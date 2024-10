Toyota Land Cruiser: SUV mit reichlich inneren Werten

Bequemes Ein- und Aussteigen sowie gute Rundumsicht: Das sind die beiden Hauptkriterien, auf die Kunden beim Kauf eines Toyota Land Cruiser Wert legen. Dass man angenehm sitzt, die Einkäufe leicht über die Ladekante hieven kann, die Bedienung selbsterklärend ist und alle Insassen gut Platz haben, sind weitere Bedingungen. Nicht zuletzt deshalb erfreut sich das SUV hierzulande immer größerer Beliebtheit. Eine fast untergeordnete Rolle spielen da Leistungsstärke, Optik oder die Ausstattung mit Infotainmentsystem. Die Baureihe wird seit 1998 gebaut. Der Toyota Land Cruiser bietet Platz und ist trotzdem sportlich unterwegs. Was lange währte, wurde dann aber auch gut: Der Land Cruiser hinterlässt jedenfalls einen überzeugenden Eindruck. Die große Herausforderung für die Designer bei einem höhergelegten Modell einer Marke ist es, deren aktuelles Gesicht und den typischen, optischen Auftritt in einem ganz anderen Format gleichzeitig weiterzuentwickeln und trotzdem auf den ersten Blick erkennbar zu machen. Diese Operation darf hier als gelungen angesehen werden. Der Land Cruiser ist wirklich ein Toyota - vom großen Kühlergrill über die elegante Seitenlinie bis zu den Rückleuchten. Der 4,89m lange AWD-Allrad-Toyota ist ein positiv auffallender, Vertreter im Segment der SUV.

Wieviel Leistung hat der Toyota Land Cruiser?

Die größten Neuerungen finden sich jedoch unter der Motorhaube. Wie bisher startet der Land Cruiser mit einem 4,2-Liter-Motor. Satte Pluspunkte sammelt der Toyota Land Cruiser beim Fahren. Schon mit dem kleinsten, angebotenen Motor, dem 204 PS starken Benziner, hat man viel Fahrfreude. Greift man zur Topmotorisierung, dann stehen beim Benziner 238 PS zur Verfügung. Beim Diesel erwarten den Fahrer 205 PS. Der agile und drehfreudige Motor lässt den Land Cruiser in 11,7 Sekunden aus dem Stand auf 100 km/h sprinten. Seine Höchstgeschwindigkeit erreicht er bei 175 Stundenkilometern in der vollausgestatteten Version. Der Motor hat 430 Newtonmeter Drehmoment. Das ergibt ein maximales Drehmoment von 1200 U/min in der Basismotorisierung. In der Topmotorisierung geht es dann schon auf kräftige 434 Newtonmeter Drehmoment an. Den Normwert von maximal 16,6 Litern Benzin überschreitet er auf 100 Kilometern praktisch kaum – auch wenn man etwas flotter unterwegs ist. Es bleibt also offenbar auch beim neuen Messverfahren dabei, dass Achtzylinder per se besser abschneiden, obwohl sie in der Praxis durch die höheren Drehzahlen ihren Vorteil geringfügig verspielen.

Wieviel Komfort und Ausstattung bietet ein Toyota Land Cruiser?

Verfügbar als Ausstattungsfeatures sind: Servolenkung, Klimaautomatik, Navigationssystem, Zentralverriegelung mit Fernbedienung, Sitzheizung und Multifunktionslenkrad. Mit 4,89 Metern Länge stellt er beim Rangieren keine großen Herausforderungen an den Fahrer. Der Gepäckraum ist. Das Gewicht von 1,94 Tonnen geht für ein SUV wie dem Toyota Land Cruiser vollkommen in Ordnung. Seine Kraft überträgt der Motor entweder mittels einer Fünf-Gang-Handschaltung auf die Straße oder optional mit einer Automatik. Darüber hinaus gibt es neben der Handschaltung eine Vier-Stufen-Automatik. Wer will, ordert sich einen Toyota Land Cruiser mit AWD-Allrad, der bietet schließlich die beste Performance beim Handling auf jedem Untergrund.

Wie hoch ist der Sicherheitsstandard des Toyota Land Cruiser?

Für die aktive Sicherheit sorgt die großzügig dimensionierte Bremsanlage des Toyota Land Cruiser sowie das elektronische Stabilisierungsprogramm ESP inklusive ABS. Jeder Neuwagen und jeder Gebrauchtwagen auf auto.de erfüllt heutige Sicherheitsstandards in vollem Umfang. Das gelingt durch einen fachmännischen Qualitätscheck aller Autos, die außerdem allesamt 12 Monate Garantie besitzen und ein Fahrzeugalter von acht Jahren nicht überschreiten. Des Weiteren beträgt die maximale Laufleistung eines KFZ auf auto.de lediglich 150.000 km.

