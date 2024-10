Der Toyota Avensis ist als Kombi, Limousine und Van erhältlich.

Die Toyota Avensis Limousine ist ein Alltagsauto mit hoher Individualität und ausgereiftem praktischem Nutzen. Das markante Design setzt sich gelungen in Szene und verleiht dem Toyota eine gefällige Präsenz mit einer sportlichen Note. Die Toyota-typische gute Verarbeitung sowie die sparsamen aber durchzugsstarken Motoren, als Benziner und Diesel, und die gute Ausstattung (wie etwa die butterweiche Automatik ) machen den Avensis zu einem begehrten und gefragten Allrounder.

Besonders bekannt für ihr großzügiges Raumangebot sind Kombis. Sie sind als Allrounder bei nahezu allen Herstellern und allen Preisklassen im Angebot. Autos wie der Toyota Avensis punkten mit viel Platz, guter Ausstattung, Sicherheit und hohem Fahrkomfort. Zusätzlich dazu sind sie mittlerweile mit vielen Antriebsvarianten erhältlich. Im Vergleich zu Limousinen sind Kombis als Neuwagen geringfügig kostspieliger, erweisen sich jedoch als Gebrauchtwagen beim Wiederverkauf als deutlich wertstabiler. Das gilt natürlich auch für den Toyota Avensis.

Ein besonders für Gewerbetreibende ist ein Van ein interessanter Fahrzeugtyp. In Fahrzeugen wie dem Toyota Avensis lassen sich Transportgüter und Werkzeuge problemlos verstauen. Das flexible Platzangebot des Avensis wird immer häufiger auch von Familien geschätzt. Bei Ausflügen und Urlauben muss sich dabei um ausreichenden Raum für Insassen und Gepäck nicht gesorgt werden. Ein weiteres Einsatzgebiet dieses Fahrzeugtyps ist die Beförderung von Menschen mit Behinderung. Da Vans genug Fläche bieten, ist ein behindertengerechter Ausbau meist relativ problemlos möglich.

Der Toyota Avensis ist mit Frontantrieb zu haben

In Sachen Pferdestärken werden in der Basismotorisierung beim Toyota Avensis 90 PS geboten. In der Topmotorisierung leistet die 2-Liter-Maschine 150 PS. Somit sind 210 km/h Spitze drin. Bei uns auf auto.de finden Sie Ihren Toyota Avensis zu unschlagbar günstigen Konditionen, egal ob als Neuwagen, Jahreswagen, Vorführwagen oder hochwertigen Gebrauchtwagen. Kaufen und starten Sie jetzt.