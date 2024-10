Jeep Grand Cherokee: Alles auf Leistung getrimmt

Bequemes Ein- und Aussteigen sowie gute Rundumsicht: Das sind die beiden Hauptkriterien, auf die Kunden beim Kauf eines Jeep Grand Cherokee Wert legen. Dass man angenehm sitzt, die Einkäufe leicht über die Ladekante hieven kann, die Bedienung selbsterklärend ist und alle Insassen gut Platz haben, sind weitere Bedingungen. Nicht zuletzt deshalb erfreut sich das SUV hierzulande immer größerer Beliebtheit. Eine fast untergeordnete Rolle spielen dabei Leistungsstärke, Optik oder die Ausstattung mit Infotainmentsystem. Die kontinuierliche Modellpflege seitens der Hersteller sorgt dafür, dass man im Gespräch bleibt. Der Jeep Grand Cherokee, stylischer Offroader im SUV-Stall bei Jeep, ist eine Baureihe, die sich seit elf Jahren auf dem deutschen Markt zuhause fühlt und seit dem Debüt 2010 dank kontinuierlicher Innovationen immer noch frisch wirkt. Bei der Einführung vor elf Jahren war der Grand Cherokee ohne Frage ein Zugewinn im Segment der SUVs. Der Jeep Grand Cherokee verbindet Fahrspaß mit Design und Komfort mit einem Qualitätsniveau, was bei unseren Kunden sehr gesucht ist. Das agile Fahrwerk dieses Jeep Grand Cherokee bietet einen Allrad-Antrieb und eine beeindruckende Fahrdynamik. Beim Jeep Grand Cherokee handelt es sich um einen Vertreter, der seit geraumer Zeit zurecht seine Marktposition behaupten kann, da er sehr beliebt ist. Bei diesem SUV scheint alles zu stimmen.

Was sind die technischen Daten des Jeep Grand Cherokee?

Ein 6,4-Liter-Achtzylinder treibt den Jeep an - zumindest in der leistungsstärksten Variante. In der Basisversion sind aber auch schon 3,0 Liter Hubraum und Sechszylinder mit an Bord. Immerhin bis zu 468 PS liefert der Verbrenner als maximale Systemleistung ab. Bei der Grundausstatttung stehen dem Fahrer aber immerhin schon 190 PS zur Verfügung. Ein ordenlticher Wert für einen Jeep. Der agile und drehfreudige Motor lässt den Grand Cherokee in 10,2 beziehungsweise 5 Sekunden auf 100 km/h sprinten. Mit 257 km/h Höchstgeschwindigkeit liegen die Leistungsdaten auf recht hohem Niveau für ein Fahrzeug dieser Preis- und Leistungsklasse - Vornehmlich in der Topmotorisierung. Beim Basismotor erreicht das Jeep-SUV aber immerhin schon 190 km/h. Der Motor hat 347 Newtonmeter Drehmoment. Das ergibt ein maximales Drehmoment von 1600 U/min in der Basismotorisierung. In der Topmotorisierung steigt es dann schon auf kräftige 624 Newtonmeter Drehmoment an. Die guten Fahrleistungen korrespondieren dabei keineswegs mit einem hohen Benzin-Verbrauch. Aber mit mindestens 7 Litern Benzin muss man schon rechnen, zumindest beim kleinsten Benziner. Beim leistungsstärksten Benziner sollte man bei einem Verbrauch von bis zu 14,1 Litern auf hundert Kilometer nicht überrrascht sein, insbesondere bei zügiger Fahrweise.

Wie groß ist der Wohlfühlfaktor im Jeep Grand Cherokee?

Tachometer und Instrumententafel hinter dem Lenkrad sind auch während der Fahrt gut ablesbar. Zusätzliche, digitale Konnektivität bietet der USB-Anschluss. Ausstattungsmäßig haben viele Features wie eine Bluetooth-Schnittstelle, ein Navigationssystem, eine Servolenkung un ein USB-Anschluss und viele Features mehr Einzug gehalten. Mit 4,82 Metern Länge stellt er beim Rangieren keine großen Herausforderungen an den Fahrer. Der Gepäckraum ist mit 782 Litern üppig bemessen. Bis zu 1.554 Liter Gestaltungsfreiraum im Heck sind maximal möglich, umgelegte Rücksitze vorausgesetzt.. Das Gewicht von 1,94 Tonnen geht für ein SUV wie dem Jeep Grand Cherokee vollkommen in Ordnung. In Verbindung mit der Fünf-Stufen-Automatik offenbaren sich keine Schwächen. Optional zum Frontantrieb ist der Jeep mit Allrad zu haben.

