Mini Cooper Limousine: Schicke Schale mit modernem Technik-Kern

Bei Mini geht es spannend zu, denn nun rollt die Limousine Mini Cooper als Benziner an den Start. Und siehe da, aufgrund seiner starken Leistung von satten 122 PS schwebt die 1,91 Tonnen Limousine souverän wie ein Gleiter über die Küstenstraße. Fünfzehn Jahre ist es her, als er zum ersten Mal mit drei Türen vom Band lief. Als gefragten Kandidaten bezeichnet Mini den Cooper. Die Limousine ist noch etwas viel wichtigeres: ein entscheidendes Modell der Marke - ein Vollblut-Mini schlechthin, mit dem Anspruch, erfolgreich seine Kunden zu finden und von seinen Qualitäten zu überzeugen – was ihm keine Mühe machen wird. Deshalb haben sich die Entwickler viel Mühe gegeben, um den Erwartungen der Kundschaft zu entsprechen und gleichzeitig den Sprung in die Zukunft zu schaffen, die vor allem digital sein wird. Von außen ist der Mini geprägt von einer markanten, aber nicht zu aufdringlichen Form, die die Blicke auf sich zieht: Scheinwefer und Kühlergrill sind stylish geformt, die Heckpartie präsentiert sich gar im sportlichen Look: Die Heckleuchten überzeugen mit modener Licht-Technik.

Bietet die Mini Cooper Limousine gute Fahrleistungen?

Die größten Neuerungen finden sich jedoch unter der Motorhaube. Wie bisher startet der Cooper mit einem 1,6-Liter-Motor. Als Einstiegsmodell bietet der Hersteller 120 PS an. Das Modell liefert aber bis zu 122 PS in der Topmotorisierung. Der agile und drehfreudige Motor lässt den Cooper in 9,1 Sekunden aus dem Stand auf 100 km/h sprinten. Seine Höchstgeschwindigkeit erreicht er bei 203 Stundenkilometern in der vollausgestatteten Version. Hinzu kommen mindestens 160 Newtonmeter in der Drehmomentspitze bei einer maximalen Drehzahl von 4250 U/min. Limousinen-Fahrer setzen nach wie vor am liebsten auf den Benziner. Je nach Ausstattung und Reifengröße gibt Mini für den Verbrenner einen kombinierten Verbrauch von bis zu 6,7 Litern an.

Wie groß ist der Wohlfühlfaktor im Mini Cooper Limousine?

Mit Klimaanlage beziehungsweise Klimaautomatik, Start/Stop-Automatik sowie Navigationssystem bietet die Mini Cooper Limousine zusätzlich weitere Annehmlichkeiten. Das Infotainmentsystem ist innovativ sowie klassengerecht und der Sound, je nach Motorisierung, charakteristisch. Die Platzverhältnisse im Cooper sind gut. Auch der Kofferraum ist mit 160 Litern ausreichend groß. Bei umgeklappter Rückbank hat man 680 Liter zur Verfügnung. Einparkhilfen erweisen sich bei den Abmessungen der 3,72 Meter langen Limousine als durchaus nützliche Assistenzsysteme. Das Gewicht von 1,91 Tonnen geht für eine Limousine wie dem Mini Cooper vollkommen in Ordnung. Die zur Wahl stehenden Motoren übertragen ihre Kraft wahlweise über eine knackig-kurze Sechsgang-Schaltung auf die Antriebswelle. Wer wünscht, kann auf ein Automatikgetriebe ausweichen. Der Mini erfreut außerdem mit einer Sechs-Stufen-Automatik, der das Aufheulen des Motors, das bei anderen Vertretern mit dieser Antriebsart stört, fremd ist. Serienmäßig wird er nur mit Frontantrieb angeboten.

Wie hoch ist der Sicherheitsstandard des Mini Cooper Limousine?