Wie einfach kann man einen Toyota Land Cruiser im Internet kaufen?

Die besten Angebote finden Sie auf auto.de. Wer heute einen Toyota Land Cruiser kaufen möchte, kann von dem niedrigen Zinsniveau profitieren, indem er den Land Cruiser finanziert. Die Modalitäten von Raten und Anzahlung können nach eigenem Ermessen und der eigenen Finanzdecke angepasst werden. Wer sich eher für ein Leasing interessiert, kann sich bei uns über unsere günstigen Konditionen informieren und fährt schon bald die neuesten Modelle des Toyota Land Cruiser. Ein klassischer Barkauf ist natürlich auch möglich.

Vergleichsangebote für den Toyota Land Cruiser: Von Barkauf über Leasing bis zu Finanzierung

Der Toyota Land Cruiser für nur 87.758 €

Wer sich für den Toyota Land Cruiser entscheidet, kann bei uns ein echtes Schnäppchen machen. Mit einem Kaufpreis von nur 87.758 € spart man 11.390 € gegenüber dem Listenpreis, der bei 99.148 € liegt. Das ist ein Preisnachlass von 11 %. Darüber hinaus vermitteln wir auch Top-Finanzierungsangebote. Außerdem kann man sich bei uns über ein günstiges Leasing informieren. Für den Land Cruiser können wir folgendes Angebot machen: Bei einer Anzahlung von 17.500 €, einer Rate von 953 € monatlich und einer Laufzeit von 48 Monaten sowie einer Kilometerlaufleistung von 10.000 Kilometern ist das SUV günstig bei uns zu haben. Unsere Berater freuen sich auf Ihren Anruf.

Alternativangebot für den Toyota Land Cruiser: 79.658 €

Unser zweites Kaufangebot des Toyota Land Cruiser können wir für 79.658 € unterbreiten. Der Rabatt beträgt somit 11.659 € gegenüber dem üblichen Marktpreis von 91.317 €. Das ist ein Preisnachlass von stolzen 13 %. Ein Leasing ist für dieses Toyota-Angebot auch möglich. Unsere Berater unterstützen Sie gerne, um ein passendes Angebot zu finden. Wer sich dafür interessiert, der kann den Land Cruiser für 854 € im Monat leasen. Bei einer Anzahlung von 15.900 € und einer jährlichen Fahrleistung von 10.000 Kilometern beträgt die Laufzeit 48 Monate.

Toyota Land Cruiser: Angebot Nr. 3 für 82.558 €

Dieser Toyota Land Cruiser ist auch bei uns als günstiges Angebot zu haben und zwar für gerade mal 82.558 €. Man spart beachtliche 10.581 € zum normalen Kaufpreis. Das ist ein stolzer Rabatt von immerhin 11 %. Zusätzlich können wir für den Wagen auch eine günstige Leasingrate von 896 € pro Monat anbieten, mit einer Laufzeit von 48 Monaten. Die Anzahlung würde bei 16.500 € liegen, die Kilometerleistung bei 10.000 Kilometern. Auf Wunsch können wir außerdem andere Top-Leasingangebote zusammenstellen. Angebote ohne Anzahlung sind ebenfalls möglich. Auch eine Finanzierung stellt für viele Kunden - neben Barkauf oder Leasing - eine attraktive Option dar. Teilweise haben wir sogar faire Finanzierungsangebote ohne Anzahlung. Unsere Berater helfen Ihnen bei der Suche gerne weiter, um das passende Angebot zu finden.

Wer sparen will, greift jetzt beim Toyota Land Cruiser zu

Der Toyota Land Cruiser wirkt immer noch zeitgemäß. Das Interieur gefällt ebenso wie das Infotainment, das alle klassentypischen Ansprüche einhält. Das Angebot an Motoren bietet jedem Fahrertyp ein freudiges Fahrerlebnis. Das Ausstattungskonzept lässt den Einstiegspreis zweifelsohne vertretbar erscheinen. Zusammen mit den empfehlenswerten Paketen klettert der Preis aber auch nicht über einen Betrag, der nicht mehr gerechtfertigt wäre, zumal wir den Land Cruiser zu sehr günstigen Konditionen anbieten: im Leasing, als Barkauf oder Finanzierung.