Was für Assistenzsysteme gibt es beim Jeep Grand Cherokee?

Umso größer trumpft dafür mit seiner möglichen Sicherheits- und Komfortausstattung auf. Stets zur Serie gehören etwa ABS sowie ESP. Die elektrische Unterstützung durch ABS und ESP regelt plötzliche Bremsmanöver oder schnelle Anfahrattacken und lässt Sie entspannt an Ihr Ziel kommen. Sorgen Sie sich folglich nicht um Ihre Sicherheit - auto.de hat vorgesorgt: Alle unsere Neuwagen und Gebrauchtwagen wurden gründlich von einem Fachmann überprüft und besitzen mindestens 12 Monate TÜV und Garantie, haben ein Fahrzeugalter von maximal acht Jahren und höchstens 150.000 km gelaufen. Diese Vorteile schließen selbstverständlich auch den Jeep Grand Cherokee mit ein.

Wo gibt es hohe Rabatte für den Jeep Grand Cherokee?

Am einfachsten auf auto.de - bei uns können Sie auch bei den Modellen des Jeep Grand Cherokee zwischen Barkauf, Leasing oder einer Finanzierung wählen. Anzahlung, Laufzeit und Kilometerleistung können Sie selbst nach eigenem Bedarf anpassen. Besonders vorteilhaft ist diese Bezahlmethode dann, wenn das Auto von Selbstständigen geleast wird und voll von der Steuer abgesetzt werden kann. Bei einem Leasing besteht ebenfalls die Möglichkeit nach Ende der Laufzeit das Fahrzeug zu kaufen.

Günstige Vergleichspreise: Kaufen, leasen oder finanzieren Sie Ihren Jeep Grand Cherokee

Der Jeep Grand Cherokee für nur 46.149 €

Unser erstes Angebot des Jeep Grand Cherokee hat einen Kaufpreis von 46.149 €. Rate, Laufzeit, Anzahlung und Kilometerleistung können individuell auf Ihre Ansprüche angepasst werden.

Jeep Grand Cherokee: Günstige Alternativen mit 1.600 € Ersparnis

Unser zweites Kaufangebot des Jeep Grand Cherokee können wir für 83.149 € unterbreiten. Die Ersparnis beträgt somit 1.600 € gegenüber dem gegenwärtigen Marktpreis von 84.749 €. Das ist ein Preisnachlass von stolzen 2 %. Ein Leasing ist für dieses Jeep-Angebot auch möglich. Unsere Berater unterstützen Sie gerne, um ein passendes Angebot zu finden.

Beim Jeep Grand Cherokee bis zu 17.200 € sparen

Dieser Jeep Grand Cherokee ist insbesondere bei auto.de als günstiges Angebot zu haben und zwar für gerade mal 67.549 €. Man spart beachtliche 17.200 € zum regulären Marktpreis. Das ist ein stolzer Rabatt von immerhin 20 %. Auf Wunsch können wir außerdem andere Top-Leasingangebote zusammenstellen. Angebote ohne Anzahlung sind ebenfalls möglich. Auch eine Finanzierung stellt für viele Kunden - neben Barkauf oder Leasing - eine attraktive Option dar. Teilweise haben wir sogar faire Finanzierungsangebote ohne Anzahlung. Unsere Berater helfen Ihnen bei der Suche gerne weiter, um das passende Angebot zu finden.

Jeep Grand Cherokee: Jetzt zugreifen und Rabatt sichern

Der Jeep Grand Cherokee wirkt immer noch zeitgemäß. Das Interieur gefällt ebenso wie das Infotainment, das alle klassentypischen Ansprüche einhält. Das Angebot an Motoren bietet jedem Fahrertyp ein freudiges Fahrerlebnis. Das Ausstattungskonzept lässt den Einstiegspreis zweifelsohne vertretbar erscheinen. Zusammen mit den empfehlenswerten Paketen klettert der Preis aber auch nicht über einen Betrag, der nicht mehr gerechtfertigt wäre, zumal wir den Grand Cherokee zu sehr günstigen Konditionen anbieten: als Barkauf und via Finanzierung sowie als Leasing.