini ONE Cabrio zu erstehen, wenn der Leasingvertrag endet. Informieren Sie sich dazu ganz unverbindlich bei unseren Beratern. Wer einen Ratenkauf mittelssucht, kann von den günstigen Angeboten aufprofitieren. Ein Cabrio wie der ONE Cabrio entpuppt sich bei einer Finanzierung als echtes, bei dem man nicht lange fackeln sollte, da das Angebot schnell abgelaufen sein kann. Angebote ohne Anzahlung sind auch möglich. Unsere Kundenberater helfen Ihnen gerne weiter. Bei einem Leasing können Sie die Option nutzen, das Leasingfahrzeug käuflich zu erwerben, nachdem der Leasingvertrag ausgelaufen ist. Fragen Sie uns, wir beraten Sie gerne.

Der Mini ONE Cabrio wirkt weiterhin frisch und modern. Das Interieur gefällt ebenso wie das Infotainment, das alle klassentypischen Ansprüche einhält. Das Angebot an Motoren bietet jedem Fahrertyp ein freudiges Fahrerlebnis. Das Ausstattungskonzept lässt den Einstiegspreis zweifelsohne vertretbar erscheinen. Zusammen mit den empfehlenswerten Paketen klettert der Preis aber auch nicht über einen Betrag, der nicht mehr gerechtfertigt wäre, zumal wir den ONE Cabrio zu sehr günstigen Konditionen anbieten: als Barkauf und via Finanzierung sowie als Leasing.