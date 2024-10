Im Toyota RAV 4 geht es um komfortables Reisen

Bequemes Ein- und Aussteigen sowie gute Rundumsicht: Das sind die beiden Hauptkriterien, auf die Kunden beim Kauf eines Toyota RAV 4 Wert legen. Dass man angenehm sitzt, die Einkäufe leicht über die Ladekante hieven kann, die Bedienung selbsterklärend ist und alle Insassen gut Platz haben, sind weitere Bedingungen. Deshalb erfreut sich das SUV hierzulande immer größerer Beliebtheit. Eine fast untergeordnete Rolle spielen da Leistungsstärke, Optik oder die Ausstattung mit Infotainmentsystem. Einundzwanzig Jahre ist es her, als er zum ersten Mal mit fünf Türen vom Band lief. Der Toyota RAV 4 bietet Platz und ist trotzdem sportlich unterwegs. Was lange währte, wurde dann aber auch gut: Der RAV 4 hinterlässt jedenfalls einen überzeugenden Eindruck. Die große Herausforderung für die Designer bei einem höhergelegten Modell einer Marke ist es, deren aktuelles Gesicht und den typischen, optischen Auftritt in einem ganz anderen Format gleichzeitig weiterzuentwickeln und trotzdem auf den ersten Blick erkennbar zu machen. Diese Operation darf hier als gelungen angesehen werden. Der RAV 4 ist wirklich ein Toyota - vom großen Kühlergrill über die elegante Seitenlinie bis zu den Rückleuchten. Der 4,27m lange AWD-Allrad-Toyota ist ein positiv auffallender, Vertreter im Segment der SUV.

Macht der Toyota RAV 4 mit Benzinmotor eine gute Figur?

Der 2,0-Liter-Vierzylinder steuert genügend Power bei. Sparsamer fährt man mit dem 1,8-Liter-Vierzylinder. Satte Pluspunkte sammelt der Toyota RAV 4 beim Fahren. Schon mit dem kleinsten, angebotenen Motor, dem 116 PS starken Benziner, hat man viel Fahrfreude. Greift man zur Topmotorisierung, dann stehen beim Benziner 150 PS zur Verfügung. Beim Benziner erwarten den Fahrer 150 PS. Er sprintet in 12,2 Sekunden von Null auf 100 km/h. Der Antrieb macht ihn maximal 185 km/h schnell. Drehmoment wird reichlich geboten: 161 Newtonmeter bei einer maximalen Drehzahl von 4200 U/min. Und das in der Basisversion. In der Topmotorisierung sehen die Werte wie folgt aus: 250 Newtonmeter mit einer maximalen Drehzahl von 4200 U/min. Der Toyota RAV 4 fährt nur mit Benzinmotor vor. Andere Kraftstoffarten sind für das SUV nicht vorgesehen. Beim Basis-Benziner kommt man auf einen akzeptablen Verbrauchtswert von 7,4 Litern auf 100 Kilometer. Entscheidet man sich für ein leistungsstärkeres Benzin-Aggregat, steigt natürlich auch der Verbrauch auf 9,3 Liter pro 100 Kilometer.

Wieviel Komfort und Ausstattung bietet ein Toyota RAV4?

Das Interieur überzeugt mit guter Verarbeitung und anmutenden Materialien und macht einen hochwertigen Eindruck. Die Schalter und Hebel sind übersichtlich angeordnet und lassen sich einfach bedienen. Mit der ziemlich kompletten Ausstattung inklusive Servolenkung, Sitzheizung sowie Navigationssystem und Nebelscheinwerfern geht auch der Preis in Ordnung. Die Platzverhältnisse des Fünftürers sind gut. Einparkhilfen erweisen sich bei den Abmessungen des 4,27 Meter langen SUV als durchaus nützliche Assistenzsysteme. Das Gewicht von 1,74 Tonnen geht für ein SUV wie dem Toyota RAV 4 vollkommen in Ordnung. Die zur Wahl stehenden Motoren übertragen ihre Kraft wahlweise über eine knackig-kurze Viergang-Schaltung auf die Antriebswelle. Wer wünscht, kann auf ein Automatikgetriebe ausweichen. Die Topversion wird ab Werk optional mit einer Vier-Stufen-Automatik ausgeliefert. Die Kraft des RAV 4 wird wahlweise über das Getriebe an die Vorderräder abgegeben. Aber wer will, ordert sich einen Toyota RAV4 mit AWD-Allrad, der bietet schließlich die beste Performance beim Handling auf jedem Untergrund.

Was gibt es beim Toyota RAV4 in Puncto Sicherheit zu erwähnen?

