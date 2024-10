Warum es sich lohnt einen Toyota Supra zu kaufen

Der Toyota Supra findet sich als Kleinwagen unterhalb im Segment der Kompaktklasse wieder. Durch seine kompakten Abmessungen ist der Supra besonders für den Stadtverkehr geeignet und die Parkplatzsuche wird zum Kinderspiel. Um den Ruf als komfortablen Stadtflitzer zu unterstreichen, bekommt man den Toyota Supra nicht nur mitAutomatik sondern auch mit manueller Schaltung. Mit einer attraktiven Preisgestaltung und einem über die Jahre deutlich erhöhten Maß an Insassenschutz ist der Toyota Supra immer gefragter geworden.

Die Limousine des Toyota Supra, zusammen mit dem Kombi, ist nicht mehr wegzudenken vom hiesigen Straßenbild. Und das aus gutem Grund: Die gute Verarbeitung, die Topausstattung machen den Supra zu einem gesuchten Topseller in seiner Fahrzeugklasse. Sowohl Benziner gelten als robust, durchzugsstark und dabei durchaus sparsam.

Eine gesunde Mischung aus Nutzen und Sportlichkeit bieten Kombis wie der Toyota Supra. Er vereint ein großzügiges Raumangebot mit sportlich eleganter Form und ansprechender Ausstattung. Grundsätzlich sind Kombis wie der Supra durch ihre Vielseitigkeit ein gutes Angebot für jedermann. Weitere Vorteile des Toyota finden sich im Bereich Sicherheit und Komfort des Kombi. Darüber hinaus gibt es beim Toyota Supra verschieden starke Motoren mit Heckantrieb. Oft fällt die Kaufentscheidung auf einen Toyota Supra auch aufgrund seiner nachgewiesenen Wertstabilität.

204 PS oder 330 PS - Das ist die Frage beim Toyota Supra

In Sachen Pferdestärken werden in der Basismotorisierung beim Toyota Supra 204 PS geboten. In der Topmotorisierung leistet die 3-Liter-Maschine 330 PS. Toyota Supra ist mit folgenden Antriebsvarianten erhältlich: Benziner stehen zum Kauf bereit.