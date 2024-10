Mini - Klein, flink und fein

Welche sind die besten Mini Modelle?

Welche Mini Modelle gibt es?

Mini Kleinwagen und kompakte Modelle

Mini SUVs und Kombis

Mini Coupés und Cabriolets

Gibt es Mini Elektroautos?

Mini bar kaufen, finanzieren, leasen oder im Abo?

Welche Vorteile bieten Mini Tageszulassungen und Jahreswagen?

Wo kann man einen Mini günstig kaufen?

Die englische und dem BMW-Konzern zugehörige Marke Mini begeistert viele Menschen, und das seit vielen Jahrzehnten. Berühmtheit erlangten die kleinen Autos von der Insel durch die filmische Vertretung in den. Heute erfreuen sie ihre Besitzer weiterhin durch einen kleinen Formfaktor und das knuffig-zeitlose Außendesign mit stets runden Frontscheinwerfern sowie höchste Wendigkeit. Wir haben eine Vielzahl neuer und gebrauchter Mini Modelle zu garantiert günstigen Preisen im Angebot. Alle Autos bei uns wurden vor höchstens acht Jahren zugelassen und besitzen eine maximale Laufleistung von 150.000 km sowie mindestens sechs Monate TÜV. Der Autokauf bei uns gestaltet sich damit besonders einfach und sicher.Für verschiedene Fahrertypen bieten die Briten verschiedene Fahrzeugtypen an: zum Beispielwie den Mini ONE und kompaktewie den Mini Countryman oder geräumigewie den Mini Clubman, aber auchwie den Mini Cooper SE. Im Folgenden haben wir die unterschiedlichen Fahrzeugklassen und ihre Modelle der Marke aufgegliedert. Eines haben sie gemeinsam: Bei uns finden Sie für alle Mini Modelle attraktive Angebote, sowohl für neue als auch für gebrauchte Fahrzeuge.Die Klassiker unter densind und bleiben Mini Cooper und Mini ONE . Beide sind entweder als 3-Türer oder 5-Türer erhältlich und stehen stellvertretend für die Stärken aller Mini-Modelle: kompakter Formfaktor, großzügiges Raumgefühl, flinkes Fahrverhalten und. Am besten können sie ihre Qualitäten in den Großstädten unserer Republik unter Beweis stellen, denn dank ihrer winzigen Größe ist kaum ein Parkplatz oder Parkhaus zu klein für die beiden Briten. Erkunden und vergleichen Sie auf auto.de die vielen und günstigen Mini Cooper Preise für Modelle wie den Mini ONE Blackyard und Mini Cooper S oder den leistungsstarken Mini Cooper Works. Wir erstellen Ihnen gerne ein persönliches Angebot mit der gewünschten Bezahlmethode.Der Mini Countryman eignet sich sowohl ideal alsals auch für Ausflüge in leichtes Gelände. Der All4 Allradantrieb des Mini SUVs sorgt stets für optimalen Grip und macht den Countryman zum echten Allrounder. Mit fünf Sitzplätzen und bis zu 1.390 Liter Kofferraumvolumen bietet er außerdem ausreichend Platz. Auf auto.de finden Sie faire Preise für den Mini Cooper Countryman und Mini ONE Countryman . Weniger Offroad-Qualitäten, aber mindestens genauso viel Platz finden Fahrer und Mitfahrer im Mini Clubman vor. Der Mini Kombi kann, wie die gesamte Mini Modellfamilie, mit einem liebevoll gestalteten und intuitiv bedienbaren Innenraum punkten. Lassen Sie sich jetzt ein attraktives Angebot für einen Mini Cooper Clubman oder Mini ONE Clubman von uns zukommen.Mit dem Mini Cooper Paceman gibt es sogar einfür alle Freunde und Fans von zweitürigen Kleinwagen. Ein einzigartiges Heckdesign sowie die für Mini typische, sportliche Fahrweise machen den Paceman zu einem echten Sport-Coupé. Wer bei hohen Temperaturen gerne mit geöffnetem Verdeck unterwegs ist, dem können wir wärmstens das hübsche Mini Cabrio empfehlen. Sichern Sie sich jetzt einen günstigen Preis für ein Mini ONE Cabrio oder Mini Cooper S Cabrio - am schnellsten und einfachsten auf auto.de.Der auf Basis des BMW i3 konzipierte Mini Cooper SE ist das erste, waschechte. Der Mini Electric kommt mit einer Akkuladung bis zu 234 km weit - eine große Reichweite für seine kleine Größe. Außerdem bieten die Briten mit dem Mini Cooper SE Countryman All4 einen Plug-in-Hybrid an. Der Mini Hybrid kann mit E-Kennzeichen plus Steuervergünstigungen angemeldet und besonders verbrauchsarm bewegt werden.Sie möchten einen Mini kaufen und bevorzugen eine bestimmte? Bei uns können Sie Ihr neues Auto sowohl alsoderals auchoder imerwerben. Am besten suchen Sie sich Ihren favorisierten Mini aus unserem Fahrzeugbestand aus und lassen sich einmit Ihrer gewünschten Bezahlart zukommen.Der Duft einesverfliegt schnell und mit ihm eventuell auch die, wenn der erste, gravierende Wertverlust einsetzt. Aus diesem Grund empfehlen wir unseren Kunden neuwertige Fahrzeuge wie Mini Tageszulassungen oder Jahreswagen. Sie bieten viele Vorteile gegenüber Neuwagen.erreichen höchstens ein, besitzen eineund befinden sich somit noch. Den ersten, großen Wertverlust hat ein Jahreswagen schon hinter sich, weshalb Sie diesen ohne Bedenken erwerben können. Jahreswagen kommen manchmal auch aus dem Besitz von Mini Mitarbeitern, die dieses Fahrzeug mit sehr guter Ausstattung zu Mitarbeiterkonditionen günstig erworben haben und bereits nach einem Jahr gegen ein neueres Modell austauschen. Sie haben folglich beste Chancen an einenundMini Jahreswagen zu einemzu kommen. Am besten und einfachsten können Sie bei uns Ihren Mini kaufen.stammen in der Regel aus dem Erstbesitz von einem Mini Autohaus. Oftmals werden diese Fahrzeuge nur für einen Tag vom Mini Händler zugelassen, umseitens des Herstellers einfordern zu können und bleiben neuwertig. Für Sie eröffnet sich dadurch die Möglichkeit ein echtes Schnäppchen zu ergattern, denn Jahreswagen werden auf dem Papier nicht mehr als Neuwagen geführt und damit weitaus günstiger gehandelt. Suchen Sie sich jetzt den passenden Mini als Tageszulassung aus unserem großen Fahrzeugportfolio und lassen Sie sich einzukommen.Am besten auf. Der Kauf von Neuwagen und Gebrauchtwagen auf auto.de gestaltet sich nicht nur außerordentlich, sondern ebenfalls sicher und unschlagbar. Unsere online verfügbaren Autos können Sie direkt einsehen und vergleichen. Alle neuen und gebrauchten Mini wurden einemunterzogen, sind stetsund besitzen. Wer möchte, kann bei uns einen Mini kaufen und diesen direkt- auto.de macht es möglich. Interessenten auf unserer Seite steht beim Autokauf von Anfang bis Ende ein Fahrzeug-Profi mit Rat und Tat zur Seite: Wir erstellen Ihnen ein persönliches Angebot undbei Bedarf auch dienach dem Kauf. Schreiben oder rufen Sie uns bei Fragen jederzeit an - wir helfen Ihnen gerne weiter!