Toyota Corolla Limousine: Japaner mit guten Manieren

Bei Toyota geht es spannend zu, denn nun rollt die Limousine Toyota Corolla als Benziner an den Start. Und siehe da, aufgrund seiner starken Leistung von satten 224 PS schwebt die 1,71 Tonnen Limousine souverän von einem Abenteuer ins Nächste. Seit Produktionsbeginn im Jahr 2002 läuft das Modell in zahlreichen Ausstattungsvarianten vom Band, die kontinuierlich erweitert wurden. Ohne Frage: Es ist reichlich Leistung unter der Haube, die der Motor der Toyota Corolla Limousine mitbringt. Auf Straßen und Parkplätzen, in Tiefgaragen oder vor dem schicken Restaurant lässt die attraktive Limousine die Passanten zu neugierigen Erdmännchen mutieren, die interessiert ihre Köpfe nach dem schicken Japaner umdrehen. Hier und da naht jemand heran, um den Corolla genauer in Augenschein zu nehmen. Dass gerade Toyota mit einem Fahrzeug um die Ecke biegt, das so viel beindruckender ist als die sonst üblichen Platzhirsche in diesem Segment, ist eine Nachricht wert. Der Wagen kommt genau dort ins Spiel, wo jemand einen fahrbaren Untersatz sucht, der Spaß macht, aber auch der Familie genügned Platz und Stauraum bietet.

Was sind die technischen Daten der Toyota Corolla Limousine?

Ein robuster Motor treibt den Japaner an - zumindest in der leistungsstärksten Variante. In der Basisversion sind aber auch schon 1,4 Liter Hubraum und Vierzylinder mit an Bord. Die Leistung der Topmotorisierung kann um 134 PS auf 224 PS angehoben werden, wenn man bei diesem Modell ein Mehr an Power wünscht. Der agile und drehfreudige Motor lässt den Corolla in 13,3 beziehungsweise 8,4 Sekunden auf 100 km/h sprinten. Die Spitze liegt mit 225 km/h Höchstgeschwindigkeit im flotten Bereich. Allerdings ist das der Wert der Topmotorisierung. Beim Basismotor sind immerhin schon 180 km/h möglich. Der Motor bietet 130 Newtonmeter Drehmoment. Das ergibt ein maximales Drehmoment von 1800 U/min in der Basismotorisierung. In der Topmotorisierung steigt es dann schon auf kräftige 280 Newtonmeter Drehmoment an. Und der Verbrauch? Ungläubig muss man sich die Augen reiben, als der Bordcomputer 8,3 Liter Benzin pro 100 Kilometer anzeigt.

Wie bequem reist man im Toyota Corolla Limousine?

Fahrtechnisch kann der Japaner sowohl sportlich als auch komfortabel. Die gut gepolsterten Sitze tragen ihren Part dazu bei und verleihen der Toyota Corolla Limousine Langstreckenqualitäten. Ansonsten bietet der auf auto.de erhältliche Toyota eine unfangreiche sowie zeitgemäße Serienausstattung, die kaum Fahrerwünsche offen lässt. In der Praxis profitieren besonders die Hinterbänkler, die mit kommoder Beinfreiheit angenehmen Reisekomfort genießen. Das geht trotzdem nicht zu Lasten des Kofferraums,. Übrigens, mit einem Gewicht von immerhin 1,71 Tonnen hat das Modell Corolla aufgrund ausreichend Motorleistung keine Probleme Der Schalthebel gleitet weich durch die Gassen und sorgt für exakte Wechsel der sechs Gänge. Die beiden oberen sind relativ lang übersetzt und weisen den Toyota vor allem als Limousine aus. Die Ausstattungsoptionen umfassen wahlweise eine Vier-Stufen-Automatik. Die Kraft der Corolla Limousine wirdnur über das Getriebe an die Vorderräder abgegeben.

Suchen Sie ein sicheres Auto des Kalibers Toyota Corolla Limousine?