Bei auto.de finden Sie ausschließlich sichere Automobile, ganz egal, ob Neuwagen oder Gebrauchtwagen - alle Autos bei uns durchlaufen einen fachmännischen Qualitätscheck bevor sie in unser großes, aus über 130.000 Fahrzeugen bestehendes Sortiment übernommen werden. Ein KFZ auf auto.de hat immer eine Laufleistung von 150.000 km oder weniger und überschreitet niemals ein Fahrzeugalter von acht Jahren. Der Mini Cooper Limousine macht da keine Ausnahme und besticht durch seine umfangreiche, serienmäßige Sicherheitsausstattung inklusive ABS und ESP sowie Airbag. Die elektronischen Helferlein unterstützen Sie beim Anfahren und gewährleisten genügend Schlupf. Bei einer Notbremsung sorgen sie außerdem dafür, dass Sie Ihr Fahrzeug weiterhin in eine andere Richtung steuern und kontrollieren können, auch wenn der Fuß auf der Bremse steht.

Wo gibt es hohe Rabatte für die Mini Cooper Limousine?

Bei uns auf auto.de finden Sie faire Preise für Ihr Traumauto. Wählen Sie ihre bevorzugte Zahlungsart aus. Sie haben die Möglichkeit Ihren neuen Mini bar zu kaufen, zu leasen oder zu finanzieren. Bei Leasing oder Finanzierung können wir die Konditionen wie Rate und Anzahlung individuell auf ihre Bedürfnisse anpassen. Wir beraten Sie gerne zu den Details.

Günstige Vergleichspreise: Kaufen, leasen oder finanzieren Sie Ihre Mini Cooper Limousine

Die Mini Cooper Limousine für nur 34.889 €

Wer sich für die Mini Cooper Limousine entscheidet, kann bei uns ein echtes Schnäppchen machen. Mit einem Kaufpreis von nur 34.889 € spart man 8.200 € gegenüber dem Listenpreis, der bei 43.089 € liegt. Das ist ein Preisnachlass von 19 %. Darüber hinaus vermitteln wir auch Top-Finanzierungsangebote. Außerdem kann man sich bei uns über ein günstiges Leasing informieren. Für den Cooper können wir folgendes Angebot machen: Bei einer Anzahlung von 6.900 €, einer Rate von 371 € monatlich und einer Laufzeit von 48 Monaten sowie einer Kilometerlaufleistung von 10.000 Kilometern ist die Limousine günstig bei uns zu haben. Unsere Berater freuen sich auf Ihren Anruf.

Alternativangebot der Mini Cooper Limousine für 21.149 €

Unser zweites Angebot der Mini Cooper Limousine können wir für 21.149 € anpreisen. Das ist ein Preisnachlass von 800 € zum Marktpreis von 21.949 €. Das ist ein Rabatt von ganzen 4 %. Ein Leasing für den Mini ist auch möglich. Unsere Berater unterstützen Sie gerne, ein passendes Angebot zu finden.

Beim Mini Cooper Limousine bis zu 700 € sparen

Diese Mini Cooper Limousine ist auch als günstiges Angebot zu haben und zwar für gerade mal 17.249 €. Man spart beachtliche 700 € zum normalen Listenpreis. Das ist ein stolzer Rabatt von immerhin 4 %. Auf Wunsch können wir außerdem andere Top-Leasingangebote zusammenstellen. Angebote ohne Anzahlung sind ebenfalls möglich. Auch eine Finanzierung stellt für viele Kunden - neben Barkauf oder Leasing - eine attraktive Option dar. Teilweise haben wir sogar faire Finanzierungsangebote ohne Anzahlung. Unsere Berater helfen Ihnen bei der Suche gerne weiter, um das passende Angebot zu finden.

Schnell Rabatte sichern beim Mini Cooper Limousine

Als flotte Fahrmaschine kann der Mini im Konkurrenzfeld mithalten. Ebenfalls gut sind Verarbeitung und Materialien sowie das digitale Innenleben.