Der Toyota Auris Touring Sports bringt einen gekonnt vorwärts

Bei Toyota geht es spannend zu, denn nun rollt der Toyota Auris Touring Sports als Benziner an den Start. Und siehe da, mittels seiner starken Leistung von bis zu 136 PS schwebt der 1,76 Tonnen Kombi von Einsatzort zu Einsatzort. Im Jahr 2012 verlässt der Toyota erstmals seine Produktionsstätte und beginnt seinen Siegeszug mit einer Vielzahl an Extras. Für das agile Vorankommen war der Toyota Auris Touring Sports immer zu haben, dabei musste es nicht mal ums Gewinnen gehen. Das änderte sich mit der aktuellen Generation, die sich neben mehr Stattlichkeit auch mehr Ernsthaftigkeit aneignete. So sammelt der Toyota Auris Touring Sports Kombi nun Punkte mit umfassender Variabilität, üppigem Raumangebot und gut nutzbarem Kofferraum mit bis zu 1.658 Litern Fassungsvermögen. Dazu hat er seine Verarbeitung optimiert und die Bedienung des Infotainments übersichtlicher arrangiert - besonders die Mittelkonsole wurde aufgeräumt.

Was sind die technischen Daten des Toyota Auris Touring Sports?

Der 2,0-Liter-Vierzylinder steuert reichlich Power bei. Sparsamer fährt man mit dem 1,2-Liter-Vierzylinder. Je nach Motorisierung leisten die verfügbaren Motoren 90 PS beziehungsweise bis zu 136 PS. Die 13,2 Sekunden, die der Benziner dabei auf dem Papier von 0 km/h auf Tempo 100 braucht, sind zwar nicht unbedingt berühmt, aber gefühlt reicht die Power völlig aus - vor allem im Stadt- und Landverkehr. Minimal braucht man mit dem Auris Touring Sports nur 10,4 Sekunden, um die 100er-Marke zu knacken. Der Antrieb macht ihn maximal 195 km/h schnell. Drehmoment wird reichlich geboten: 128 Newtonmeter bei einer maximalen Drehzahl von 4400 U/min. Und das in der Basisversion. In der Topmotorisierung sehen die Werte wie folgt aus: 310 Newtonmeter mit einer maximalen Drehzahl von 4400 U/min. Der Testverbrauch pendelt sich im tendenziell flotten Mischbetrieb auf 6,1 Liter Benzin bzw. 6,1 Liter Benzin ein.

Wie bequem reist man im Toyota Auris Touring Sports?

Die Verarbeitung des Toyota Auris Touring Sports bewegt sich auf hohem Niveau und kann sich mit vergleichbaren Fahrzeugen des Segments messen. Die vielseitige Serienausstattung gepaart mit hohem Fahrkomfort dank ergonomischer Sitze macht den Innenraum des Toyota zu einem Ort, an dem man gerne und viel Zeit verbringen kann. Mit 4,56 Metern Länge stellt er beim Rangieren keine großen Herausforderungen an den Fahrer. Der Gepäckraum ist mit 530 Litern üppig bemessen. Bis zu 1.658 Liter Gestaltungsfreiraum im Heck sind maximal möglich, umgelegte Rücksitze vorausgesetzt.. Das Gewicht von 1,76 Tonnen geht für einen Kombi wie dem Toyota Auris Touring Sports vollkommen in Ordnung. Seine Kraft überträgt der Motor entweder mittels einer Sechs-Gang-Handschaltung auf die Straße oder optional mit einer Automatik. Wer hingegen nicht schalten will, dem bietet der Hersteller eine blitzschnell agierende Automatik, die einen positiven Teilbeitrag zur Gesamtperformance des Japaners liefert. Standardmäßig wird der Toyota Auris Touring Sports nur mit Frontantrieb angeboten.

Was gibt es beim Toyota Auris Touring Sports in Puncto Sicherheit zu erwähnen?

