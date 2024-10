Der Jeep Grand Cherokee macht klare Ansagen

Als Jeep den Grand Cherokee vorstellte, konnte nur erahnt werden, welche Erfolgsgeschichte das Modell schreiben würde, als die Baureihe 2005 erstmals die Bühne betrat. Der Jeep Grand Cherokee ist erhältlich als Limousine oder SUV. Nun rollt der Jeep Grand Cherokee auch als Limousine durch Deutschland. Denn die klassische Limousinenform erfreut sich hierzulande wieder steigender Nachfrage, auch bei jüngeren Käuferschichten.

Jeeps SUV-Herde hat sich prächtig entwickelt. In den vergangenen Jahren ist die SUV-Familie auf mehrere Mitglieder angewachsen, weitere sind schon avisiert. Ein bekannter Spross ist der Grand Cherokee, ein stattlicher Allradler, der es vor allem mit der heimischen Konkurrenz aufnehmen will. Einen 4,88 Meter langen Personenwagen zu konstruieren, um anschließend den hinten sitzenden Passagieren durch ein stark abfallendes Dach den Freiraum zu beschneiden, erscheint zunächst widersinnig. Da sich aber modebewusste Menschen seit Jahrzehnten in enge Kleider, Hosen oder Jacken zwängen, um schick auszusehen, ist dieses Phänomen zumindest erklärbar.

468 PS sollen in Kombination mit dem sportlichen Fahrwerk für gute Performance sorgen. Der 6,4-Liter-Achtzylinder-Benziner steht bei den Kunden besonders hoch im Kurs. 257 km/h schafft die Limousine in der Spitze. Weniger als 10,2 Sekunden vergehen laut Hersteller bis Tempo 100, wobei die Automatik auch bei verhaltener Gaspedalbewegung spürbare Schaltpausen zulässt, die aber nicht störend wirken. Die kräftigste Variante stemmt 624 Newtonmeter Drehmoment bei 6350 U/min. Als Verbrauch verspricht Jeep einen Wert von 16,4 Litern. Der Jeep Grand Cherokee bringt 1,94 Tonnen auf die Waage. Mit 4,88 Meter ist der Grand Cherokee in Sachen Länge Klassenprimus.

Die vielen Vorteile des Jeep Grand Cherokee

Der Jeep Grand Cherokee bringt Lenkradheizung, Multifunktionslenkrad, Navigationssystem, Servolenkung, Sitzheizung, USB-Anschluss, Bluetooth, Zentralverriegelung, 2-Zonen-Klimaautomatik, 3-Zonen-Klimaautomatik, Klimaautomatik, Klimaanlage, Nebelscheinwerfer, Tagfahrlicht LED und Bi-Xenon-Scheinwerfer mit. Durch die präzise Fünf-Gang-Automatik hängt der Jeep gut am Gas und lässt sich agil dirigieren. Im Gegensatz zur Standardausführung verfügt der Jeep Grand Cherokee über Allradantrieb.. Zur Ausstattung gehören beim Jeep Grand Cherokee ABS und ESP dazu.