Kommen Sie jetzt auf die sichere Seite und ergattern Sie sich einen von über 130.000 fachmännisch geprüften Neuwagen oder Gebrauchtwagen auf auto.de. Unsere Fahrzeuge zeichnen sich durch eine maximale Laufleistung von 150.000 aus und wurden vor höchstens acht Jahren das erste Mal zugelassen. Darüber hinaus sind alle auf auto.de angebotenen Autos mit einer 12 monatigen Garantie ausgestattet. Mit den sicherheitsrelevanten Ausstattungsmerkmalen um ABS, ESP und Airbag gelangen Sie bei uns nicht nur im Straßenverkehr, sondern auch beim Autokauf auf die sichere Seite. Steigen Sie unbesorgt in den Toyota RAV4 ein und genießen Sie die gute Fahrt.

Wo gibt es hohe Rabatte für den Toyota RAV 4?

Lieber leasen statt kaufen? Ein cleverer Gedanke, besonders wenn es ums Auto geht. Ein Auto zu leasen ist in den letzten Jahren immer beliebter geworden. Auch ohne Anzahlung ist es auf auto.de möglich, einen Neuwagen oder Gebrauchtwagen zu leasen. Leasing ist eine günstige und zeitgemäße Alternative zum Autokauf. Kunden, die sich für ein Leasing des Toyota RAV 4 interessieren, können sich im Vorfeld von unseren Fahrzeugprofis umfassend zu den vielen Angeboten bei auto.de beraten lassen. Neben dem Leasing gibt es noch die Möglichkeit Ihren neuen Toyota per Barkauf oder mittels einer Finanzierung zu erstehen. Auch bei einer Finanzierung können Laufzeit, Anzahlung und Monatsrate an Ihre Finanzdecke angepasst werden. Sprechen Sie uns gerne an.

Günstige Vergleichspreise: Kaufen, leasen oder finanzieren Sie Ihren Toyota RAV 4

Der Toyota RAV 4 für nur 24.448 €

Wer sich für den Toyota RAV 4 entscheidet, kann bei uns ein echtes Schnäppchen machen. Mit einem Kaufpreis von nur 24.448 € spart man 900 € gegenüber dem Listenpreis, der bei 25.348 € liegt. Das ist ein Rabatt von 4 %. Darüber hinaus vermitteln wir auch Top-Finanzierungsangebote. Außerdem kann man sich bei uns über ein günstiges Leasing informieren. Unsere Berater freuen sich auf Ihren Anruf.

Alternativangebot für den Toyota RAV 4: 40.058 €

Unser zweites Angebot zum Kauf des Toyota RAV 4 können wir für 40.058 € unterbreiten. Der Rabatt beträgt somit 4.313 € gegenüber dem üblichen Marktpreis von 44.371 €. Das ist ein Preisnachlass von stolzen 10 %. Ein Leasing ist für dieses Toyota-Angebot auch möglich. Unsere Berater unterstützen Sie gerne, um ein passendes Angebot zu finden. Wer Leasing-Angebote sucht, der kann den RAV 4 für 415 € im Monat leasen. Bei einer Anzahlung von 8.000 € und einer jährlichen Fahrleistung von 10.000 Kilometern beträgt die Laufzeit 48 Monate.

Toyota RAV4: Bei uns für nur 40.058 € als echtes Schnäppchen zu haben

Momentan bieten wir den Toyota RAV 4 auch für 40.058 € an. Das ist ein Preisnachlass von bis zu 4.850 € gegenüber dem Listenpreis, der bei 44.908 € liegt. Bei 11 % Ersparnis kann man den schicken Japaner zu außerordentlich attraktiven Konditionen sein Eigen nennen. Wer einen Ratenkauf mittels Finanzierung wünscht, kann von den günstigen Angeboten auf auto.de profitieren. Ein Fahrzeug wie der RAV 4 entpuppt sich bei einer Finanzierung als echtes Schnäppchen, bei dem man nicht lange zögern sollte, da das Angebot schnell abgelaufen sein kann. Angebote ohne Anzahlung sind auch möglich. Unsere Kundenberater helfen Ihnen gerne weiter. Eines unserer vielen günstigen Leasingangebote sieht bei einer Laufzeit von 48 Monaten eine Monatsrate von 411 € vor und eine Anzahlung von 8.000 €. Die Laufleistung beträgt 10.000 Kilometer. Bei einem Leasing können Sie die Option nutzen, das Leasingfahrzeug käuflich zu erwerben, nachdem der Leasingvertrag ausgelaufen ist. Fragen Sie uns, wir beraten Sie gerne.

Wer sparen will, greift jetzt beim Toyota RAV4 zu

Der Toyota RAV 4 wirkt immer noch frisch und modern. Das Interieur gefällt ebenso wie das Infotainment, das alle klassentypischen Ansprüche meistert. Das Angebot an Motoren bietet jedem Fahrertyp ein freudiges Fahrerlebnis. Das Ausstattungskonzept lässt den Einstiegspreis zweifelsohne vertretbar erscheinen. Zusammen mit den empfehlenswerten Paketen klettert der Preis aber auch nicht über einen Betrag, der nicht mehr gerechtfertigt wäre, zumal wir den RAV 4 zu sehr günstigen Konditionen anbieten: im Leasing, als Barkauf oder Finanzierung.