Zu Ihrer Sicherheit durchlaufen alle Neuwagen und Gebrauchtwagen bei auto.de einen fachmännischen Qualitätscheck. Dabei wird sichergestellt, dass die Fahrzeuge ein Alter von acht Jahren nicht überschreiten und einen Kilometerstand von allerhöchstens 150.000 km aufweisen. In der Folge erhält jedes Auto 12 Monate Garantie, die ab dem Kauf beginnt. Beim Toyota Auris Touring Sports sind serienmäßig außerdem folgende Sicherheitssysteme mit an Bord: ABS, ESP und Airbag. Mit dieser Technik gelingt schnelles Anfahren ohne Schlupfverlust genauso gut wie abruptes Abbremsen mit Beibehaltung der Manövrierbarkeit.

Möchten Sie jetzt kräftig sparen beim Toyota Auris Touring Sports?

Lieber leasen statt kaufen? Ein cleverer Gedanke, besonders wenn es ums Auto geht. Ein Auto zu leasen ist in den letzten Jahren immer beliebter geworden. Auch ohne Anzahlung ist es auf auto.de möglich, einen Neuwagen oder Gebrauchtwagen zu leasen. Leasing ist eine günstige und zeitgemäße Alternative zum Autokauf. Kunden, die sich für ein Leasing des Toyota Auris Touring Sports interessieren, können sich im Vorfeld von unseren Fahrzeugprofis umfassend zu den vielen Angeboten bei auto.de beraten lassen. Neben dem Leasing gibt es noch die Möglichkeit Ihren neuen Toyota per Barkauf oder mittels einer Finanzierung zu erstehen. Auch bei einer Finanzierung können Laufzeit, Anzahlung und Monatsrate an Ihre Finanzdecke angepasst werden. Sprechen Sie uns gerne an.

Vergleichsangebote für den Toyota Auris Touring Sports: Von Barkauf über Leasing bis zu Finanzierung

Der Toyota Auris Touring Sports für nur 14.248 €

Unser erstes Angebot des Toyota Auris Touring Sports hat einen Kaufpreis von 14.248 €. Sie sparen 2.800 € bei einem Listenpreis von 17.048 €. Das sind satte 16 % Rabatt. Rate, Laufzeit, Anzahlung und Kilometerleistung können individuell auf Ihre Vorgaben angepasst werden.

Alternativangebot für den Toyota Auris Touring Sports: 14.249 €

Unser zweites Angebot des Toyota Auris Touring Sports können wir für 14.249 € anpreisen. Das ist ein Preisnachlass von 2.200 € zum Marktpreis von 16.449 €. Das ist ein Preisnachlass von ganzen 13 %. Ein Leasing für den Toyota ist auch möglich. Unsere Berater unterstützen Sie gerne, ein passendes Angebot zu finden.

Im Moment bieten wir den Toyota Auris Touring Sports auch für 18.249 € an. Wer einen Ratenkauf mittels Finanzierung bevorzugt, kann von den günstigen Angeboten auf auto.de profitieren. Ein Kombi wie der Auris Touring Sports entpuppt sich bei einer Finanzierung als echtes Schnäppchen, bei dem man nicht lange zögern sollte, da das Angebot schnell vergriffen sein kann. Angebote ohne Anzahlung sind auch möglich. Unsere Kundenberater helfen Ihnen gerne weiter. Bei einem Leasing können Sie die Option nutzen, das Leasingfahrzeug käuflich zu erwerben, nachdem der Leasingvertrag ausgelaufen ist. Fragen Sie uns, wir beraten Sie gerne.

Schnell Rabatte sichern beim Toyota Auris Touring Sports

Der Toyota Auris Touring Sports wirkt immer noch zeitgemäß. Das Interieur gefällt ebenso wie das Infotainment, das alle klassentypischen Ansprüche einhält. Das Angebot an Motoren bietet jedem Fahrertyp ein freudiges Fahrerlebnis. Das Ausstattungskonzept lässt den Einstiegspreis zweifelsohne vertretbar erscheinen. Zusammen mit den empfehlenswerten Paketen klettert der Preis aber auch nicht über einen Betrag, der nicht mehr gerechtfertigt wäre, zumal wir den Auris Touring Sports zu sehr günstigen Konditionen anbieten: im Leasing, als Barkauf oder Finanzierung.