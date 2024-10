Der Toyota RAV 4 macht klare Ansagen

Smartes Aussehen und robuste Performance - der Kombi des Toyota RAV 4 ist ein gelungener Allrounder wie er im Buch steht. Das großzügige Raumangebot für Fahrer und Insassen, die Wohlgefühl im Innenraum wird zusätzlich durch die gute Verarbeitung und die Haptik der hochwertigen genutzten Materialien verstärkt. Die Motoren des Kombi, welche bis zu 128 PS liefern, sind durchzugsstark und erfreuen durch ihre kultivierte Laufruhe. Benziner stehen bereit.

Womöglich werden Vans wie der Toyota RAV 4 in letzter Zeit nicht mehr so stark nachgefragt wie SUVs. Bei genauerer Betrachtung ist das aber unbegründet, denn in Sachen Platzangebot und cleveren Raumnutzung ist der Toyota RAV 4 immer hoch überlegen, weshalb er besonders für reiselustige Familien eine wertvolle Alternative darstellt. Auch Dank des guten Fahrkomfort, mit seinem 2-Liter-Motor plus 128 PS in der Topmotorisierung, macht er auf jeder Piste eine gute Figur. Autobahn und Stadtverkehr meistert er spielend. Die mit dem Antrieb gut harmonierende Automatik fällt dabei zusätzlich positiv auf.

Toyota RAV 4: 128 PS in der Topmotorisierung

In Sachen Pferdestärken werden in der Basismotorisierung beim Toyota RAV 4 128 PS geboten. In der Topmotorisierung leistet die 2-Liter-Maschine 128 PS. Als Antriebsvarianten stehen Benziner zur Verfügung. Damit ihre Suche zu einem glücklichen Ende kommt, bietet Ihnen auto.de eine große Auswahl an RAV 4-Modellen zu günstigen Konditionen sowohl als Neuwagen oder hochwertigen Gebrauchtwagen.