Zu Ihrer Sicherheit durchlaufen alle Neuwagen und Gebrauchtwagen bei auto.de einen fachmännischen Qualitätscheck. Dabei wird sichergestellt, dass die Fahrzeuge ein Alter von acht Jahren nicht überschreiten und einen Kilometerstand von allerhöchstens 150.000 km aufweisen. In der Folge erhält jedes Auto 12 Monate Garantie, die ab dem Kauf beginnt. Beim Toyota Corolla Limousine sind serienmäßig außerdem folgende Sicherheitssysteme mit an Bord: ABS, ESP und Airbag. Mit dieser Technik gelingt schnelles Anfahren ohne Schlupfverlust genauso gut wie abruptes Abbremsen mit Beibehaltung der Manövrierbarkeit.

Wo kann man den Toyota Corolla Limousine günstig kaufen?

Lieber leasen statt kaufen? Ein cleverer Gedanke, besonders wenn es ums Auto geht. Ein Auto zu leasen ist in den letzten Jahren immer beliebter geworden. Auch ohne Anzahlung ist es auf auto.de möglich, einen Neuwagen oder Gebrauchtwagen zu leasen. Leasing ist eine günstige und zeitgemäße Alternative zum Autokauf. Kunden, die sich für ein Leasing der Toyota Corolla Limousine interessieren, können sich im Vorfeld von unseren Fahrzeugprofis umfassend zu den vielen Angeboten bei auto.de beraten lassen. Neben dem Leasing gibt es noch die Möglichkeit Ihren neuen Toyota per Barkauf oder mittels einer Finanzierung zu erstehen. Auch bei einer Finanzierung können Laufzeit, Anzahlung und Monatsrate an Ihre Finanzdecke angepasst werden. Sprechen Sie uns gerne an.

Preisvergleich: Toyota Corolla Limousine günstig finanziert, geleast oder gekauft

Die Toyota Corolla Limousine für nur 19.148 €

Unser erstes Angebot der Toyota Corolla Limousine hat einen Kaufpreis von 19.148 €. Sie sparen 3.500 € bei einem Listenpreis von 22.648 €. Das sind satte 15 % Rabatt. Rate, Laufzeit, Anzahlung und Kilometerleistung können individuell auf Ihr Portemonnaie angepasst werden.

Alternativangebot der Toyota Corolla Limousine für 31.658 €

Unser zweites Angebot der Toyota Corolla Limousine können wir für 31.658 € anpreisen. Die Erspanis beträgt 5.400 € gegenüber dem gegenwärtigen Marktpreis von 37.058 €. Das ist ein Preisnachlass von ganzen 15 %. Unsere Berater unterstützen Sie gerne, ein passendes Angebot zu finden. Wer statt Barkauf oder Finanzierung ein Leasing bevorzugt, dem können wir den Corolla mit 295 € monatlicher Leasing-Gebühr anbieten. Die Laufzeit beträgt 48 Monate - bei einer Anzahlung von 6.300 € und einer jährlichen Fahrleistung von 10.000 Kilometern.

Toyota Corolla Limousine: Bei uns für nur 35.358 € als echtes Schnäppchen zu haben

Im Moment bieten wir den Toyota Corolla auch für 35.358 € an. Das ist ein Preisnachlass von bis zu 8.400 € gegenüber dem Listenpreis, der bei 43.758 € liegt. Bei 19 % Ersparnis kann man mit dem Toyota ein echtes Schnäppchen machen. Wer einen Ratenkauf mittels Finanzierung sucht, kann von den günstigen Angeboten auf auto.de profitieren. Ein Fahrzeug wie der Corolla entpuppt sich bei einer Finanzierung als echtes Topangebot, bei dem man nicht lange fackeln sollte, da das Angebot schnell vorbei sein kann. Angebote ohne Anzahlung sind auch möglich. Unsere Kundenberater helfen Ihnen gerne weiter. Eines unserer vielen günstigen Leasingangebote sieht bei einer Laufzeit von 48 Monaten eine Monatsrate von 314 € vor und eine Anzahlung von 7.000 €. Die Laufleistung beträgt 10.000 Kilometer. Bei einem Leasing können Sie die Option nutzen, das Leasingfahrzeug käuflich zu erwerben, nachdem der Leasingvertrag ausgelaufen ist. Fragen Sie uns, wir beraten Sie gerne.

Wer sparen will, greift jetzt beim Toyota Corolla Limousine zu

Steht beim Kauf die vielseitige Nutzbarkeit des Wagens im Vordergrund, kann man mit der Toyota Corolla Limousine genau ins Schwarze treffen.