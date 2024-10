Der Toyota RAV 4 - Topleistung und einzigartiges Design

Als Raumwunder mit sportlich dynamischer Silhouette erweist sich der Toyota RAV 4 Kombi. Der Kombi glänzt mit seiner Vielseitigkeit und spricht durch sein perfektes Zusammenspiel aus größzügigem Platzangebot und schnittig eleganter Form und Ausstattung nahezu jeden Autofahrer an. Er bietet dazu ein hohes Maß an Sicherheit und Komfort. Attraktiv machen den RAV 4 die Auswahlmöglichkeiten bei Motorisierungen und Antrieben. Potenzielle Käufer können sich beim Getriebe zwischen klassische Automatik oder manuell entscheiden.

Für den Transport- und Freizeit-Experten gibt es praktisch kein besseres Angebot als den Toyota RAV 4. Das Platzangebot des Van ist unübertroffen und auch die Verarbeitung wie verfügbare Ausstattungsfeatures lassen keine Fragen offen. Das Angebot an Antriebsaggregaten (Benziner), besonders der Automatik, wird jedem Anspruch gerecht. Der RAV 4 agiert selbstbewusst auf jedem Terrain, egal ob auf der Fahrt ins Büro oder bei langen Fahrten auf der Autobahn, wenn die Familie auf dem Weg in den Urlaub ist.

Ein Fahrerlebnis der besonderen Art: Toyota RAV 4

In Sachen Pferdestärken werden in der Basismotorisierung beim Toyota RAV 4 128 PS geboten. In der Topmotorisierung leistet die 2-Liter-Maschine 128 PS PS. Egal ob Benziner, klassische Automatik oder manuell, der Toyota RAV 4 ist immer eine gute Kaufentscheidung. Bei auto.de finden Sie unschlagbar günstige Angebote egal ob als Neuwagen, Jahreswagen, Vorführwagen, oder top-gepflegten Gebrauchten. Nutzen sie die Chance: Sie sind nur noch wenige Klicks von einem attraktiven Kaufangebot zu ihrem gesuchten Toyota RAV 4 entfernt.