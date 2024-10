Der Mini One D Clubman überzeugt auf ganzer Linie

Bereits das Design des Mini One D Clubman betont seine Klasse. Die Frontpartie wird durch den klassischen Kühlergrill und die markanten Scheinwerfer hervorgehoben. Der Mini One D Clubman ist erhältlich als Kombi. Das Gefühl, gut aufgehoben zu sein, wohnt besonders dem Kombi inne, obwohl sie sich im Charakter deutlich von einander abheben. Der Kombi reiht sich ein bei den gelungenen Mini One D Clubman mit dynamischer Gestaltung. Die Front mit den schmalen und in die Seite hineinreichenden Scheinwerfern ist bei allen Varianten gleich. Der Überhang hinten für den Gepäckraum ist gerade so lang, wie die Ausgewogenheit der Karosserie es erlaubt. So entstehen maximal 1250 Liter Laderaum, dessen Ausgestaltung erstaunlich flexibel ist.

116 PS sollen in Kombination mit dem sportlichen Fahrwerk für gute Performance sorgen. In dieser Variante ist der Mini mit einem 116 PS starken 1,6-Liter-Vierzylinder-Diesel verfügbar. Die Spitze liegt bei 192 km/h. 11,4 Sekunden dauert der Spurt auf Tempo 100. Die Maximalleistung steht bei 1750 U/min an, das maximale Drehmoment von 270 Nm sorgt für Drehfreude. Der Antrieb ist auf der Höhe der Zeit, was zu folgenden Verbrauchswerten führt: Ganze 3,9 Litern Sprit pro 100 Kilometer genehmigt sich dieser Mini. Die Kohlendioxidemissionen liegen demnach bei 103 Gramm pro Kilometer. 1,8 Tonnen beträgt das Leergewicht Clubman Serie. 260 Liter Ladevermögen ist im Kofferraum vorhanden. Der Mini hat eine Länge von 4,25 Meter.

Der Mini One D Clubman ist mit Frontantrieb zu haben

Bequeme Sitze sowie eine gut lesbare Instrumententafel verzieren das Interieur des Mini One D Clubman. Ebenso Multifunktionslenkrad, Navigationssystem, Servolenkung, Sitzheizung, Sprachsteuerung, Start/Stop-Automatik, USB-Anschluss, Bluetooth, Zentralverriegelung, Klimaautomatik, Klimaanlage, Nebelscheinwerfer, LED-Scheinwerfer, Tagfahrlicht und Bi-Xenon-Scheinwerfer machen den Kombi zu einem attraktiven Kaufangebot. Serienmäßig sind die Motoren mit einer Sechs-Gang-Handschaltung kombiniert. Einen dicken Anteil am positiven Gesamteindruck kann dabei das Sechs-Gang-Automatikgetriebe für sich generieren. Der Mini One D Clubman verfügt über ein Frontantrieb.. Standardmäßig gibt es für den One D Clubman ABS, ESP und Traktionskontrolle.

